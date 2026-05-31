Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár, június első hetében többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
Ezen a héten is számos olyan témával foglalkoztunk, amelyek közvetlenül érintik a magyar családok mindennapjait. A nyári szünet közeledtével sokakat foglalkoztatott, hogy merre érdemes idén nyáron utazni, mennyire biztonságos a külföldi nyaralás, és milyen alternatívák léteznek a zsúfolt mediterrán üdülőhelyek helyett. Emellett nagy érdeklődés övezte a magyar egészségügy helyzetét nemzetközi összehasonlításban, az elektromos autók hazai terjedését, valamint a munka világát érintő változásokat is. A hét legolvasottabb cikkei között több interjú is helyet kapott: megszólalt a Danubius Hotels üzletfejlesztési igazgatója, valamint beszélgettünk a Viszkisként ismertté vált Ambrus Attilával is. Heti összefoglalónkban most minden fontos történetet egy helyre gyűjtöttünk.
A nyár közeledtével, csakúgy mint az előző években egyre népszerűbbek a nyugodtabb, természet- és vízpart közeli települések. Sok magyar azonban már hosszabb távon is igyekszik a nagyvárosi életforma helyett nyugodtabb, természetközelibb környezetet választani lakóhelyéül. A koronavírus-járvány idején felerősödött kiköltözési hullám ugyan mára mérséklődött, de a vízparti települések vonzereje továbbra sem tűnt el. A Balaton mellett különösen a Tisza-tó térsége bizonyult népszerű célpontnak az elmúlt években, ahol sokan nemcsak nyaralót vásároltak, hanem állandó lakhelyüket is ide helyezték át.
A legfrissebb adatok szerint ugyan a korábbi évek intenzív betelepülési üteme már lassult, a térség továbbra is képes új lakókat vonzani. Több település lakosságszáma még most is növekedést mutat, ami arra utal, hogy a vízparti életforma iránti igény nem múlt el, csupán normalizálódott. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a korábbi ingatlanár-robbanás és a magasabb hitelköltségek visszafogták ugyan a keresletet, de a tóparti környezet, a tisztább levegő és a nyugodtabb életmód továbbra is fontos szempont maradt a költözést fontolgatók számára.
A nyári utazási trendekben szintén látványos változások rajzolódnak ki. A dráguló repülőjegyek, a közel-keleti konfliktusok, valamint a mediterrán térség egyre nagyobb zsúfoltsága miatt sok utazó kezd alternatív úti célok után nézni. A szakértők szerint 2026-ban Európa nagy tavai lehetnek a szezon egyik nagy nyertesei, hiszen egyszerre kínálnak természetközeli élményeket, biztonságot és a klasszikus tengerparti üdüléseknél kedvezőbb árakat.
A montenegrói, albán, macedón, szlovén, vagy éppen lengyel tavak környékén ráadásul sok helyen kiváló turisztikai infrastruktúra várja a látogatókat, miközben a tömegturizmus negatív hatásai kevésbé érzékelhetők. Egyre több utazó fedezi fel, hogy a kristálytiszta vizű tavak vagy a közép-európai üdülőövezetek olyan élményt nyújthatnak, amely ár-érték arányban gyakran kedvezőbb a mediterrán tengerpartoknál. A nyári utazási piac átrendeződése így nemcsak a légitársaságok és az utazási irodák, hanem az európai turisztikai régiók versenyét is új alapokra helyezheti.
A turisztikai kereslet alakulása a szállodaiparban is jól látható. A budapesti és balatoni hotelek egyszerre próbálnak alkalmazkodni a változó gazdasági környezethez, az árfolyamkockázatokhoz és a kiszámíthatatlan foglalási szokásokhoz. A szektor szereplői szerint a vendégek egyre később hozzák meg döntéseiket, ugyanakkor bizonyos kiemelt események továbbra is rendkívüli keresletet generálnak. Jó példa erre a Bajnokok Ligája-döntő, amelynek idején egyes budapesti szállodákban többszörösére emelkedtek a szobaárak.
A Balaton esetében ugyanakkor tavasszal jelentős kivárás volt tapasztalható, a foglalási kedv csak az időjárás javulásával és a nyári szezon közeledtével élénkült meg. A szállodapiac számára különösen fontos kérdés a forint árfolyamának alakulása is, hiszen a bevételek jelentős része euróban keletkezik, míg a költségek döntően forintban merülnek fel. Interjúnkban Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója részletesen mesélt arról, hogyan alakul majd a nyári szezon a szállodaiparban.
