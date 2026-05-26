Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén

A közel-keleti háború, az emelkedő üzemanyagárak és a légiközlekedési ellátási láncok sérülékenysége miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést a nyári főszezon előtt: mi történik, ha a nyaralást járattörlés, légtérzár vagy geopolitikai válság hiúsítja meg? Fizet-e a biztosító, ha egy utas külföldön reked, kerozinhiány miatt törlik a járatát, vagy ha a célország hirtelen veszélyessé válik? A Magyar Biztosítók Szövetségével, az Európai Utazási Biztosítóval és a Colonnade Biztosítóval beszélgettünk a nyári szezon előtt arról, mire számíthatnak idén a magyar utazók. A válaszokból az látszik: az utazók egyre tudatosabban kötnek biztosítást, de még mindig gyakran a legolcsóbb ajánlatot választják ahelyett, hogy személyre szabnák a védelmet.

A 2026-os nyári utazási szezon előtt szokatlanul sok bizonytalansági tényező nehezedik a nemzetközi turizmusra. Miközben Európában továbbra is erős az utazási kedv, a háttérben olyan folyamatok zajlanak, amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyásolhatják a repülőjegyárakat, a járatok működését és végső soron a nyaralások költségét is.

Az egyik legfontosabb tényező a közel-keleti geopolitikai helyzet. A térség nemcsak politikailag instabil, hanem energetikai szempontból is kulcsszereplő. A világ olajszállítmányainak jelentős része a Hormuzi-szoroson halad át, amely stratégiai jelentőségű útvonal a globális energiaellátásban. A Hormuzi-szoros lezárásának hatása rövid időn belül megjelent az olajpiacon, majd a finomított termékek, köztük a repülőgép-üzemanyag árában is, mely a légitársaságok működési költségeinek az egyik legnagyobb tétele.

Bár egy jelentősebb árugrás vagy pár hónapos ellátási zavar nem feltétlenül okoz azonnali járattörléseket, hosszabb távon azonban növelheti a repülőjegyek árát, csökkentheti az egyes útvonalak nyereségességét, vagy működési átalakításokat kényszeríthet ki. Éppen ezért hónapok óta téma az utazási szakemberek, légitársaságok és persze a nyaralók között is, hogy vajon elfogy-e a nyári szezonra a kerozintartalék Európában és ez milyen hatással lehet a légiközlekedésre.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) szerint a magasabb üzemanyagköltségeket hosszú távon a légitársaságok nem tudják teljes egészében saját magukra terhelni, így azok várhatóan megjelennek a repülőjegyek árában. A szervezet vezetője szerint Európában elkerülhetetlen lehet a jegyárak emelkedése, még akkor is, ha egyes légitársaságok rövid távon akciókkal próbálják fenntartani a keresletet. A légitársaságok azonban nem aggódnak: utoljára a Ryanair vezérigazgatója beszélt arról, hogy a nyári időszakot még biztosan nem érinti a kerozinhiány, később azonban a gazdasági nehézségek miatt több apróbb légitársaság akár csődbe is mehet.

Az elmúlt hetekben az Európai Bizottság is szükségét látta annak, hogy külön iránymutatást adjon ki egy esetleges repülőgép-üzemanyag hiány kezelésére. A dokumentum célja, hogy egységes keretrendszert biztosítson arra az esetre, ha Európában tényleges kerozinellátási zavarok alakulnának ki. A bizottság szerint a kerozin esetleges hiányával és a drágulással minden légitársaságnak számolnia kell előre, és utólag nem terhelhetik az utasokra a megnövekedett költségeket.

A nagy kérdés azonban az, hogy mi történik akkor, ha az utas már lefoglalta a járatot a nyaralásra, azonban a légitársaság akár a geopolitikai problémák, akár a kerozinhiány miatt törölné azt. A Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ), az Európai Utazási Biztosítóval (EUB) és a Colonnade Biztosítóval arra kerestük a választ, hogy mire érdemes figyelni a biztosítás megkötésekor, melyek azok a váratlan helyzetek, amikor fizet a biztosító és mikor nem térítenek.

A magyarok nem mondanak le az utazásról, de óvatosabbak lettek

Az utasbiztosítási piac – amelyet különösen érzékenyen érintett a Covid-járvány – az elmúlt években fokozatosan épült újjá. Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs vezetője elmondta, hogy tapasztalataik szerint az utazbiztosítások piacán 2023 óta folyamatos növekedés figyelhető meg, és az utasok érezhetően tudatosabbá váltak. Különösen a stornóbiztosítások szerepe értékelődött fel, vagyis azoké a konstrukcióké, amelyek az utazás meghiúsulásával kapcsolatos kockázatokat kezelik.

A geopolitikai bizonytalanság ellenére a biztosítók szerint a magyarok utazási kedve idén sem csökkent: „A jelenlegi geopolitikai helyzet és légiközlekedési problémák nem okoznak különösebb fennakadást és nem szegik az utazni akarók kedvét” – mondta Elek Andrea, az EUB elnök-vezérigazgatója. A társaság szerint legfeljebb az figyelhető meg, hogy egyes utazók újragondolják az úti célt, tudatosabban választanak biztosítást és jobban felkészülnek az utazásra.

