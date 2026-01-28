Amerika újabb flottát indított Irán felé, a Közel-Kelet helyzete kritikusra fordulhat

Donald Trump egy iowai kampányrendezvényen jelentette be, hogy az Egyesült Államok újabb haditengerészeti harccsoportot indított Irán irányába, írja a Portfolio a Jerusalem Postra hivatkozva.

Donald Trump amerikai elnök Iowa államban tartott kampánybeszédében közölte, hogy az Egyesült Államok további haditengerészeti erőket irányított az iráni térségbe.

Trump szerint a mostani lépés a korábban megindított amerikai katonai jelenlét megerősítését szolgálja. Beszédében felidézte a júniusi „Éjféli Kalapács” hadműveletet, amelynek során állítása szerint az Egyesült Államok megsemmisítette Irán nukleáris kapacitásait.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy Irán „körülbelül egy hónapra volt az atomfegyvertől”, ezért szerinte nem maradt más választás. Hozzátette, hogy erre a lépésre „huszonkét éve vártak az emberek”.

Trump azt is elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben „egy gyönyörű flotta” indult meg Irán felé, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Teherán végül megállapodást köt az Egyesült Államokkal. Megjegyezte: szerinte Iránnak már korábban egyezségre kellett volna jutnia Washingtonnal.

