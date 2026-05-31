Kilátás a Tisza-tóra a Tisza-tavi Ökocentrum kilátójából, Poroszló, Magyarország
Utazás

Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre

Pénzcentrum
2026. május 31. 19:04

Ezen a héten is számos olyan témával foglalkoztunk, amelyek közvetlenül érintik a magyar családok mindennapjait. A nyári szünet közeledtével sokakat foglalkoztatott, hogy merre érdemes idén nyáron utazni, mennyire biztonságos a külföldi nyaralás, és milyen alternatívák léteznek a zsúfolt mediterrán üdülőhelyek helyett. Emellett nagy érdeklődés övezte a magyar egészségügy helyzetét nemzetközi összehasonlításban, az elektromos autók hazai terjedését, valamint a munka világát érintő változásokat is. A hét legolvasottabb cikkei között több interjú is helyet kapott: megszólalt a Danubius Hotels üzletfejlesztési igazgatója, valamint beszélgettünk a Viszkisként ismertté vált Ambrus Attilával is. Heti összefoglalónkban most minden fontos történetet egy helyre gyűjtöttünk.

A nyár közeledtével, csakúgy mint az előző években egyre népszerűbbek a nyugodtabb, természet- és vízpart közeli települések. Sok magyar azonban már hosszabb távon is igyekszik a nagyvárosi életforma helyett nyugodtabb, természetközelibb környezetet választani lakóhelyéül. A koronavírus-járvány idején felerősödött kiköltözési hullám ugyan mára mérséklődött, de a vízparti települések vonzereje továbbra sem tűnt el. A Balaton mellett különösen a Tisza-tó térsége bizonyult népszerű célpontnak az elmúlt években, ahol sokan nemcsak nyaralót vásároltak, hanem állandó lakhelyüket is ide helyezték át.

A legfrissebb adatok szerint ugyan a korábbi évek intenzív betelepülési üteme már lassult, a térség továbbra is képes új lakókat vonzani. Több település lakosságszáma még most is növekedést mutat, ami arra utal, hogy a vízparti életforma iránti igény nem múlt el, csupán normalizálódott. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a korábbi ingatlanár-robbanás és a magasabb hitelköltségek visszafogták ugyan a keresletet, de a tóparti környezet, a tisztább levegő és a nyugodtabb életmód továbbra is fontos szempont maradt a költözést fontolgatók számára.

Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
A Balaton vonzerején túl kiemelkedő volt a Tisza-tó térsége, ahol sokan le is telepedtek - vagy második otthonukként választották - az elmúlt években.

A nyári utazási trendekben szintén látványos változások rajzolódnak ki. A dráguló repülőjegyek, a közel-keleti konfliktusok, valamint a mediterrán térség egyre nagyobb zsúfoltsága miatt sok utazó kezd alternatív úti célok után nézni. A szakértők szerint 2026-ban Európa nagy tavai lehetnek a szezon egyik nagy nyertesei, hiszen egyszerre kínálnak természetközeli élményeket, biztonságot és a klasszikus tengerparti üdüléseknél kedvezőbb árakat.

A montenegrói, albán, macedón, szlovén, vagy éppen lengyel tavak környékén ráadásul sok helyen kiváló turisztikai infrastruktúra várja a látogatókat, miközben a tömegturizmus negatív hatásai kevésbé érzékelhetők. Egyre több utazó fedezi fel, hogy a kristálytiszta vizű tavak vagy a közép-európai üdülőövezetek olyan élményt nyújthatnak, amely ár-érték arányban gyakran kedvezőbb a mediterrán tengerpartoknál. A nyári utazási piac átrendeződése így nemcsak a légitársaságok és az utazási irodák, hanem az európai turisztikai régiók versenyét is új alapokra helyezheti.

Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
A kontinens nagy tavai, a szlovén Alpoktól a cseh hegyvidéken át egészen a lengyel Mazuri‑tavakig tudnak annyit, mint egy zsúfolt tengerpart.

A turisztikai kereslet alakulása a szállodaiparban is jól látható. A budapesti és balatoni hotelek egyszerre próbálnak alkalmazkodni a változó gazdasági környezethez, az árfolyamkockázatokhoz és a kiszámíthatatlan foglalási szokásokhoz. A szektor szereplői szerint a vendégek egyre később hozzák meg döntéseiket, ugyanakkor bizonyos kiemelt események továbbra is rendkívüli keresletet generálnak. Jó példa erre a Bajnokok Ligája-döntő, amelynek idején egyes budapesti szállodákban többszörösére emelkedtek a szobaárak.