„A legtöbben ma már nem indulnak el utasbiztosítás nélkül” – mondta az EUB vezetője. A biztosító szerint korábban sok utazó az utasbiztosítást felesleges kiadásnak tekintette, ma viszont egyre többen látják be, hogy egy váratlan esemény – betegség, járattörlés vagy sürgősségi egészségügyi ellátás – akár milliós költségeket is okozhat.

A biztosítók ugyanakkor nem mindenben látnak azonos tendenciát. A Colonnade Biztosító szerint az idei tavaszi szezonban összességében visszafogottabb volt az érdeklődés az utasbiztosítások iránt a tavalyi év azonos időszakához képest. A társaság szerint ennek hátterében az állhat, hogy az utazók óvatosabbá váltak, egyes desztinációk iránt csökkent a kereslet, miközben sokan kivárnak a foglalásokkal a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt.

Marschalek Péter, a Colonnade lakossági üzletág vezetője elmondta, hogy a biztosító tapasztalatai alapján az úti célokban is látszik az óvatosság: bizonyos térségek, köztük a Közel-Kelet iránt csökkent az érdeklődés, és egyes korábban kiemelten népszerű célpontok, például Dubai esetében is visszaesést tapasztaltak.

A kerozinhiány önmagában nem biztosítási esemény

Az idei nyár egyik legnagyobb kérdése, hogy mi történik akkor, ha az üzemanyagellátási problémák miatt esetleg járatokat törölnek. Sokan azt feltételezik, hogy ilyenkor az utasbiztosítás automatikusan megtéríti a veszteségeket, ez azonban nem feltétlenül igaz.

Az EUB szerint a járattörlés alapvetően nem minősül biztosítási eseménynek, így elsődlegesen a légitársaság vagy az utazásszervező felelősségi körébe tartozik.

A biztosító üzemanyaghiány miatt meghiúsult utazásokkal összefüggésben jellemzően nem vállal szolgáltatást.

Ennek hátterében az áll, hogy a biztosítások és a légitársaságok kötelezettségei két külön rendszerben működnek.

Ha egy járatot törölnek, elsőként azt kell vizsgálni, hogy a légitársaság milyen kötelezettségekkel tartozik az utas felé: biztosít-e alternatív útvonalat, szállást, ellátást vagy visszatérítést. Az utasbiztosítás csak ezt követően, a szerződésben szereplő fedezetek alapján léphet be.

A MABISZ ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a modern utasbiztosítások egyre szélesebb körű szolgáltatásokat tartalmaznak. Már léteznek olyan konstrukciók, amelyek járatkésésre, útvonalmódosításra, másik repülőtéren történő érkezésre vagy csatlakozó járat lekésésére is nyújthatnak fedezetet.

A Colonnade Biztosító szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a légitársaság működéséhez kapcsolódó rendkívüli körülmények – például kerozinhiány vagy légtérzár – jellemzően nem minősülnek biztosítási eseménynek. A biztosító szerint az üzemanyaghiány miatt törölt járatok esetén az ebből közvetlenül eredő többletköltségeket – például az új repülőjegyet, szállást vagy étkezést – az utasbiztosítás jellemzően nem fedezi, mivel az ilyen események kezelésének elsődleges felelőse a légitársaság.

Nem mindegy, miért törlik a járatot: ugyanaz a probléma, más biztosítási elbírálás

Sok utazó úgy gondolja, hogy járattörlés esetén automatikusan pénzbeli kompenzációra jogosult. Az európai uniós szabályozás azonban különbséget tesz a légitársaság által kontrollálható és az azon kívül álló események között.

Az uniós utasjogok alapján – amelyeket az EU 261/2004-es rendelete szabályoz – járattörlés vagy jelentős késés esetén az utasokat bizonyos körülmények között megilletheti az átfoglalás, a jegyár visszatérítése, illetve az ellátás (például étkezés vagy szállás). Ugyanakkor rendkívüli körülmények, például geopolitikai események, légtérzárak vagy egyes ellátási válságok esetén a légitársaság mentesülhet a fix összegű kártérítési kötelezettség alól.

Bár az utazók számára ugyanúgy bosszantó lehet egy törölt járat, a biztosítási elbírálás szempontjából jelentős különbség van aközött, hogy technikai hiba, sztrájk vagy geopolitikai esemény áll a háttérben.

A Colonnade Biztosító szerint a háborúhoz, fegyveres konfliktushoz vagy sztrájkokhoz kapcsolódó események jellemzően a kizárások között szerepelnek, vagyis ezekre a biztosító nem térít. Más lehet a helyzet technikai meghibásodás esetén: ha az adott biztosítás tartalmaz járattörléshez kapcsolódó szolgáltatást, és az esemény megfelel a szerződési feltételeknek, a biztosító fizethet.

Mi történik, ha külföldön reked valaki?

