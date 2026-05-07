Vintage fényképezőgépek és fotófelszerelések fán, nagy látószögű nézet, stúdió felvételek
Vásárlás

Ez lett a kamerák Labubu-ja: vak dobozban árulják, és tömegek vadásszák a ritka példányt

Pénzcentrum
2026. május 7. 14:33

Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon: az online térben sokan keresik a Kodak vakdobozos szettben megvehető Charmera kulcstartókameráját, de az analóg instant gépeket is. A profi minőségre vágyók ezzel szemben a vloggerek körében is népszerű MILC gépeket keresik otthoni használatra is.

Még az egyre jobb képességű kamerákkal szerelt okostelefonok korában is van létjogosultsága a fényképezőgépeknek és kameráknak: például a kirándulás közben is jó szolgálatot tehet egy különálló gép használata, hiszen így nem merítjük tovább a például navigációhoz használt telefon akkumulátorát, egy ultrazoomos kompakt masina pedig a távoli dolgokat is közel hozza egy fotó erejéig.

Ám az eMAG idei forgalmi adatai alapján a cég hazai vásárlói nem a fotós-videós képminőség, hanem az aktuális trendekhez illeszkedően választanak fotós eszközöket maguknak. Ennek tükrében nem meglepő, hogy idén tavaszig a “kamerák Labubujának” tekinthető Kodak Charmera volt a legnépszerűbb, amelyet az amerikai gyártó első, 1987-ben piacra dobott eldobható analóg gépe inspirált.

Miközben a digitális fotózás minden korábbinál gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb, egyre többek figyelme fordul vissza a lassú, drága és komolyabb kihívást jelentő analóg technikához.

Ezt a kulcstartóként is használható, de már digitális gépet a gyűjthető figurákhoz hasonlóan vakdobozos kivitelben lehet megvenni, csak a régi fotósfilmekére hajazó csomagolás felbontása után derül ki, hogy a hatból melyik vintage mintájú minigépet rejti a doboz – a legszerencsésebbek pedig a hetedik, extra ritka, átlátszó kivitelt is kifoghatják. Az 1,6 megapixeles képérzékelő mellé 35mm-es fix objektív jár miniatűr hátoldali LCD és optikai kereső is dukál, és nagyjából tucatnyi effektet és keretet lehet kiválasztani, és 30 fpssel videót is rögzít a 15 ezer forint körüli árú Charmera.  Beépített akkuját USB-C-n lehet tölteni, a microSD-kártyát azonban külön kell megvenni hozzá.

Reneszánszát éli az instant filmes fotózás?

A kompakt kategóriában a tinigyerekeknek szánt belépő kategóriás, de már optikai zoomot kínáló 10-15 ezer forintos típusokat keresik a vásárlók, illetve a kicsivel drágább, de vízálló, 5 méteres mélységig búvárkodásra is alkalmas kompakt típusok népszerűek.

Ezek mögött az idei eladási számok alapján az azonnali papírnyomatokat előállító analóg instantkamerák a második legnépszerűbb kategóriának számítanak. E kategórián belül nem meglepő módon a legismertebbnek számító Polaroid és a Fuji Instax típusok a legkeresettebbek.

Ezek mellett sokan rendeltek olyan gyerekek számára tervezett digitális gépet, amely a belé rakott hőpapírtekercsre monokrómban ki tudja nyomtatni a memóriában lévő fotókat - utóbbi megoldás költséghatékonyabb az instant filmeknél, utóbbiak viszont színesben adják vissza a pillanatot.

Hétköznapokra is jó választás lehet egy vloggerkamera

Míg a korábban említett típusokkal szemben a tükör nélküli, cserélhető objektíves fényképezőgépek közül a nagy gyártók, így a Canon, a Sony és a Nikon utóbbi években megjelent MILC modelleit rendelték a legtöbben. Egyes típusok esetén a csak a gépvázat tartalmazó ajánlatok, mások esetében az egy vagy több objektívet tartalmazó szettek a legnépszerűbbek.

Ez 2026-ban nem meglepő, hiszen a fotózásra és videózásra egyaránt remekül alkalmas hibrid gépek univerzális tartalomgyártó eszköznek számítanak, a MILC nem véletlenül a vloggerek egyik kedvenc géptípusa. De egy átlagos felhasználó számára is megkönnyíti, ha egy MILC gép az Instagram és Tiktok-kompatibilis vertikális módban is tud rögzíteni, és ehhez szelfimódba hajtható a hátlapi képernyő, és a vezeték nélküli mikrofonok csatlakoztatási lehetősége is megoldható - hiszen a nyaralós felvételeket a legtöbben már a közösségi médiában osztják meg ismerőseikkel, nem otthoni vetítést tartanak ezeknek.
