Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)

Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.

A magyar autópiac első ránézésre telítettnek tűnhet, a számok mögé nézve azonban egészen más kép rajzolódik ki. Hanczár Zsolt arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország jelentősen elmarad az uniós átlagtól mind az autók számát, mind azok életkorát tekintve. Az egyik legbeszédesebb mutató az ezer lakosra jutó személyautók száma. Magyarországon ez a mutató 450 körül alakul: a közel 10 millió lakosra majdnem 4,5 millió személyautó jut. Közben az uniós átlag 550-560 darab, ami körülbelül 20 százalékos lemaradást tükröz. Ráadásul a hazai autópark is idősebb: míg az unióban 12,7 év az autópark átlagéletkora, nálunk 16,2 év, aminél csak az észt, a görög és a bolgár adatok festenek rosszabbul.

Ez a kettősség – kevés és idős autó – egyszerre jelent problémát és lehetőséget. „Az, hogy Magyarországon sokkal kevesebb és jóval idősebb autó fut, mint az EU-ban, egyértelműen a piac bővülési potenciáljára utal” – fogalmazott az igazgató. Az elöregedett járműparkban rejlő lehetőségek egyébként a mezőgazdasági és a haszonjárművek finanszírozásában is megmutatkoznak – nem véletlen, hogy az Euroleasing már az elmúlt időszakban is mindhárom meghatározó üzleti területén – az autó-, az agrár- és a haszonjármű-finanszírozásban – átlag feletti növekedést tudott elérni.

A jövőt illetően is van ok derűlátásra, hiszen a trendek alapján még akkor is bővülhet a hazai autóállomány, ha nem történik érdemi felzárkózás: 2030-ra félmillióval több jármű is lehet az utakon. Ugyanakkor az uniós szint eléréséhez ennél jóval nagyobb, akár egymilliós növekedésre lenne szükség. Ez a különbség jól mutatja, mekkora tér van még a finanszírozási piac, így a lízing előtt is.

A keresleti oldalon azonban jelentős torzulás látszik. Magyarországon az új autók vásárlása jóval alacsonyabb szinten van, mint az EU-ban, miközben a használtautó-piac kifejezetten erős. „Nálunk nem az új autó a domináns választás, hanem a használt, és ezen belül is az idősebb kategória” – emelte ki Hanczár Zsolt.

A számok szerint a magyar vásárlók több mint fele tíz évnél idősebb autót választ, ami jelentősen rontja az autópark minőségét és a finanszírozható járművek arányát is. Ez jelzésértékű a lízingcégeknek, hiszen számukra a fiatalabb autók jelentenek valódi üzleti potenciált. A legígéretesebb terület az új járműveké: ezen a területen egyébként az Euroleasing kifejezetten erős pozíciókkal rendelkezik, hiszen minden negyedik, Magyarországon forgalomba helyezett új autó finanszírozása a céghez köthető, miközben a használt autók finanszírozásában is piacvezető.

Hanczár Zsolt szerint a helyzetet tovább árnyalja az árak alakulása. Az elmúlt években az új autók ára jelentősen emelkedett – részben a szigorodó szabályozás, az elektromos átállás és az ellátási problémák miatt –, ám a használtautók ára még ennél is gyorsabban nőtt. Az idősebb járművek esetében akár 80-100 százalékos drágulás is megfigyelhető volt, Magyarországon pedig ennél is nagyobb, akár 150 százalék körüli áremelkedés sem ritka.

Ma ott tartunk, hogy egy öt éves autóért annyit kell fizetni, mint néhány éve egy újért

– érzékeltette a helyzetet a szakember, aki a drágulás kettős hatására is felhívta a figyelmet: miközben a vásárlást megnehezíti, a lízingpiac számára új lehetőségeket is nyit, különösen a fiatalabb használt autók finanszírozásában. Szerinte a következő években ebben a szegmensben lehet a legnagyobb növekedés, amelyben nagy jelentősége lesz a használt autók hosszú távú értékállóságának. Az igazgató tapasztalatai szerint nem feltétlenül azok az autók maradnak sokáig forgalomban, amelyek a legkevesebb hibával működnek, hanem azok, amelyeket megéri javítani és fenntartani. Erre a szempontra a lízingcégeknek is egyre inkább oda kell figyelniük, különösen a hosszabb futamidejű konstrukciók terjedésével.

A jövőt illetően Hanczár Zsolt inkább óvatosan optimista. Szerinte nem az a kérdés, hogy zsugorodik-e a piac, hanem az, hogy milyen ütemben tud bővülni. „Nem a szűküléstől kell tartani, hanem attól, hogy mennyire tudunk közelíteni az uniós szinthez” – állítja az Euroleasing gépjármű-értékesítési igazgatója, aki a magyar piac lemaradását nem hátrányként, hanem kiaknázatlan lehetőségként fogja fel. Ha a vásárlási szerkezet és az autópark fokozatosan közelít az uniós szinthez, az a lízingszektor számára is érdemi növekedést hozhat a következő években.

A felzárkózáshoz erőteljesen járulhatna hozzá például egy államilag támogatott zöld lízing program. A szakember úgy véli, egy ilyen jellegű kormányzati kezdeményezésnek jelentős hatása lenne abban, hogy minél több fiatalabb és környezetbarátabb autó futhasson a magyar utakon.

Az Euroleasing szakértője szerint a következő évek egyik kulcskérdése az lesz, hogy a finanszírozási konstrukciók mennyire tudnak alkalmazkodni a megváltozott piaci környezethez.

Az ügyfelek számára egyre fontosabb a kiszámítható havi költség és a rugalmas finanszírozási megoldás, ezért a lízing szerepe várhatóan tovább erősödik

– tette hozzá a szakember.