A Balaton esetében ugyanakkor tavasszal jelentős kivárás volt tapasztalható, a foglalási kedv csak az időjárás javulásával és a nyári szezon közeledtével élénkült meg. A szállodapiac számára különösen fontos kérdés a forint árfolyamának alakulása is, hiszen a bevételek jelentős része euróban keletkezik, míg a költségek döntően forintban merülnek fel. Interjúnkban Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója részletesen mesélt arról, hogyan alakul majd a nyári szezon a szállodaiparban.

Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegy‑bizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.

Az utazások egyik legfontosabb mozgatórugója azonban ma már nem feltétlenül a tengerpart, sokan a kulturális élményeket is keresik egy-egy kiruccanás alkalmával. A nemzetközi statisztikák szerint az utazók több mint 40 százaléka kifejezetten kulturális motivációval indul útnak, és a világ legismertebb múzeumai önálló turisztikai attrakcióvá váltak. Egy-egy ikonikus intézmény akár milliókat is képes megmozgatni évente, jelentős gazdasági hatást gyakorolva a városokra.

A Louvre, a Vatikáni Múzeumok vagy a British Museum sikere azt mutatja, hogy a kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legfontosabb eleme. A szakértők szerint azok a városok, amelyek világszínvonalú kulturális intézményekkel rendelkeznek, nemcsak több látogatót vonzanak, hanem magasabb költésre is ösztönzik a turistákat. A magyar utazók körében is egyre erősebb az a trend, hogy egy-egy múzeum vagy kiállítás köré szervezik a külföldi utakat, sok helyre ráadásul akár ingyen is bejuthatunk.

Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
A kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legerősebb motorja: nemzetközi utazók több mint 40 százaléka kifejezetten múzeumok és kulturális élmények miatt kel útra.

Az idei nyáron ugyanakkor nemcsak az úti cél és a programok kiválasztása, hanem a biztonság kérdése is egyre fontosabbá vált. Az elmúlt év geopolitikai eseményei, az esetleges járattörlések, a légterek lezárása és az ellátási láncok sérülékenysége ráirányították a figyelmet az utasbiztosítások szerepére. A biztosítók tapasztalatai szerint a magyar utazók ma már jóval tudatosabban készülnek fel egy külföldi útra, mint néhány évvel ezelőtt.

Ennek ellenére továbbra is gyakori, hogy sokan kizárólag az ár alapján választanak biztosítást, vagy nem nézik meg a fedezet részleteit. A szakemberek szerint egy váratlan egészségügyi ellátás, egy hosszabb külföldi kórházi kezelés vagy akár egy járattörlés is jelentős kiadást okozhat. Különösen fontos kérdés a háborús vagy geopolitikai kockázatok kezelése, hiszen ezekre a legtöbb biztosítás nem nyújt automatikus fedezetet.

Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.

A nyár nemcsak az utazásokról, hanem a szabadtéri programokról is szól. A grillezések, bográcsozások és kerti összejövetelek időszakában évről évre megszaporodnak a tűzesetek és a gázpalackos balesetek. A katasztrófavédelem szerint sokan még mindig nem veszik kellően komolyan az alapvető biztonsági szabályokat, pedig egy rosszul kezelt tűz vagy egy hibás gázcsatlakozás súlyos károkat okozhat.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a grillezőket és bográcsokat mindig biztonságos távolságra kell elhelyezni az éghető anyagoktól, és soha nem szabad őket felügyelet nélkül hagyni. Különösen nagy veszélyt jelenthetnek a nem megfelelő állapotú gázpalackok, amelyek szivárgás esetén akár robbanást is okozhatnak. A nyári szezon beköszöntével ezért a biztonságos tűzhasználat ismét kiemelt figyelmet kap - miközben érdemes figyelni azt is, van-e éppen tűzgyújtási tilalom.

A hét egyik legtöbbet olvasott egészségügyi témája egy nemzetközi összehasonlítás volt, amely szerint Magyarország továbbra is jelentősen lemarad a fejlett egészségügyi rendszerekkel rendelkező országok mögött. A felmérés a lakosság által érzékelt ellátási színvonalat, a várakozási időket, az infrastruktúrát és az egészségügyi dolgozók felkészültségét vizsgálta.

