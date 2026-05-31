Ingyen szállással és ellátással kínálnak álommunkát egy görög szigeten: csak ezt az egy dolgot kérik cserébe

Egy állatvédő szervezet ingyenes szállást és ellátást kínál egy görög álomszigeten. Az egyetlen feltétel, hogy az önkéntes szeresse a macskákat, és napi öt órában gondozza őket - írta meg az euronews.

A Kükládok egyik legelbűvölőbb szigetén, Szíroszon keres önkénteseket a Syroscats állatvédő szervezet. A jelentkezőknek legalább 25 évesnek kell lenniük, és minimum egy hónapos munkát kell vállalniuk. A feladat a sziget macskáinak gondozása, ami heti öt napot és napi körülbelül öt órát vesz igénybe. Cserébe a szervezet szállást, reggelit és a rezsiköltségek átvállalását kínálja.

Egyéni jelentkezőket és párokat egyaránt várnak, akik egészségesek, önállóak és megbízhatóak. Előnyt élveznek az állatorvosi asszisztensi képzettséggel, illetve a kóbor macskák gondozásában tapasztalattal rendelkezők. Ugyanakkor minden macskarajongó jelentkezését szívesen fogadják, feltéve, hogy pontosak, és nem riadnak vissza a piszkos munkától sem.

Szírosz messze nem tipikus bulisziget: a terület nagyrészt érintetlen, így a nyugalmat és autentikus élményeket keresők számára igazi paradicsom. A helyi kávézókban és éttermekben a látogatók bepillantást nyerhetnek a görögök mindennapi életébe, ráadásul mindezt jellemzően kedvező árakon tehetik meg.

