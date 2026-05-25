Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)

A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.

A fesztivál immár 15. alkalommal bizonyítja, hogy a bor, a gasztronómia és a közösségi élmény találkozása lehet egyszerre elegáns és felszabadult, egy olyan piknik, ahol nincs rohanás, csak jókedv, barátok és egy pohár hűsítő rosé.

A Rosalia nem klasszikus borfesztivál, sokkal inkább egy életérzés: a nyár első igazi hétvégéje, amikor a város egy kicsit lelassul. A hatalmas fák árnyékában plédeken üldögélő társaságok, beszélgetésekbe merülő baráti körök és családok töltik meg a Ligetet, miközben a poharakban a friss, gyümölcsös rozék, könnyed fehérek és pezsgők váltják egymást. Több száz tételből lehet válogatni, így tényleg mindenki megtalálhatja azt az ízt, ami leginkább illik a hangulatához, vagy épp felfedezhet egy újat.

A gasztronómia legalább ennyire fontos része az élménynek: a street food klasszikusok mellett izgalmas nemzetközi ízek és prémium fogások sorakoznak a standoknál. Egyik pillanatban egy szaftos burger vagy egy távoli tájakat idéző taco kerül a kezedbe, a következőben már olvadó sajttal vagy frissen sült pizzával kísérheted a borodat.

A fesztivál ritmusát a Szerencsejáték színpad adja, ahol napközben kellemes háttérzenével, estére pedig igazi koncertélményekkel találkozhatsz. Fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes, vagy Bréda Bia, de a hangulatot DJ-szettek is tovább fokozzák éjszakába nyúlóan. A programok nem csak a zenéről szólnak: minden nap kötetlen, interaktív beszélgetések várják az érdeklődőket borászokkal és gasztro kiállítókkal, ahol a kóstolás élménye egy kis plusz tudással egészül ki. A gyerekeket a Kreatív kuckó várja, ahol kézműveskedhetnek, ékszereket készíthetnek vagy akár arcfestéssel válhatnak igazi fesztiválozókká, miközben a szülők nyugodtan élvezhetik a piknikhangulatot. A kutyával érkezők sem maradnak ki az élményekből: hétvégén látványos kutyás bemutatók, dog dancing produkciók és még kutyamasszázs foglalkozások is színesítik a programot. Ha pedig valami igazán különlegesre vágysz, a borjóga garantáltan új perspektívát ad, egyensúly, mozgás és egy pohár rosé egyszerre.

A fesztivál élményéhez hozzátartoznak a közös pillanatok is: ilyen például a „Liget Bora” szavazás, ahol a látogatók dönthetnek az év kedvenc roséjáról, vagy a vasárnapi Rosalia Brunch, amikor a nyüzsgés helyét egy lassabb, ráérős délelőtt veszi át, könnyed falatokkal és frissítő borokkal.

A Rosalia Borpiknik egy olyan rituálé, ahol jó egy kicsit megállni, találkozni, beszélgetni, és egyszerűen csak élvezni, hogy végre itt a nyár. Egy hely, ahol a bor nem csupán ital, hanem hangulat és kapcsolódás, és ahol minden adott ahhoz, hogy emlékezetesen induljon a szezon mindenki számára.

(x)