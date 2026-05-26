Eddig elég nagy bukta a Ferrari új, elektromos szuperautója: kemény pofonba szaladt bele a legendás autógyár

Több mint 7 százalékot zuhant a Ferrari részvényárfolyama, miután az olasz sportautó-gyártó bemutatta története első tisztán elektromos modelljét - számolt be a Portfolio.

A Rómában leleplezett, Luce névre keresztelt jármű formavilága látványosan szakít a márka eddigi hagyományaival. A modell bemutatásának időzítése azért is meglepő, mert a lassuló piaci kereslet miatt a versenytársak – köztük a Porsche és a Lamborghini – éppen a közelmúltban fogták vissza az elektromos átállással kapcsolatos terveiket.

A befektetői reakció azonnali volt: a kedd délelőtti premier után a Ferrari-papírok meredek esésbe kezdtek. Ezzel tovább folytatódott a milánói tőzsdén jegyzett vállalat lejtmenete. A cég részvényei ugyanis az elmúlt egy évben már értékük közel 27 százalékát elveszítették.

