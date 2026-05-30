Németország, Bajorország, München, Müncheni Nemzetközi Repülőtér, és repülőtéri torony
Utazás

Drónok zavarták meg a német légteret: teljesen megbénult a hatalmas repülőtér, rengeteg járatot kellett átirányítani

Pénzcentrum
2026. május 30. 14:02

Szombat délelőtt mintegy egy órára teljesen leállt a müncheni repülőtér forgalma, miután két pilóta is drónt észlelt a légtérben. A biztonsági intézkedések miatt több mint húsz járatot kellett más repülőterekre átirányítani - jelentette a Portfolio.

Reggel kilenc óra körül két pilóta egymástól függetlenül jelezte, hogy drónt látott a repülőtér felett. A hatóságok a bejelentéseket követően azonnal leállították a légi közlekedést. A rendőrség nagy erőkkel, helikoptert is bevetve kezdte átfésülni az érintett területet. A kutatás azonban végül nem hozott eredményt.

Miután a hatóságok meggyőződtek a légtér biztonságáról, tíz óra után néhány perccel feloldották a zárlatot. A rendőrség vizsgálatot indított az incidens körülményeinek tisztázására. A müncheni repülőtéren nem ez volt az első ilyen eset. Tavaly októberben szintén dróntevékenység miatt kellett többször korlátozni a forgalmat.

Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #utazás #rendőrség #repülés #külföld #repülőtér #németország #drón #járatkésés #repülőjárat #légiforgalom