Az utazások egyik legfontosabb mozgatórugója azonban ma már nem feltétlenül a tengerpart, sokan a kulturális élményeket is keresik egy-egy kiruccanás alkalmával. A nemzetközi statisztikák szerint az utazók több mint 40 százaléka kifejezetten kulturális motivációval indul útnak, és a világ legismertebb múzeumai önálló turisztikai attrakcióvá váltak. Egy-egy ikonikus intézmény akár milliókat is képes megmozgatni évente, jelentős gazdasági hatást gyakorolva a városokra.
A Louvre, a Vatikáni Múzeumok vagy a British Museum sikere azt mutatja, hogy a kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legfontosabb eleme. A szakértők szerint azok a városok, amelyek világszínvonalú kulturális intézményekkel rendelkeznek, nemcsak több látogatót vonzanak, hanem magasabb költésre is ösztönzik a turistákat. A magyar utazók körében is egyre erősebb az a trend, hogy egy-egy múzeum vagy kiállítás köré szervezik a külföldi utakat, sok helyre ráadásul akár ingyen is bejuthatunk.
Az idei nyáron ugyanakkor nemcsak az úti cél és a programok kiválasztása, hanem a biztonság kérdése is egyre fontosabbá vált. Az elmúlt év geopolitikai eseményei, az esetleges járattörlések, a légterek lezárása és az ellátási láncok sérülékenysége ráirányították a figyelmet az utasbiztosítások szerepére. A biztosítók tapasztalatai szerint a magyar utazók ma már jóval tudatosabban készülnek fel egy külföldi útra, mint néhány évvel ezelőtt.
Ennek ellenére továbbra is gyakori, hogy sokan kizárólag az ár alapján választanak biztosítást, vagy nem nézik meg a fedezet részleteit. A szakemberek szerint egy váratlan egészségügyi ellátás, egy hosszabb külföldi kórházi kezelés vagy akár egy járattörlés is jelentős kiadást okozhat. Különösen fontos kérdés a háborús vagy geopolitikai kockázatok kezelése, hiszen ezekre a legtöbb biztosítás nem nyújt automatikus fedezetet.
A nyár nemcsak az utazásokról, hanem a szabadtéri programokról is szól. A grillezések, bográcsozások és kerti összejövetelek időszakában évről évre megszaporodnak a tűzesetek és a gázpalackos balesetek. A katasztrófavédelem szerint sokan még mindig nem veszik kellően komolyan az alapvető biztonsági szabályokat, pedig egy rosszul kezelt tűz vagy egy hibás gázcsatlakozás súlyos károkat okozhat.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a grillezőket és bográcsokat mindig biztonságos távolságra kell elhelyezni az éghető anyagoktól, és soha nem szabad őket felügyelet nélkül hagyni. Különösen nagy veszélyt jelenthetnek a nem megfelelő állapotú gázpalackok, amelyek szivárgás esetén akár robbanást is okozhatnak. A nyári szezon beköszöntével ezért a biztonságos tűzhasználat ismét kiemelt figyelmet kap - miközben érdemes figyelni azt is, van-e éppen tűzgyújtási tilalom.
A hét egyik legtöbbet olvasott egészségügyi témája egy nemzetközi összehasonlítás volt, amely szerint Magyarország továbbra is jelentősen lemarad a fejlett egészségügyi rendszerekkel rendelkező országok mögött. A felmérés a lakosság által érzékelt ellátási színvonalat, a várakozási időket, az infrastruktúrát és az egészségügyi dolgozók felkészültségét vizsgálta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az eredmények szerint Magyarország nem csak a nyugati országoktól, de több régiós szomszédtól is lemaradt, ami ismét ráirányította a figyelmet a magyar egészségügy hosszú évek óta fennálló problémáira. A lista élén szereplő országok példája ugyanakkor azt mutatja, hogy nem feltétlenül a legmagasabb kiadások vezetnek a legjobb eredményekhez, hanem a rendszer hatékony működése, a megelőzés és a hozzáférhetőség javítása.
A munkaerőpiacon közben tovább zajlik a pandémia utáni alkalmazkodás. Bár sokan arra számítottak, hogy a home office végleg átveszi az uralmat, a gyakorlatban a hibrid munkavégzés vált a legnépszerűbb megoldássá. A cégek többsége igyekszik megtalálni az egyensúlyt az irodai jelenlét és a rugalmasság között, miközben a munkavállalók számára továbbra is fontos szempont maradt a szabadabb időbeosztás.
A nemzetközi adatok szerint a HR-, jogi és informatikai területen dolgozók támogatják leginkább a hibrid munkavégzést. Ugyanakkor még mindig jelentős azok aránya, akik munkájuk jellegéből adódóan egyáltalán nem tudnak otthonról dolgozni. A vállalatok számára így a következő évek egyik legfontosabb kihívása az lehet, hogyan alakítsanak ki egyszerre hatékony és a dolgozók számára is vonzó munkakörnyezetet.
