Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy kelenföldi mozdonytűz után. A tárcavezető hétfő esti videójában élesen bírálta a MÁV elavult tájékoztatási rendszerét, emellett utasította a vasúttársaság vezetését, hogy azonnal indítsák újra az elődje, Lázár János által eltörölt gyors információmegosztást.
Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook-videójában, amelyet a kelenföldi pályaudvaron rögzített. Vitézy Dávid azután tette közzé posztját, hogy megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom. A miniszter elmondta: a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom többórás leállítására egy olyan mozdonytűz esetében, amely egy tároló vágányon történt.
Első a biztonság és az óvatosság, de a folyamatokat át kell gondolni - tette hozzá.
A miniszter közölte: az utasok tájékoztatása nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, mivel a MÁV erre szolgáló eszközrendszere elavult. Példaként említette, hogy a kelenföldi aluljáróban nincs megfelelő hangosbemondás, a tájékoztató monitorok túl kicsik, ezért csak kevés információ fér el rajtuk.
Vitézy Dávid elmondta: megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek. A miniszter az osztrák vasúttársaság mobil egységét hozta fel példaként.
Közölte: arra kérte a MÁV vezetését, hogy azonnal indítsák újra az elődje, Lázár János által "betiltott, eltörölt" információmegosztást; ennek részeként a Mávinform ismét gyorsan frissül.
Meg kell változtatni a vasúttársaság működési kultúráját: ha baj van, azt ne letagadni próbálják az utasok elől, hanem osszák meg az információkat, kérjék a türelmüket, és tegyék világossá: azon dolgoznak, hogy a "szörnyű örökséget" eltakarítsák és megújítsák a vasúti közlekedést. Ehhez sok idő kell, de addig is többet kell tenni az utasok megfelelő tájékoztatásáért - mondta a miniszter.
Vitézy Dávid közölte: most szembesült azzal, hogy a BKK azért nem tudott segíteni pótlóbuszokkal, mert 2024-ben Lázár János úgy döntött, útdíjat kell fizetniük a menetrend szerinti közösségi közlekedésben használt buszoknak, a fővárosi járművekben pedig nincs ezt lehetővé tevő fedélzeti egység.
Hozzátette: azt kérte azt útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást, tekintettel a vis maior helyzetre. Kedden megkezdik a jogszabály-módosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük - mondta a miniszter.
Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
