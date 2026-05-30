Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott az alapvonal mögött elhelyezett akadályokban.
Hatalmas tragédia: fának csapódott egy fiatal magyar sportolókat szállító busz, a sofőr nem élte túl
Halálos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs határában, a fának csapódó jármű a pécsi PSN Zrt. fiatal aerobikosait, edzőit és kísérőit szállította egy versenyre. A szerencsétlenségben a sofőr életét vesztette, a huszonnyolc utasból pedig huszonhárman megsérültek - számolt be a Telex.
A tragédia fél hat körül történt a 6-os főúton, Pécs-Hirdnél. A rendőrség tájékoztatása szerint a Budapest felé tartó busz eddig tisztázatlan okból áttért a szembejövő sávba, majd egy fának hajtott. A baleset körülményeit a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja. Az ügyben halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gyanújával indítottak büntetőeljárást.
A bérelt buszon a sofőrön kívül tizenkilenc versenyző, többségében tizenéves gyerek utazott. Velük tartott még három edző és hat szülő is, akik a Magyar Kupa második fordulójára indultak. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a helyszínre tizenegy mentőegység érkezett. A buszvezető életét azonban már nem tudták megmenteni.
A balesetben két edző és két kislány szenvedett súlyos sérüléseket. A gyerekeket alsó végtagi törésekkel szállították kórházba. További huszonegy utas könnyebben sérült, ők zúzódásokkal és horzsolásokkal kerültek a pécsi klinikára.
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a történtek után azonnal visszalépett a hétvégi versenytől. A sportegyesület és Péterffy Attila, Pécs polgármestere is részvétét fejezte ki az elhunyt sofőr családjának. A városvezető a balesetet követően a sürgősségi osztályon látogatta meg a sérülteket. Arra kérte a helyieket, hogy együttérzéssel és csendes figyelemmel gondoljanak az érintettekre ebben a nehéz időszakban.