A technológiai átalakulás egyik leglátványosabb példája az elektromos autók térnyerése. A héten beszámoltunk arról, hogy Magyarországon már több mint százezer tisztán elektromos személyautó közlekedik, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt. A növekedés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is jól látható.
A gyors bővülés ellenére azonban az árak továbbra sem estek jelentősen. A legolcsóbb új elektromos modellek ára még mindig több millió forinttal haladja meg a hagyományos autókét, így a vásárlási döntéseket továbbra is erősen befolyásolja az állami támogatások és az üzemeltetési költségek kérdése. A piac ugyanakkor stabilan növekszik, és a szakértők további bővülésre számítanak. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb modelleket is, a legtöbben a Leapmotor TO3-cat választják.
Érdekes módon a technológiai fejlődés mellett a nosztalgia is egyre fontosabb szerepet kap a fogyasztói döntésekben. Miközben a modern okostelefonok már professzionális fényképezőgépeket idéző képességekkel rendelkeznek, egyre többen vásárolnak analóg filmes gépeket, instant kamerákat vagy egyszer használatos fényképezőket.
A jelenség mögött részben az áll, hogy sokan szeretnének kiszakadni a folyamatos digitális jelenlétből. Az analóg fotózás lassabb, tudatosabb folyamatot igényel, miközben a képek elkészítése és előhívása önmagában is élménnyé válik. A kereskedők szerint különösen a fiatalabb generáció körében nő az érdeklődés ezek iránt az eszközök iránt.
A hét egyik legolvasottabb interjúját Ambrus Attila adta, akit az ország többsége ma is Viszkisként ismer. A kilencvenes évek egyik legismertebb magyar bűnözője több mint két évtizeddel a rablássorozatok után már egészen más életet él, és vállalkozóként próbálja kamatoztatni ismertségét.
Az interjúban nemcsak múltjáról beszélt, hanem arról is, hogyan sikerült újrakezdenie az életét a börtönből való szabadulás után. Kerámiakészítőként, idegenvezetőként és előadóként dolgozik, miközben saját történetén keresztül a hibák következményeiről, a második esély lehetőségéről és a személyes felelősségről is beszél.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
Másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Vas és Zala vármegyékre vasárnapra.
A Pénzcentrum 2026. május 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegy‑bizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.
Drónok zavarták meg a német légteret: teljesen megbénult a hatalmas repülőtér, rengeteg járatot kellett átirányítani
Szombat délelőtt mintegy egy órára teljesen leállt a müncheni repülőtér forgalma, miután két pilóta is drónt észlelt a légtérben.
Hatalmas tragédia: fának csapódott egy fiatal magyar sportolókat szállító busz, a sofőr nem élte túl
Halálos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs határában. A fának csapódó jármű fiatal aerobikosokat szállított egy versenyre.
A Pénzcentrum 2026. május 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legerősebb motorja: nemzetközi utazók több mint 40 százaléka kifejezetten múzeumok és kulturális élmények miatt kel útra.
Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést.
Hétszeresére nőtt a számuk egyetlen év alatt: erre az új trükkre esküsznek a nyaralni induló magyarok
A magyarok utazási szokásait egyre inkább a mesterséges intelligencia, a tudatos pénzügyi tervezés és a digitális fizetési megoldások formálják.
Komoly viharok tehetik tönkre a szombati programokat: csak ez a két vármegye maradt ki a veszélyjelzésből
A hétvége első napján többfelé villámlás, intenzív csapadék és átmenetileg megerősödő szél is kialakulhat.
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
A nyár a nyakunkon, az idő már most strandüzemmódban van, és úgy tűnik, a magyarok idén sem mondanak le a pihenésről.
A Pénzcentrum 2026. május 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet
Pénteken többfelé szakadhat meg a nyárias időjárás Magyarországon az előrejelzések szerint.
A BL-döntő a repülőteret is felforgatja: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre érdemes figyelni, ha utazunk a hétvégén
A budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt a következő napokban rendkívüli forgalomra készül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
Megkongatták a vészharangot: durván elszálltak a költségek, komoly veszély fenyegeti a repülni vágyókat
A közel-keleti háború és az elszálló üzemanyagárak megtörték a légi közlekedés lendületét.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
A nemzetközi kutatások szerint egy nagy, ikonikus vidámpark önmagában képes újrarajzolni egy teljes térség turisztikai térképét.
A lezárásokról a Magyar Közút előzetesen tájékoztatja a közlekedőket.
Vége lehet az idegtépő jegyvásárlásnak: egyetlen merész húzással tennék pofonegyszerűvé a külföldi utazást, ennek rengeteg utas fog örülni
Az "egy út, egy jegy" koncepció lehetővé tenné az utasok számára, hogy egyetlen tranzakcióval keressenek, foglaljanak és fizessenek a több vasúttársaságot érintő nemzetközi utakra.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.