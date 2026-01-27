A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust és csökkentse a belvárosra nehezedő környezeti terhelést. A holland főváros ezzel Európa egyre erősödő trendjéhez csatlakozik, hiszen Barcelona már terminálokat bont, a francia Riviéra régiós szintű korlátozásokat vezet be, Olaszország pedig Velence után több kikötőben is szigorít. A döntés Amszterdamban a márciusi helyhatósági választások után válhat véglegessé, és ha életbe lép, a cruise‑ipar egyik legfontosabb észak-európai állomása tűnhet el a térképről.
Friss hír, hogy Amszterdam 2026-tól teljesen betilthatja az óceánjáró tengerjáró hajók fogadását, miután a város vezetése új, szigorú turisztikai korlátozásokat készít elő. A polgármester és a városi tanács több tagja már nyíltan támogatja a teljes tiltást, amelyről a márciusi helyhatósági választások után születhet végleges döntés.
A jelenlegi tervek szerint a város már most is korlátozná a forgalmat: naponta legfeljebb egy hajó köthetne ki, évente pedig maximum 100 alkalommal. Emellett 2035-re a belvárosi terminált is áthelyeznék a városon kívülre, és 2027-től minden hajónak kötelező lenne a parti áram használata. A városvezetés szerint azonban a teljes tiltás pénzügyileg is kedvezőbb megoldás lehet.
A döntés mögött elsősorban a túlturizmus, a környezeti terhelés és a belváros élhetőségének romlása áll. A városi tanács egyik tagja úgy fogalmazott:
Végre megszabadítjuk Amszterdamot ezektől az úszó lakótelepektől.
Ha a tiltás életbe lép, Rotterdam válhat a térség fő alternatív kikötőjévé, amely mindössze egyórás útra van Amszterdamtól.
Európa nagy kikötővárosai sorra szigorítanak
A hajós utazások népszerűsége egyre nő. A tengeri hajóutak egyre népszerűbbek a magyar utazók körében, egy egyhetes mediterrán hajóút akár 700-800 euróból (290 - 330 ezer forintból) is kijöhet fejenként – persze a költségek ennél jóval magasabbra is rúghatnak. Ugyanakkor hajóutakkal kapcsolatban rengeteg a félreértés és tévhit, különösen a különböző extra szolgáltatások árazásával kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen utazás csak a leggazdagabbak számára elérhető, vagy hogy rejtett költségek sora vár a gyanútlan utasokra. Hajdu-Pásztor Petra, a CLICKnCRUISE ügyvezetőjével készült interjúban szóba kerül az árazáson kívül a fenntarthatóság kérdése és a hajózás jövője is.
A városok azonban szenvednek. Amszterdam lépése nem elszigetelt jelenség: Európa legforgalmasabb kikötővárosai évek óta próbálják visszaszorítani a túlturizmust és a cruise‑hajók okozta környezeti terhelést. A kontinens több pontján már most is olyan intézkedések vannak érvényben, amelyek a holland főváros teljes tiltási tervéhez hasonló irányba mutatnak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Barcelona: terminálbontás és kapacitáscsökkentés
Barcelona az egyik legagresszívebb szigorító város Európában. A Reuters korábbi beszámolója szerint a városvezetés 2026-ig három régi terminált is lebont, és jelentősen csökkenti a kikötői kapacitást, hogy mérsékelje a belvárosra nehezedő turisztikai nyomást. A napi utasforgalmat is visszavágják, és a város hosszú távú célja, hogy a cruise‑forgalmat a lehető leginkább kiszorítsa a központból.
Cannes és Nice: régiós szintű tiltások 2026-tól
A francia Riviérán a helyi önkormányzatok korábban saját hatáskörben próbálták korlátozni a nagy hajókat, de a bíróság ezeket a tiltásokat visszavonta. A France24 szerint ezért 2026-tól régiós szintű szabályozás lép életbe, amely egységes méretkorlátokat, engedélykötelezettséget és környezetvédelmi előírásokat vezet be. A cél az, hogy a part menti települések összehangoltan tudják kezelni a hajóforgalmat, ne külön-külön próbáljanak védekezni.
Nápoly és az olasz kikötők: Velence után országos szigorítás
Olaszországban Velence 2021-es teljes kitiltása után a kormány több kikötőben is szigorított. A CNN beszámolója szerint Nápoly ugyan nem vezetett be teljes tiltást, de egyre több helyen alkalmaznak méretkorlátozásokat, emissziós díjakat és kötelező parti áramhasználatot. Az olasz szabályozás célja, hogy a nagy hajók ne okozzanak további környezeti károkat, és ne terheljék túl a történelmi városrészeket.
Európai trend: kevesebb hajó, szigorúbb környezetvédelmi előírások
A Politico elemzése szerint a következő években az európai kikötőkben a legelterjedtebb eszköz a part menti áram kötelezővé tétele, a környezetvédelmi díjak emelése és a napi hajólimit lesz. Ezekkel a városok úgy tudják csökkenteni a terhelést, hogy nem kell azonnal teljes tiltást bevezetniük — bár Amszterdam most éppen ebbe az irányba mozdul.
A Pénzcentrum 2026. január 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
A Pénzcentrum 2026. január 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja...
Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.
Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
A Pénzcentrum 2026. január 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni
A Pénzcentrum 2026. január 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.