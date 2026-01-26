A Pénzcentrum 2026. január 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Felemás hangulatban ébredt a forint hétfő reggel
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Az eurót reggel hét órakor 381,99 forinton jegyezték, szinte változatlanul a péntek este hat órai 382,08 forinthoz képest. A dollár jegyzése 321,98 forintra csökkent 324,57 forintról, ami a forint 0,8 százalékos erősödésének felel meg. A svájci frankkal szemben a forint 0,6 százalékkal gyengült, a frank jegyzése 414,39 forintra emelkedett 411,99-ről.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az egy héttel korábbi, 4. heti kezdéshez képest: 0,8 százalékkal erősebben az euróval, 3,1 százalékkal erősebben a dollárral szemben, valamint 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval és a dollárral szemben erősödött, 0,7 és 1,7 százalékkal, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal áll gyengébben.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
