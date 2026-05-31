Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.
Jó hetük volt a befektetőknek: emelkedett a magyar tőzsde, a Richter és az OTP vitte a prímet
Csökkenő forgalomban emelkedett az elmúlt négy napos kereskedési héten a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 134 616,81 ponton zárt, 3,77 százalékkal, 4888,31 ponttal magasabban az előző heti záróértékénél.
A részvénypiac heti összforgalma 130,11 milliárd forint volt az előző heti 135,5 milliárd forint után, a vezető részvények emelkedtek.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy a Richter közzétette az osztalékfizetés rendjét, eszerint részvényenként 655,4545 forint osztalékot fizet a vállalat. Június 2-án lehet majd utoljára kereskedni osztalékra jogosító részvényekkel, a kifizetés június 11-én kezdődik. A héten a Richter bejelentette azt is, hogy kizárólagos forgalmazási jogot kap Ausztráliában a Lenzetto hormonterápiás készítményre. Az Acrux ausztrál gyógyszeripari vállalat összesen 5,4 millió ausztrál dollár kifizetésben fog részesülni. A készítményt már több mint 40 országban forgalmazza a Richter világszerte.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a héten céláremelés érkezett az OTP részvényeire. Az Oddo BHF 35 000 forintról 42 200 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.
A heti összefoglalóban arra is kitértek, hogy erős eredményekkel zárta az üzleti évét a Zwack. A vállalat héten közzétett gyorsjelentése szerint a bruttó árbevétele 2,1 százalékkal 39,6 milliárd forintra nőtt, a nettó árbevétele 1,6 százalékkal 24,4 milliárd forintra emelkedett. A működési eredmény 8,8 százalékos növekedéssel 3,9 milliárd forintot ért el, míg az adózott eredmény 6,4 százalékkal 3,179 milliárd forintra javult. A menedzsment az osztalék 200 millió forinttal való emelését javasolja, ezzel a teljes osztalékfizetés mértéke 3 milliárd forintra emelkedik, ami részvényenként 1500 forintot jelent.
- A héten a vezető részvények közül a Richter pénteken 12 840 forinton zárt, árfolyama a héten 7 százalékkal 12 840 forintra emelkedett, heti forgalma meghaladta a 19,45 milliárd forintot.
- A Mol 3854 forinton zárt pénteken, az olajipari részvény árfolyama a héten 0,68 százalékkal növekedett, heti forgalma a 20,36 milliárd forintot ért el.
- Az OTP részvénye 41 570 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, árfolyama a héten 4,45 százalékkal erősödött 75,68 milliárd forintosheti forgalomban.
- A Magyar Telekom 0,31 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 2630 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 10,8 milliárd forint forgalmat.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,27 százalékkal emelkedett, 9209,24 ponton zárta a hetet.
