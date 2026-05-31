Milliókat kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: így nyertek nagyot a BL-döntőn

A Bajnokok Ligája-döntő nemcsak a szurkolókat, a magyar sportfogadókat is lázban tartotta, a fővárosunkban rendezett BL-finálé iránt hatalmas volt az érdeklődés a Tippmix és Tippmixpro-játékosok részéről is. A téteket illetően megdőlt a napi rekord a Tippmixen, és a fogadásszámok is kiugró adatokat mutatnak.

Az EL-, illetve a KL-döntőt is többszörösen felülmúlta a BL aranycsatája (az EL-döntőnél 5-ször, a KL-döntőnél 6-szor több tét érkezett be), de még a májusban második legnépszerűbb találkozónál (Bayern München – PSG, BL-elődöntő, visszavágó) is 3,5-szer több tét érkezett erre a meccsre.

A fogadók persze nyertek is: a Tippmixen a „Ki nyeri a döntőt?” fogadási sorra beérkezett tippek 80 százaléka várta a franciák sikerét – 1,70-es záró oddsért, míg az „1X2” fogadási piacon a tippek 33 százaléka érkezett a döntetlenre 3,30-as szorzót érően. Népszerű volt a fogadók körében az a tipp is, mely szerint mindkét csapat betalál a döntőn – itt a tippek 99 százaléka lett tökéletes, 1,81-es oddsért.

Azok a fogadók, akik a rendes játékidő pontos végeredményét (1-1) telibe találták 5,50-es záró szorzóval kalkulálhattak, aki pedig eltalálta, hogy az Arsenal szerzi meg a vezetést 2,07-es oddsnak örülhetett. Az „Ágyúsok” már a 6. percben 1-0-ra vezettek, a második félidőben aztán büntetőből egyenlített a PSG, így a „Lesz 11-es?” fogadási sorra érkezett tippek 98 százaléka helyesnek bizonyult – 2,70-es szorzóért. Az 1-1-es rendes játékidőt követően a hosszabbítás sem hozott gólt, így jöhettek a büntetők, ennek pedig szintén sok sportfogadó örülhetett, ugyanis arra is lehetett tippelni, hogy 11-es párbajban dől el a döntő – itt pedig a tippek 99 százaléka lett jó, 5,00-s oddsot érően.

A fogadók körében népszerűnek bizonyultak a szögletekre, lapokra, gólszerzőkre, kapuralövésekre vonatkozó fogadási piacok is: Kai Havertz gólja 3,70-es, míg Ousmane Dembele találata 2,36-os záró oddsot jelentett. A Tippmixen több új fogadási sor is a BL-döntőre került be először a kínálatba, így például népszerű volt a „Mindkét félidőben lesz gól?” piac – itt a tippet leadók 84 százaléka örülhetett 1,70-es szorzónak. A statisztikákat kedvelők pedig a várható gólokat (xG) is megtippelhették mindkét csapat esetében, és a közelgő világbajnokság találkozóin is megtehetik majd mindezt.

Természetesen kiemelkedő nyeremények is születtek a BL-döntő, illetve a teljes BL-szezon lezárásával. Egy Tippmix-játékos még tavaly szeptemberben tippelte meg a BL-győztest, mellette ráadásul további négy versenykiírás végső győztesét is eltalálta, így kétszer megjátszva 5-ös kötését, összesen 6 ezer Ft-os tétre (2*3 000), 2 millió 76 ezer 228 Ft-ot nyert.

Volt olyan fogadó is, aki tavaly október végén tippelte meg a három európai kupadöntő győztesét, és mivel minden tippje tökéletes volt, közel 2 millió Ft-ot nyert, 15 ezres tétjével.

Egy másik Tippmix-játékos a finálé kapcsán Fogadáskészítővel tippelt arra, hogy a rendes játékidőben döntetlen lesz a meccs, valamint mindkét csapat betalál. Ráadásul szelvényén még további eseményeket is eltalált, így 3/4-es kombinációjával, 5 ezer Ft-os alaptétre (összesen 20 ezer Ft-os tétre), 2 millió 138 ezer 759 Ft-ot nyert.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt