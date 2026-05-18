Vannak műtárgyak, amelyeket szinte mindenki ismer képről, tankönyvből vagy popkulturális utalásokból – de vajon azt is tudjuk, melyik múzeumban, városban vagy gyűjteményben találjuk őket? A Múzeumok Világnapja alkalmából összeállított kvízünkkel most tesztelheted, mennyire igazodsz el a művészetek világában. Járd be velünk a világ leghíresebb galériáit Londontól New Yorkig, és tudj meg olyan érdekességeket ezekről az ikonikus alkotásokról, amik még a sok múzeumot látott utazókat is meglephetik! Lássuk, vajon te tudod-e, hol keresd a legfontosabb műalkotásokat!

Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy! 1/10 kérdés Melyik múzeumban látható Leonardo da Vinci Mona Lisája? Prado, Madrid Louvre, Párizs British Museum, London Uffizi, Firenze Következő kérdés 2/10 kérdés Hol található Vincent van Gogh Csillagos éj című festménye? Van Gogh Museum, Amszterdam Museum of Modern Art, New York Tate Modern, London Musée d'Orsay, Párizs Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik városban látható Michelangelo Dávid-szobra? Párizs Athén Firenze Róma Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik múzeumban látható Edvard Munch A sikoly című művének egyik legismertebb változata? Louvre, Párizs Uffizi, Firenze Nemzeti Múzeum, Oslo Prado, Madrid Következő kérdés 5/10 kérdés Hol őrzik Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című festményét? Rijksmuseum, Amszterdam Louvre, Párizs National Gallery, London Mauritshuis, Hága Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik firenzei múzeumban látható Botticelli Vénusz születése című képe? Pitti-palota Uffizi Képtár Accademia Galéria Bargello Múzeum Következő kérdés 7/10 kérdés Hol őrzik a Rosette-i követ? British Museum, London Louvre, Párizs Metropolitan Museum of Art, New York Egyiptomi Múzeum, Kairó Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik múzeumban látható Rembrandt Éjjeli őrjárat című festménye? National Gallery, London Louvre, Párizs Prado, Madrid Rijksmuseum, Amszterdam Következő kérdés 9/10 kérdés Hol látható Michelangelo Sixtus-kápolna mennyezetfreskója? Louvre, Párizs Uffizi, Firenze British Museum London Vatikáni Múzeumok, Vatikánváros Következő kérdés 10/10 kérdés Hol látható Jan van Eyck Arnolfini házaspár című festménye? National Gallery, London Tate Modern, London Art Institute of Chicago Prado, Madrid Eredmények

Címlapkép: Getty Images

