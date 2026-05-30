Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk

Az év elején érkezett meg Európába a Tesla Model Y hétszemélyes változata, amely a megszokott családi SUV-formát próbálja még tovább feszíteni. A kérdés azonban adott: mennyire működik a gyakorlatban a plusz két ülés, és mit kell érte cserébe feladni? Teszteltük.

Az év elején mutatkozott be Európában a Tesla Model Y hétszemélyes kivitele. A két extra ülésért 950 ezer forintos felárat kér a gyártó, ugyanakkor - a 2024 végén elérhető elődhöz hasonlóan - a hétszemélyes elrendezés továbbra is kizárólag a nagy akkumulátoros, összkerékhajtású verzióhoz rendelhető. Ennek megfelelően a három üléssoros változat indulóára 22 949 900 forint, és a Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg üzemben készül.

Ezt az autót tesztelte a Pénzcentrum: a tesztautó extrája volt még az 500 ezer forintos marine blue fényezés, és a 458 ezer forintos fehér beltér. Így a vételár 23,9 millió forintra ugrott. Ehhez jön még hozzá a teljes önvezető képesség, amelyet immár a 2,5 millió körüli felár helyett csak előfizetésként lehet megvenni, havonta 37 ezer forintért.

Persze, a plusz ülőhelyeknek ára van: mind a hét ülés használata mellett a hátsó csomagtér mindösszesen 380 literes, amelyet az első csomagtartó további 115 literrel egészít ki. A harmadik üléssor lehajtásával egyből 895 literesre bővül a raktér, míg kizárólag az első ülések használata esetén összesen 2095 literes pakolóhely áll rendelkezésre.

A magasabb felszereltségű Model Y-okból ismert 8 colos érintőképernyő a második sor utasainak is jár, a leghátsó üléseken utazók "kényelméről" - erről később - csak USB-C csatlakozók és könyöklők gondoskodnak.

Mennyire kényelmes hét embernek?

Nos... El is érkeztünk a sarkalatos kérdéshez, ami mindenkit foglalkoztat. Ugye, a hátsó sor megközelítését a második sori külső ülések háttámlájára szerelt gomb hivatott megoldani, ha megnyomjuk, az ülés előrecsúszik és előrebillen. Viszont még teljesen kinyitott állapotban sem egyszerű egy kifejlett férfinak bemászni leghátulra.

Így lehet bejutni a hátsó sorba

Ha már bejutottunk, akkor vissza kell hajtani a középső üléssort, és így beáll a rendelkezésre álló lábtér, ami nem túl bőséges:

Lábtér a leghátsó sorban 176 centis magassággal.

Ráadásul így a középső sorban is jócskán lecsökken a lábtér. Nem élhetetlen, de azért a kényelmestől is messze van.

Lábtér a középső sorban előre húzott (bal fotó), illetve teljesen hátratolt üléssorral (bal fotó).

Ami pedig a fejteret illeti, a leghátsó sorban ülve már a 176 centis magasság is komoly fájdalmakkal járhat, az ember feje ugyan a hátsó szélvédő alatt elfér (kicsit összegörnyedve), de a keretébe már be lehet verni a homlokunkat egy-egy bukkanónál - az megint más kérdés, hogy a szövetborítás mennyire szereti, ha az utasok fejével érintkezik. Ami izzad, hiszen egy üveglap alatt ülünk, ez verőfényes napsütésben nem ad hozzá a konforthoz.

Fejtér. Már ha ezt lehet teljes bizonyossággal annak nevezni.

Ha előrefelé nem is lehet nyújtani a lábat, oldalirányba jól el lehet terpeszkedni, ha egyedül vagyunk. Így el lehet utazni rövidebb távokon, ha nagyon muszáj. Viszont a kényelem minimálisra csökken, ha két felnőtt ül hátra. Szóval vagy egy felnőttre, vagy két gyerekre van szabva ez a szekció, nagycsaládosoknak praktikus lehet, ameddig nem nőnek meg a porontyok.

Amúgy egy jó családi autó

Az Juniper kódnevű Tesla Model Y már járt nálunk teszten. A felhízlalt Model 3-ra hajazó elődhöz képest külseje látványosan frissült: az autó orrán végigfutó LED-fénycsík határozza meg az új arculatot, amelyet a fényszórók is követnek egészen az autó széleiig. Az alsó lámpatestek adják a tompított és távolsági világítást, miközben az első lökhárítóba integrált kamera - mosóval és fűtéssel kiegészítve - minden körülmények között tiszta képet ad a rendszernek és a vezetőnek is.

A hátsó rész összhatása megosztó: a sötétebb szín kevésbé emeli ki a formákat, és kissé tömzsinek hat az autó fara. Ugyanakkor erős dizájnelem a teljes szélességben végigfutó piros fénycsík, ahol nem közvetlen LED-pontokat látunk, hanem egy megvilágított peremet, amely a fényt a Tesla-felirat felé veri vissza.

A beltérben is jelentős finomítások történtek. A korábbi fa hatású betéteket textilfelületek váltották, és megjelent a Model 3 Highlandből ismert színváltós hangulatvilágítás is, ami sokat dob az összképen. A második sorba továbbra is került egy külön kijelző, amelyről a hátsó utasok vezérelhetik a klímát és az ülésfűtést, illetve szórakoztató tartalmakat is elérhetnek rajta - többek között YouTube-ozhatnak, játszhatnak.

A hátsó ülések komfortja javult: állítható a dőlésszögük, az ülőlapok hosszabbak lettek, így hosszabb utakon is kényelmesebben használhatók. A térérzetet továbbra is a hatalmas üvegtető erősíti, az első ülések pedig új generációsak: szellőztethetők, ami különösen nyári használatnál jelentős előny, és összességében is kényelmesebbek az előző Y-hoz képest. Az anyaghasználat is finomodott: a textilborítások és az alcantara jellegű betétek prémiumabb érzetet nyújtanak, és az összeszerelési minőség is stabil, nincsenek zörgő vagy gyenge pontok.

Ergonómiai szempontból komoly javulás a kormányon lévő irányjelzők elengedése: a hagyományos bajuszkapcsoló visszatérése sok felhasználói visszajelzésre adott reakció. Igaz, a világítás vezérlése továbbra sem klasszikus módon történik, de az index legalább nem gombról megy a kormányról.

Az irányváltó továbbra is a központi kijelzőre került, az autó pedig részben képes automatikusan is felismerni a kívánt menetirányt, de ez nem minden helyzetben helyettesíti a manuális beavatkozást.

Az összkerekes, nagyobb akkupakkos Model Y a teszthéten 18 és 19 kWh között fogyasztott 100 kilométeren vegyes használat (város + pálya) mellett, folyamatosan klímázva. Az autó 80 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal rendelkezik, amelyből nagyjából 75-78 kWh használható fel. Ezzel a kapacitással számolva az autó egy töltéssel nagyjából 405-420 kilométer megtételére képes. A tényleges hatótávot természetesen befolyásolja a sebesség, a külső hőmérséklet, a domborzat, valamint a terhelés.