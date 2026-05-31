Nyári táj drámai zivatarfelhővel a napraforgómező felett
Utazás

Olyan vihar jön, ami már rég volt: elmossa az eső Magyarországot

Pénzcentrum
2026. május 31. 13:32

Vasárnap és a hét első felében zivatarokkal és gyakori csapadékkal tarkított időjárással érkezik Magyarországra, szinte minden nap számítani kell esőre és helyenként viharos szélre. A Hungaromet több megyére sárga riasztást adott ki.

Vasárnap a Dunántúl nyugati felén már a déli óráktól kezdve elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, itt jelenleg sárga riasztás van érvényben. Kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, nagyobb széllökésekkel, akár jégesővel kísérve. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 Celsius-fok között alakul, bár az északkeleti határvidéken kissé hűvösebb lesz. Estétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és elszórtan továbbra is eshet. 

Forrás: Hungaromet

Hétfőn már az egész országra sárga riasztást adott ki a Hungaromet, a nap folyamán tehát egyre többfelé kell csapadékra számítani, a zivatarok pedig sok helyen akár viharos északnyugati széllökésekkel társulnak majd. 

Forrás: Hungaromet

Kedden nyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, így az országnak ez a része már számíthat újra napsütésre, kevesebb esőre. Az ország keleti felén ugyanakkor továbbra is sárga riasztás és a záporos, zivataros idő marad a jellemző. 

Forrás: Hungaromet

Szerdára nyugat felől ismét egy vastagabb felhősáv érkezik majd, ennek hatására megint az ország nagyobb részén várható eső, zápor és zivatar. A szél sokfelé megélénkül, a zivatarokat pedig viharos széllökések is kísérhetik. 

Forrás: Hungaromet

Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #vihar #időjárás #magyarország #eső #zápor #időjárás előrejelzés #széllökés #zivatarok #hungaromet

Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

