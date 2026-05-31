Repülőjegy-drágulás, magas árak, bizonytalanság: sokan mégse mondanak le a külföldi nyaralásról

Külföld vagy Balaton? Hány utazás fér bele a családi költségvetésbe? Mennyivel drágább idén nyaralni, mint tavaly? A Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag ezen a héten az utca emberét kérdezte arról, hova utaznak idén nyáron és inkább belföldi vagy külföldi úti célban gondolkodnak. A válaszokból az látszik, hogy a magyarok többsége a drágulás ellenére sem mond le az utazásról, sokan leginkább külföldre készülnek, attól függetlenül, hogy a szezont a repülőjegyek drágulása, a kerozinhiánnyal kapcsolatos aggodalmak és az emelkedő szállásárak is beárnyékolhatják.

A Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag ezen a héten arról kérdezte az utca emberét, hogy terveznek-e idén nyaralni menni, és ha igen, inkább belföldön vagy külföldön pihennének-e. A válaszok alapján úgy tűnik, a magyarok többsége továbbra sem szeretne lemondani az utazásról, még akkor sem, ha egyre mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába.

A megkérdezettek közül többen külföldi utazást terveznek. Volt, aki Thaiföldet nevezte meg úti célként, elsősorban a búvárkodási lehetőségek miatt, mások Olaszországba vagy Horvátországba készülnek barátokkal, családdal. Az egyik válaszadó Ciprusra utazna augusztusban, bár egyelőre kérdéses, hogy a repülőjáratok zavartalanul közlekednek-e majd a szigetországba a nyár végén. Többen arról is beszéltek, hogy a külföldi utazás mellett a belföldi úti célokat sem hagyják ki, a Balaton továbbra is része sokak nyári programjának, de jellemzően csak néhány nap erejéig.

Mindez összecseng a Pénzcentrum márciusi kutatásának eredményeivel, ahol a válaszadók 90 százaléka nyilatkozta azt, hogy tervez valamilyen utazást 2026-ban. Hasonló eredményre jutott a Visa és az MBH Bank friss kutatása is, amely szerint a magyarok 89 százaléka készül nyári utazásra. A válaszadók 43 százaléka, vagyis közel fele belföldi és külföldi nyaralást egyaránt betervezett az idei évre.

A kutatásból az is kiderült, hogy minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel utazik. A 25 év alattiak körében sokan akár négy vagy annál több utazást is terveznek 2026-ban, míg azok, akik egyáltalán nem utaznak idén, leginkább a 65 év feletti korosztályból kerülnek ki. A válaszadók kétharmada külföldi utazást is betervezett, míg körülbelül minden harmadik utazó kizárólag belföldön pihenne.

A költségek kapcsán a Cashtag adás válaszadói elmondták, már hónapokkal az indulás előtt elkezdenek készülni a nyaralásra. Van, aki külön keretet alakít ki, mások már év elején megtervezik az egész éves pihenést. Többen kiemelték, hogy az apartmanos, önellátó megoldásokkal próbálnak spórolni, ugyanakkor az éttermekben és a szálláshelyeken egyaránt érzékelik az áremelkedést, külföldön és belföldön is.

A szakértők szerint a nyaralások ára tovább emelkedik majd: a szálláshelyeknél 10-12 százalékos drágulás várható. Az ágazat szereplői ezt elsősorban a növekvő munkaerő-, energia- és működési költségekkel magyarázzák.

Eközben a repülőjegyek ára már most érezhetően magasabb, mint tavaly: a kerozinárak emelkedését már most érezhetjük ebben a szegmensben, miközben továbbra is bizonytalan, hogy a nyári hónapokban előfordulhatnak-e jelentősebb járatkésések vagy járattörlések. Ezért érdemes megfelelő tartalékkal és utasbiztosítással készülni nyári szezonra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a forint erősödése kedvező fejleménynek tűnhet, szakértői elemzések szerint ettől nem lesz olcsóbb a nyaralás. Az árfolyamnyereséget sok esetben ellensúlyozza a külföldi szolgáltatások drágulása.

A Cashtag adásban szóba került a mesterséges intelligencia is és kiderült, hogy egyre több embernek segít az AI a nyaralások megtervezésében. Van, aki programötleteket kér a mesterséges intelligenciától, mások azt kutatják vele, hogy egy adott időszakban milyen időjárás várható, milyen látnivalókat érdemes felkeresni, vagy mennyibe kerülhet az utazás.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.