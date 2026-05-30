2026. május 30. szombat
Hatalmas tragédia: fának csapódott egy fiatal magyar sportolókat szállító busz, a sofőr nem élte túl

2026. május 30. 11:34

Halálos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs határában, a fának csapódó jármű a pécsi PSN Zrt. fiatal aerobikosait, edzőit és kísérőit szállította egy versenyre. A szerencsétlenségben a sofőr életét vesztette, a huszonnyolc utasból pedig huszonhárman megsérültek - számolt be a Telex.

A tragédia fél hat körül történt a 6-os főúton, Pécs-Hirdnél. A rendőrség tájékoztatása szerint a Budapest felé tartó busz eddig tisztázatlan okból áttért a szembejövő sávba, majd egy fának hajtott. A baleset körülményeit a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja. Az ügyben halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gyanújával indítottak büntetőeljárást.

A bérelt buszon a sofőrön kívül tizenkilenc versenyző, többségében tizenéves gyerek utazott. Velük tartott még három edző és hat szülő is, akik a Magyar Kupa második fordulójára indultak. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a helyszínre tizenegy mentőegység érkezett. A buszvezető életét azonban már nem tudták megmenteni.

A balesetben két edző és két kislány szenvedett súlyos sérüléseket. A gyerekeket alsó végtagi törésekkel szállították kórházba. További huszonegy utas könnyebben sérült, ők zúzódásokkal és horzsolásokkal kerültek a pécsi klinikára.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a történtek után azonnal visszalépett a hétvégi versenytől. A sportegyesület és Péterffy Attila, Pécs polgármestere is részvétét fejezte ki az elhunyt sofőr családjának. A városvezető a balesetet követően a sürgősségi osztályon látogatta meg a sérülteket. Arra kérte a helyieket, hogy együttérzéssel és csendes figyelemmel gondoljanak az érintettekre ebben a nehéz időszakban.
