Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Utazás

Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik

Gosztola Judit
2026. január 27. 13:01

Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust és csökkentse a belvárosra nehezedő környezeti terhelést. A holland főváros ezzel Európa egyre erősödő trendjéhez csatlakozik, hiszen Barcelona már terminálokat bont, a francia Riviéra régiós szintű korlátozásokat vezet be, Olaszország pedig Velence után több kikötőben is szigorít. A döntés Amszterdamban a márciusi helyhatósági választások után válhat véglegessé, és ha életbe lép, a cruise‑ipar egyik legfontosabb észak-európai állomása tűnhet el a térképről.

Friss hír, hogy Amszterdam 2026-tól teljesen betilthatja az óceánjáró tengerjáró hajók fogadását, miután a város vezetése új, szigorú turisztikai korlátozásokat készít elő. A polgármester és a városi tanács több tagja már nyíltan támogatja a teljes tiltást, amelyről a márciusi helyhatósági választások után születhet végleges döntés.

A jelenlegi tervek szerint a város már most is korlátozná a forgalmat: naponta legfeljebb egy hajó köthetne ki, évente pedig maximum 100 alkalommal. Emellett 2035-re a belvárosi terminált is áthelyeznék a városon kívülre, és 2027-től minden hajónak kötelező lenne a parti áram használata. A városvezetés szerint azonban a teljes tiltás pénzügyileg is kedvezőbb megoldás lehet.

A döntés mögött elsősorban a túlturizmus, a környezeti terhelés és a belváros élhetőségének romlása áll. A városi tanács egyik tagja úgy fogalmazott:

Végre megszabadítjuk Amszterdamot ezektől az úszó lakótelepektől.

Ha a tiltás életbe lép, Rotterdam válhat a térség fő alternatív kikötőjévé, amely mindössze egyórás útra van Amszterdamtól.

Európa nagy kikötővárosai sorra szigorítanak

A hajós utazások népszerűsége egyre nő. A tengeri hajóutak egyre népszerűbbek a magyar utazók körében, egy egyhetes mediterrán hajóút akár 700-800 euróból (290 - 330 ezer forintból) is kijöhet fejenként – persze a költségek ennél jóval magasabbra is rúghatnak. Ugyanakkor hajóutakkal kapcsolatban rengeteg a félreértés és tévhit, különösen a különböző extra szolgáltatások árazásával kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen utazás csak a leggazdagabbak számára elérhető, vagy hogy rejtett költségek sora vár a gyanútlan utasokra. Hajdu-Pásztor Petra, a CLICKnCRUISE ügyvezetőjével készült interjúban szóba kerül az árazáson kívül a fenntarthatóság kérdése és a hajózás jövője is. 

Már nem a gazdagok kiváltsága: potom pénzért nyaralhatsz luxushajón 2025-ben, fogynak a helyek
Már nem a gazdagok kiváltsága: potom pénzért nyaralhatsz luxushajón 2025-ben, fogynak a helyek
A tengeri hajóutak egyre népszerűbbek a magyar utazók körében, olcsóbb, mint gondolnánk.

A városok azonban szenvednek. Amszterdam lépése nem elszigetelt jelenség: Európa legforgalmasabb kikötővárosai évek óta próbálják visszaszorítani a túlturizmust és a cruise‑hajók okozta környezeti terhelést. A kontinens több pontján már most is olyan intézkedések vannak érvényben, amelyek a holland főváros teljes tiltási tervéhez hasonló irányba mutatnak.

Barcelona: terminálbontás és kapacitáscsökkentés

Barcelona az egyik legagresszívebb szigorító város Európában. A Reuters korábbi beszámolója szerint a városvezetés 2026-ig három régi terminált is lebont, és jelentősen csökkenti a kikötői kapacitást, hogy mérsékelje a belvárosra nehezedő turisztikai nyomást. A napi utasforgalmat is visszavágják, és a város hosszú távú célja, hogy a cruise‑forgalmat a lehető leginkább kiszorítsa a központból. 

Cannes és Nice: régiós szintű tiltások 2026-tól

A francia Riviérán a helyi önkormányzatok korábban saját hatáskörben próbálták korlátozni a nagy hajókat, de a bíróság ezeket a tiltásokat visszavonta. A France24 szerint ezért 2026-tól régiós szintű szabályozás lép életbe, amely egységes méretkorlátokat, engedélykötelezettséget és környezetvédelmi előírásokat vezet be. A cél az, hogy a part menti települések összehangoltan tudják kezelni a hajóforgalmat, ne külön-külön próbáljanak védekezni. 

Nápoly és az olasz kikötők: Velence után országos szigorítás

Olaszországban Velence 2021-es teljes kitiltása után a kormány több kikötőben is szigorított. A CNN beszámolója szerint Nápoly ugyan nem vezetett be teljes tiltást, de egyre több helyen alkalmaznak méretkorlátozásokat, emissziós díjakat és kötelező parti áramhasználatot. Az olasz szabályozás célja, hogy a nagy hajók ne okozzanak további környezeti károkat, és ne terheljék túl a történelmi városrészeket. 

Európai trend: kevesebb hajó, szigorúbb környezetvédelmi előírások

A Politico elemzése szerint a következő években az európai kikötőkben a legelterjedtebb eszköz a part menti áram kötelezővé tétele, a környezetvédelmi díjak emelése és a napi hajólimit lesz. Ezekkel a városok úgy tudják csökkenteni a terhelést, hogy nem kell azonnal teljes tiltást bevezetniük — bár Amszterdam most éppen ebbe az irányba mozdul.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #hajó #szabályozás #környezetvédelem #környezetszennyezés #tiltás #hajózás #kikötő

