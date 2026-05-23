Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat

A pünkösdi hosszú hétvégével elindul a balatoni strandszezon, de a legtöbb helyen még nem kell fizetni a belépőért: a fizetős időszak jellemzően csak június közepén indul. A Pénzcentrum évek óta gyűjti a strandárakat, és bár még nem minden település tette közzé a 2026-os díjakat, a már elérhető adatok alapján idén is néhány száz forintos, átlagosan 8–12 százalék közötti emelések látszanak. Kivétel is akad: Keszthelyen a Helikon strand idén ingyenes lett.
Itt a balatoni strandszezon, a pünkösdi hosszú hétvégére már most erős forgalmat várnak a tó körül, de a legtöbb helyen még nem kell belépőt fizetni: a fizetős időszak jellemzően csak június közepén indul. Addig a strandok többsége ingyenesen használható, és a szolgáltatók szerint ez évről évre egyre több látogatót hoz a szezon elején.
Évek óta gyűjtjük a balatoni strandbelépők árait, és bár még nem minden önkormányzat tette közzé a 2026-os díjszabást, a már elérhető adatok alapján idén is folytatódik a lassú, de egyértelmű drágulás.
A legtöbb település néhány száz forinttal emelt: Alsóörsön például a tavalyi 2300 forintos belépő 2500-ra nőtt, ami nagyjából 9 százalékos drágulás. Balatonakalin a 1600 forintos tavalyi ár 1800 forintra emelkedett, ez körülbelül 12,5 százalékos növekedés. Balatonalmádiban a Budatava, a Káptalanfüredi és a Wesselényi strand egyaránt 2400-ról 2600 forintra módosult, ami 8 százalék körüli emelés. Badacsonytomajon 1400-ról 1500 forintra nőtt a belépő, ez nagyjából 7 százalék. A legtöbb helyen ebben a sávban mozognak az idei áremelések, és a települések többsége a működési költségek növekedésével indokolja a döntést.
Van azonban kivétel is: Keszthelyen a Helikon strand idén ingyenes lett, miután az önkormányzat úgy döntött, hogy a városi partszakasz szabadon használható legyen. Ez ritka a Balatonon, ahol a legtöbb település továbbra is fenntartja a fizetős rendszert, különösen a frekventáltabb strandokon.
A még hiányzó árakat a következő hetekben várhatóan mindenhol közzéteszik, de a már ismert díjak alapján a 2026-os szezon nem hoz drasztikus ugrást: a legtöbb helyen mérsékelt, 10–15 százalék közötti emelés látszik, néhány település pedig egyáltalán nem változtatott a tavalyi árakon.