Az eredmények szerint Magyarország nem csak a nyugati országoktól, de több régiós szomszédtól is lemaradt, ami ismét ráirányította a figyelmet a magyar egészségügy hosszú évek óta fennálló problémáira. A lista élén szereplő országok példája ugyanakkor azt mutatja, hogy nem feltétlenül a legmagasabb kiadások vezetnek a legjobb eredményekhez, hanem a rendszer hatékony működése, a megelőzés és a hozzáférhetőség javítása.

Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Magyarország a 82. helyre került a világ egészségügyi rendszereit összehasonlító listán.

A munkaerőpiacon közben tovább zajlik a pandémia utáni alkalmazkodás. Bár sokan arra számítottak, hogy a home office végleg átveszi az uralmat, a gyakorlatban a hibrid munkavégzés vált a legnépszerűbb megoldássá. A cégek többsége igyekszik megtalálni az egyensúlyt az irodai jelenlét és a rugalmasság között, miközben a munkavállalók számára továbbra is fontos szempont maradt a szabadabb időbeosztás.

A nemzetközi adatok szerint a HR-, jogi és informatikai területen dolgozók támogatják leginkább a hibrid munkavégzést. Ugyanakkor még mindig jelentős azok aránya, akik munkájuk jellegéből adódóan egyáltalán nem tudnak otthonról dolgozni. A vállalatok számára így a következő évek egyik legfontosabb kihívása az lehet, hogyan alakítsanak ki egyszerre hatékony és a dolgozók számára is vonzó munkakörnyezetet.

Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
Sok helyen ma már alapelvárás a home office. De vajon tényleg mindenki ugyanúgy dolgozik otthonról? És mely területeken működik igazán a hibrid munkavégzés? Mutatjuk!

A technológiai átalakulás egyik leglátványosabb példája az elektromos autók térnyerése. A héten beszámoltunk arról, hogy Magyarországon már több mint százezer tisztán elektromos személyautó közlekedik, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt. A növekedés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is jól látható.

A gyors bővülés ellenére azonban az árak továbbra sem estek jelentősen. A legolcsóbb új elektromos modellek ára még mindig több millió forinttal haladja meg a hagyományos autókét, így a vásárlási döntéseket továbbra is erősen befolyásolja az állami támogatások és az üzemeltetési költségek kérdése. A piac ugyanakkor stabilan növekszik, és a szakértők további bővülésre számítanak. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb modelleket is, a legtöbben a Leapmotor TO3-cat választják.

Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026-ra a magyarországi elektromobilitás mérföldkőhöz érkezett: a tisztán elektromos személyautók száma átlépte a százezres határt

Érdekes módon a technológiai fejlődés mellett a nosztalgia is egyre fontosabb szerepet kap a fogyasztói döntésekben. Miközben a modern okostelefonok már professzionális fényképezőgépeket idéző képességekkel rendelkeznek, egyre többen vásárolnak analóg filmes gépeket, instant kamerákat vagy egyszer használatos fényképezőket.

A jelenség mögött részben az áll, hogy sokan szeretnének kiszakadni a folyamatos digitális jelenlétből. Az analóg fotózás lassabb, tudatosabb folyamatot igényel, miközben a képek elkészítése és előhívása önmagában is élménnyé válik. A kereskedők szerint különösen a fiatalabb generáció körében nő az érdeklődés ezek iránt az eszközök iránt.

Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.

A hét egyik legolvasottabb interjúját Ambrus Attila adta, akit az ország többsége ma is Viszkisként ismer. A kilencvenes évek egyik legismertebb magyar bűnözője több mint két évtizeddel a rablássorozatok után már egészen más életet él, és vállalkozóként próbálja kamatoztatni ismertségét.

Az interjúban nemcsak múltjáról beszélt, hanem arról is, hogyan sikerült újrakezdenie az életét a börtönből való szabadulás után. Kerámiakészítőként, idegenvezetőként és előadóként dolgozik, miközben saját történetén keresztül a hibák következményeiről, a második esély lehetőségéről és a személyes felelősségről is beszél.

Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
A Pénzcentrumnak adott interjújában Ambrus Attila eleveníti fel néhány emlékét, miközben jelen vállalkozásáról, életéről is mesél.

