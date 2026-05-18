The Grohmann Museum at Milwaukee School of Engineering is one of Milwaukees newest attractions and home to the worlds most comprehensive art collection dedicated to the evolution of human work. The Eckhart G. Grohmann Collection Man
Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy!

2026. május 18. 18:02

Vannak műtárgyak, amelyeket szinte mindenki ismer képről, tankönyvből vagy popkulturális utalásokból – de vajon azt is tudjuk, melyik múzeumban, városban vagy gyűjteményben találjuk őket? A Múzeumok Világnapja alkalmából összeállított kvízünkkel most tesztelheted, mennyire igazodsz el a művészetek világában. Járd be velünk a világ leghíresebb galériáit Londontól New Yorkig, és tudj meg olyan érdekességeket ezekről az ikonikus alkotásokról, amik még a sok múzeumot látott utazókat is meglephetik! Lássuk, vajon te tudod-e, hol keresd a legfontosabb műalkotásokat!

1/10 kérdés
Melyik múzeumban látható Leonardo da Vinci Mona Lisája?
Prado, Madrid
Louvre, Párizs
British Museum, London
Uffizi, Firenze
2/10 kérdés
Hol található Vincent van Gogh Csillagos éj című festménye?
Van Gogh Museum, Amszterdam
Museum of Modern Art, New York
Tate Modern, London
Musée d’Orsay, Párizs
3/10 kérdés
Melyik városban látható Michelangelo Dávid-szobra?
Párizs
Athén
Firenze
Róma
4/10 kérdés
Melyik múzeumban látható Edvard Munch A sikoly című művének egyik legismertebb változata?
Louvre, Párizs
Uffizi, Firenze
Nemzeti Múzeum, Oslo
Prado, Madrid
5/10 kérdés
Hol őrzik Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című festményét?
Rijksmuseum, Amszterdam
Louvre, Párizs
National Gallery, London
Mauritshuis, Hága
6/10 kérdés
Melyik firenzei múzeumban látható Botticelli Vénusz születése című képe?
Pitti-palota
Uffizi Képtár
Accademia Galéria
Bargello Múzeum
7/10 kérdés
Hol őrzik a Rosette-i követ?
British Museum, London
Louvre, Párizs
Metropolitan Museum of Art, New York
Egyiptomi Múzeum, Kairó
8/10 kérdés
Melyik múzeumban látható Rembrandt Éjjeli őrjárat című festménye?
National Gallery, London
Louvre, Párizs
Prado, Madrid
Rijksmuseum, Amszterdam
9/10 kérdés
Hol látható Michelangelo Sixtus-kápolna mennyezetfreskója?
Louvre, Párizs
Uffizi, Firenze
British Museum London
Vatikáni Múzeumok, Vatikánváros
10/10 kérdés
Hol látható Jan van Eyck Arnolfini házaspár című festménye?
National Gallery, London
Tate Modern, London
Art Institute of Chicago
Prado, Madrid
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #múzeum #látványosság #kultúra #világnap #művészet #látnivaló #kvíz #művészeti kvíz

