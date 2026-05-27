Az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak egyelőre csak korlátozottan érintik az európai légiközlekedést
Ettől retteg a legtöbb külföldre utazó magyar: napi pár száz forinton múlhat, hogy rémálom lesz-e a nyaralásból
Idén a nyaralni induló magyarok többnyire legalább egyhetes külföldi utazást terveznek, számukra az utasbiztosítás átlagosan napi 850 forintba kerül. A drágulás nem csupán a biztosítói díjemeléseknek köszönhető. Egyre többen választanak szélesebb körű, prémium védelmet nyújtó csomagokat.
Az Insura.hu legfrissebb felmérése alapján az utasbiztosítások napi átlagdíja mintegy 13 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, így 750 forintról 850 forintra emelkedett. Ezt a drágulást részben a biztosítók áremelése indokolja. Emellett fontos tényező az utazók tudatosságának erősödése is.
Tavaly az online ügyfelek 23 százaléka választott a legmagasabb fedezetet nyújtó, prémium kategóriájú biztosítást. Idén ez az arány már 38 százalékra ugrott. A hivatalos statisztikák szintén megerősítik ezt a trendet. Bár a magyarok többször, de rövidebb időre utaznak külföldre, az utasbiztosításokra fordított összeg folyamatosan nő.
A felmérésben részt vevők 89 százaléka tervez valamilyen nyaralást a következő hónapokban. Közülük 67 százalék külföldi utazásban gondolkodik. Célpontként leggyakrabban Horvátországot, Olaszországot vagy Ausztriát választják. A külföldre indulók többsége, azaz 57 százaléka legalább egyhetes pihenéssel számol. A legjellemzőbb továbbra is a nyolcnapos utazás. Az infláció és az anyagi nehézségek azonban sokak terveit felülírják.
A válaszadók 10 százaléka idén egyáltalán nem tud nyaralásra költeni, további 40 százalékuk pedig a megszokottnál szerényebb utazással kénytelen beérni.
A megkérdezettek kétharmada minden külföldi útja során köt utasbiztosítást. Az utazók leginkább a váratlan balesetektől és betegségektől tartanak (62 százalék). Szintén sokan félnek a gépjármű meghibásodásától (42 százalék), valamint az iratok és bankkártyák elvesztésétől (30 százalék). Gyakori félelem továbbá az utazás kényszerű lemondása is, amelyre a sztornóbiztosítás nyújthat fedezetet.
A szakértők szerint a 850 forintos napi átlagdíj a legnépszerűbb célországokban már megfelelő védelmet biztosít a leggyakoribb kockázatokkal szemben. Az egyes biztosítók szolgáltatásai és térítési limitjei között azonban jelentős különbségek lehetnek. Éppen ezért szerződéskötés előtt érdemes az ajánlatokat online összehasonlító portálokon ellenőrizni. Így mindenki az egyéni igényeire szabott, legideálisabb biztosítási védelmet választhatja ki.
