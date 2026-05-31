Repülőjegy-drágulás, magas árak, bizonytalanság: sokan mégse mondanak le a külföldi nyaralásról

Külföld vagy Balaton? Hány utazás fér bele a családi költségvetésbe? Mennyivel drágább idén nyaralni, mint tavaly? A Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag ezen a héten az utca emberét kérdezte arról, hova utaznak idén nyáron és inkább belföldi vagy külföldi úti célban gondolkodnak. A válaszokból az látszik, hogy a magyarok többsége a drágulás ellenére sem mond le az utazásról, sokan leginkább külföldre készülnek, attól függetlenül, hogy a szezont a repülőjegyek drágulása, a kerozinhiánnyal kapcsolatos aggodalmak és az emelkedő szállásárak is beárnyékolhatják.
A Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag ezen a héten arról kérdezte az utca emberét, hogy terveznek-e idén nyaralni menni, és ha igen, inkább belföldön vagy külföldön pihennének-e. A válaszok alapján úgy tűnik, a magyarok többsége továbbra sem szeretne lemondani az utazásról, még akkor sem, ha egyre mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába.
A megkérdezettek közül többen külföldi utazást terveznek. Volt, aki Thaiföldet nevezte meg úti célként, elsősorban a búvárkodási lehetőségek miatt, mások Olaszországba vagy Horvátországba készülnek barátokkal, családdal. Az egyik válaszadó Ciprusra utazna augusztusban, bár egyelőre kérdéses, hogy a repülőjáratok zavartalanul közlekednek-e majd a szigetországba a nyár végén. Többen arról is beszéltek, hogy a külföldi utazás mellett a belföldi úti célokat sem hagyják ki, a Balaton továbbra is része sokak nyári programjának, de jellemzően csak néhány nap erejéig.
Mindez összecseng a Pénzcentrum márciusi kutatásának eredményeivel, ahol a válaszadók 90 százaléka nyilatkozta azt, hogy tervez valamilyen utazást 2026-ban. Hasonló eredményre jutott a Visa és az MBH Bank friss kutatása is, amely szerint a magyarok 89 százaléka készül nyári utazásra. A válaszadók 43 százaléka, vagyis közel fele belföldi és külföldi nyaralást egyaránt betervezett az idei évre.
A kutatásból az is kiderült, hogy minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel utazik. A 25 év alattiak körében sokan akár négy vagy annál több utazást is terveznek 2026-ban, míg azok, akik egyáltalán nem utaznak idén, leginkább a 65 év feletti korosztályból kerülnek ki. A válaszadók kétharmada külföldi utazást is betervezett, míg körülbelül minden harmadik utazó kizárólag belföldön pihenne.
A költségek kapcsán a Cashtag adás válaszadói elmondták, már hónapokkal az indulás előtt elkezdenek készülni a nyaralásra. Van, aki külön keretet alakít ki, mások már év elején megtervezik az egész éves pihenést. Többen kiemelték, hogy az apartmanos, önellátó megoldásokkal próbálnak spórolni, ugyanakkor az éttermekben és a szálláshelyeken egyaránt érzékelik az áremelkedést, külföldön és belföldön is.
A szakértők szerint a nyaralások ára tovább emelkedik majd: a szálláshelyeknél 10-12 százalékos drágulás várható. Az ágazat szereplői ezt elsősorban a növekvő munkaerő-, energia- és működési költségekkel magyarázzák.
Eközben a repülőjegyek ára már most érezhetően magasabb, mint tavaly: a kerozinárak emelkedését már most érezhetjük ebben a szegmensben, miközben továbbra is bizonytalan, hogy a nyári hónapokban előfordulhatnak-e jelentősebb járatkésések vagy járattörlések. Ezért érdemes megfelelő tartalékkal és utasbiztosítással készülni nyári szezonra.
Bár a forint erősödése kedvező fejleménynek tűnhet, szakértői elemzések szerint ettől nem lesz olcsóbb a nyaralás. Az árfolyamnyereséget sok esetben ellensúlyozza a külföldi szolgáltatások drágulása.
A Cashtag adásban szóba került a mesterséges intelligencia is és kiderült, hogy egyre több embernek segít az AI a nyaralások megtervezésében. Van, aki programötleteket kér a mesterséges intelligenciától, mások azt kutatják vele, hogy egy adott időszakban milyen időjárás várható, milyen látnivalókat érdemes felkeresni, vagy mennyibe kerülhet az utazás.
