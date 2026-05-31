Na, vajon elvitte valaki a 260 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Milliókat kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: így nyertek nagyot a BL-döntőn
A Bajnokok Ligája-döntő nemcsak a szurkolókat, a magyar sportfogadókat is lázban tartotta, a fővárosunkban rendezett BL-finálé iránt hatalmas volt az érdeklődés a Tippmix és Tippmixpro-játékosok részéről is. A téteket illetően megdőlt a napi rekord a Tippmixen, és a fogadásszámok is kiugró adatokat mutatnak.
Az EL-, illetve a KL-döntőt is többszörösen felülmúlta a BL aranycsatája (az EL-döntőnél 5-ször, a KL-döntőnél 6-szor több tét érkezett be), de még a májusban második legnépszerűbb találkozónál (Bayern München – PSG, BL-elődöntő, visszavágó) is 3,5-szer több tét érkezett erre a meccsre.
A fogadók persze nyertek is: a Tippmixen a „Ki nyeri a döntőt?” fogadási sorra beérkezett tippek 80 százaléka várta a franciák sikerét – 1,70-es záró oddsért, míg az „1X2” fogadási piacon a tippek 33 százaléka érkezett a döntetlenre 3,30-as szorzót érően. Népszerű volt a fogadók körében az a tipp is, mely szerint mindkét csapat betalál a döntőn – itt a tippek 99 százaléka lett tökéletes, 1,81-es oddsért.
Azok a fogadók, akik a rendes játékidő pontos végeredményét (1-1) telibe találták 5,50-es záró szorzóval kalkulálhattak, aki pedig eltalálta, hogy az Arsenal szerzi meg a vezetést 2,07-es oddsnak örülhetett. Az „Ágyúsok” már a 6. percben 1-0-ra vezettek, a második félidőben aztán büntetőből egyenlített a PSG, így a „Lesz 11-es?” fogadási sorra érkezett tippek 98 százaléka helyesnek bizonyult – 2,70-es szorzóért. Az 1-1-es rendes játékidőt követően a hosszabbítás sem hozott gólt, így jöhettek a büntetők, ennek pedig szintén sok sportfogadó örülhetett, ugyanis arra is lehetett tippelni, hogy 11-es párbajban dől el a döntő – itt pedig a tippek 99 százaléka lett jó, 5,00-s oddsot érően.
A fogadók körében népszerűnek bizonyultak a szögletekre, lapokra, gólszerzőkre, kapuralövésekre vonatkozó fogadási piacok is: Kai Havertz gólja 3,70-es, míg Ousmane Dembele találata 2,36-os záró oddsot jelentett. A Tippmixen több új fogadási sor is a BL-döntőre került be először a kínálatba, így például népszerű volt a „Mindkét félidőben lesz gól?” piac – itt a tippet leadók 84 százaléka örülhetett 1,70-es szorzónak. A statisztikákat kedvelők pedig a várható gólokat (xG) is megtippelhették mindkét csapat esetében, és a közelgő világbajnokság találkozóin is megtehetik majd mindezt.
Természetesen kiemelkedő nyeremények is születtek a BL-döntő, illetve a teljes BL-szezon lezárásával. Egy Tippmix-játékos még tavaly szeptemberben tippelte meg a BL-győztest, mellette ráadásul további négy versenykiírás végső győztesét is eltalálta, így kétszer megjátszva 5-ös kötését, összesen 6 ezer Ft-os tétre (2*3 000), 2 millió 76 ezer 228 Ft-ot nyert.
Volt olyan fogadó is, aki tavaly október végén tippelte meg a három európai kupadöntő győztesét, és mivel minden tippje tökéletes volt, közel 2 millió Ft-ot nyert, 15 ezres tétjével.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egy másik Tippmix-játékos a finálé kapcsán Fogadáskészítővel tippelt arra, hogy a rendes játékidőben döntetlen lesz a meccs, valamint mindkét csapat betalál. Ráadásul szelvényén még további eseményeket is eltalált, így 3/4-es kombinációjával, 5 ezer Ft-os alaptétre (összesen 20 ezer Ft-os tétre), 2 millió 138 ezer 759 Ft-ot nyert.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
Életveszélyes állapotban lógott meg a kórházból egy angol focidrukker: a BL-döntő miatt tette kockára az életét
Egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben, de elhagyta a kórházat, hogy részt vehessen a BL-döntőn, a rendőrség keresi.
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét.
Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért
A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.
Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak
Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.
Autókat rongáló és őrjöngő szurkolókat állítottak elő a rendőrök: körözött személyek is horogra akadtak az éjszaka
Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt
A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.
Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott az alapvonal mögött elhelyezett akadályokban.
Brutális lezárások bénítják meg a magyar fővárost a BL-döntő miatt: erre minden autósnak és utazónak készülnie kell ma
Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a sportesemény előtt és alatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe
Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói.
Szinte lehetetlen megmondani, mi döntheti el a Budapesti BL-döntőt: az Arsenal a pontrúgásaira és középpályájára, a PSG pedig halálpontos támadójátékára építhet.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
Koczka Gergely biztosítási specialista szerint külföldön sokkal kiforrottabb a sportbiztosítási piac az itthoninál, de ennek régre visszanyúló kulturális hiányosságai vannak. Interjú.
A londoniak fennállásuk első BL-trófeájára hajtanak, és a friss Premier League-győzelem lendületére építhetnek: a párizsiak célja a történelmi címvédés.
Éveken át titkolta a poklot, amin keresztülment: lelkileg és fizikailag is kis híján ráment a karrierjére Rafael Nadal
Rafael Nadal egy új Netflix-sorozatban vallott arról, milyen súlyos árat fizetett a testével a pályafutása során elért sikereiért.
A portugál szakember immár második alkalommal irányíthatja a királyi gárdát - ám csak akkor, ha régi barátja, Florentino Pérez marad a klub elnöke.
A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára.
Az Arsenal német csatára szerint csapata az 2021-es Chelsea-hez hasonlóan esélytelenként is képes diadalmaskodni
A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.
Ibrahima Konaté minden jel szerint távozik a Liverpooltól, miután nem sikerült megállapodnia a klubbal a szerződése meghosszabbításáról.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.