Egy többnapos járatkiesés vagy váratlan konfliktushelyzet esetén a legnagyobb problémát gyakran nem az okozza, hogy ki fizeti a pluszköltségeket, hanem az, hogy ki segít megszervezni a következő lépéseket. A biztosítók szerint ezért különösen alulértékelt az asszisztenciaszolgáltatás szerepe.

Az EUB arra figyelmeztetett, hogy külföldön, idegen nyelvi környezetben, stresszes helyzetben az ügyintézés sokkal nehezebb lehet, mint azt az utazók előre gondolják. Az asszisztenciaszolgáltatás viszont segítséget nyújthat a megfelelő egészségügyi intézmény megtalálásától kezdve a szervezési kérdésekig.

A MABISZ szerint rendkívüli helyzetekben kulcsfontosságú a biztosító azonnali értesítése, valamint minden dokumentum – repülőjegyek, számlák, orvosi papírok – megőrzése. Ezek hiányában a későbbi ügyintézés jelentősen bonyolultabbá válhat.

Háborús helyzetben teljesen más szabályok lépnek életbe

A biztosítási szerződések egyik legfontosabb kizárása a háborús vagy fegyveres konfliktusokhoz kapcsolódik. Az EUB szerint a biztosítás általában nem fedezi azokat az eseményeket, amelyek oka részben vagy egészben háború vagy harci cselekmény. Emellett a biztosítások jellemzően nem érvényesek olyan országokra sem, amelyeket a magyar külügy „utazásra nem javasolt” kategóriába sorol. A Colonnade arra figyelmeztetett: indulás előtt különösen fontos ellenőrizni a Konzuli Szolgálat aktuális tájékoztatásait és kerülni az utazásra nem javasolt térségeket.

Van azonban egy kevésbé ismert szabály. Ha valaki már az adott országban tartózkodik érvényes biztosítással, amikor a térség besorolása megváltozik, a biztosító kockázatviselése bizonyos esetekben még legfeljebb két hétig fennmaradhat.

Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az utazónak marad ideje biztonságosan elhagyni az országot – de az időablak korlátozott. Ilyenkor érdemes konzuli védelemre regisztrálni, folyamatosan figyelni a külügyi tájékoztatásokat és minél hamarabb elhagyni az országot a hatóságok segítségével.

A Colonnade szerint ha az utazás kezdetekor még biztonságosnak számított az adott ország, de az ott tartózkodás alatt alakul ki rendkívüli helyzet, az bizonyos esetekben biztosítási eseménynek minősülhet. A társaság szerint ilyenkor elsődleges cél az ügyfél támogatása, különösen sürgősségi egészségügyi helyzetek vagy indokolt hazautazás esetén. Ugyanakkor hangsúlyozták: légtérzár vagy hatósági korlátozás esetén a segítségnyújtás lehetőségeit a helyszíni körülmények is korlátozhatják. A biztosító szerint ezért válsághelyzetben kulcsfontosságú, hogy az utas azonnal kapcsolatba lépjen az asszisztenciaszolgálattal.

A legolcsóbb biztosítás végül a legdrágább döntés lehet

A biztosítók szerint továbbra is az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utazók kizárólag az ár alapján választanak biztosítást, pedig egy külföldi sürgősségi ellátás költsége sokkolóan magas lehet. Az EUB szerint egyes országokban akár néhány napos kórházi kezelés is több tízmillió forintos kiadással járhat, de népszerű nyaralóhelyeken is jelentős összegek merülhetnek fel. A MABISZ szerint az is gyakori hiba, hogy az utazók nem kérnek szakértői segítséget biztosításkötés előtt, így olyan kockázatokat hagynak figyelmen kívül, amelyekre maguktól nem gondolnának.

A Colonnade szerint továbbra is az egyik leggyakoribb probléma, hogy az utazók elsősorban ár alapján döntenek, miközben nem vizsgálják meg, hogy a választott biztosítás illeszkedik-e az utazás jellegéhez.

Egy síelés, autós körút vagy repülős nyaralás ugyanis teljesen eltérő kockázatokat jelenthet. A biztosító szerint sokan még a rövid termékismertetőt sem olvassák el, pedig ott szerepelnek a legfontosabb fedezetek és kizárások.

Az utasbiztosítás tehát egyre kevésbé pusztán egészségügyi kérdés. A jelenlegi környezetben – amikor egyszerre vannak jelen geopolitikai feszültségek, dráguló üzemanyagok és sérülékeny légiközlekedési láncok – sokkal inkább egy komplex kockázatkezelési eszközzé vált.

A Colonnade arra figyelmeztet, hogy a jelenleg helyzetben édemes rugalmasan módosítható vagy lemondható szállást választani, valamint olyan szolgáltatókkal foglalni, amelyek átlátható feltételeket kínálnak. A biztosító szerint a kerozinhiányhoz kapcsolódó rendkívüli helyzetekre nem minden esetben lehet biztosítással felkészülni, ezért a tudatos utazásszervezés legalább annyira fontossá vált, mint maga az utasbiztosítás.