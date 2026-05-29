Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek

Miközben az okostelefonok kamerái soha nem látott technológiai szintre jutottak, Magyarországon újra erősödik az érdeklődés a régi típusú fényképezőgépek iránt. Az instant kamerák, az analóg filmes gépek és még az egyszer használatos modellek is egyre népszerűbbek, részben a nosztalgia, részben az élményalapú fotózás iránti igény miatt. A Pénzcentrum több hazai műszaki áruházat és a Vaterát kérdezte arról, kik keresik ezeket a készülékeket, mennyit költenek rájuk, és mely modellek számítanak ma a legnépszerűbbnek.

Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk. Miközben a gyártók egymás után dobják piacra a legújabb, mesterséges intelligenciával támogatott, ultranagy felbontású kamerarendszerekkel felszerelt okostelefonokat és digitális fényképezőgépeket, egyre többen fordulnak vissza a régi technológiák felé. A digitális korszak csúcsán újra divatba jöttek az instant kamerák, az analóg filmes gépek és az egyszer használatos fényképezők is.

Ez elsőre talán meglepőnek tűnhet. Hiszen ma már szinte mindenki zsebében ott lapul egy telefon, amely pillanatok alatt képes kiváló minőségű képeket készíteni, szerkeszteni, majd feltölteni a közösségi médiára. A technológia gyorsasága és kényelme azonban sokaknál éppen az élmény elvesztésével jár együtt. A digitális fotók gyakran eltűnnek a telefon memóriájában vagy a felhőben, míg egy papírkép kézzelfogható emlékké válik.

Az instant és analóg fényképezőgépek népszerűsége mögött több tényező is áll. A nosztalgia sokaknál meghatározó szerepet játszik: sok fiatal a szülei vagy nagyszülei régi Polaroid-képeinek hangulatát szeretné újraélni, míg az idősebb generáció számára ezek az eszközök saját fiatalkorukat idézik fel. Emellett a közösségi média is jelentős hatással van a trendre. Az egyedi, szemcsés, sokszor tökéletlen képek külön stílust képviselnek egy olyan világban, ahol minden digitális fotó túlságosan sterilnek és szerkesztettnek hat.

Az instant kamerák emellett élményt is kínálnak. Egy fesztiválon, buliban vagy esküvőn azonnal kézbe fogható fénykép egészen más értékkel bír, mint egy telefonos fotó, amelyet valószínűleg soha többé nem nézünk meg. A vásárlók egy része kreatív hobbiként tekint ezekre az eszközökre, mások ajándéknak keresik őket, és sokan egyszerűen szeretnének kiszakadni a folyamatos digitalizációból.

Mindez a magyar piacon is jól látható. Az elmúlt időszakban több hazai műszaki áruház is növekvő keresletről számolt be az instant és analóg fényképezőgépek kategóriájában. Nemcsak az olcsóbb, belépő szintű modellek fogynak jól, hanem a drágább, prémium készülékek iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. Az utánvásárlás is erős: a filmek, fotópapírok, tokok és albumok külön piacot alakítottak ki a kategórián belül. Ezért a Pénzcentrum megkérdezett több hazai, technológiai cikkeket forgalmazó áruházat, valamint egy online használt-piacteret is.

Ezért keresik a retro fényképezőgépeket

Az eMAG tapasztalatai szerint az instant kamerák az elmúlt két évben a teljes fényképezőgép-eladások jelentős részét adták, a kompakt digitális modellekből pedig még ennél is többet értékesítettek. Ez arra utal, hogy a vásárlók nemcsak nosztalgiából fordulnak a kategória felé, hanem tudatos alternatívát látnak bennük a telefonos fotózással szemben.

A MediaMarkt szerint a kereslet évről évre erősödik Magyarországon. Ebben nagy szerepe van annak, hogy javult a készülékek elérhetősége, folyamatosan érkeznek az új modellek, és a közösségi média trendjei is komoly lendületet adnak az instant fotózásnak. Sok fiatal számára ma már nem egyszerű technikai eszközről van szó, hanem divatkellékről és önkifejezési formáról.

Az Alza arról számolt be, hogy 2026 első negyedévében jelentős növekedést mértek az előző év azonos időszakához képest az instant fényképezőgépek kategóriájában. A kereskedő szerint a vásárlók különösen kedvelik az olyan csomagokat, amelyekben a gép mellé film, tok vagy fotóalbum is jár. Ez azt mutatja, hogy az instant fényképezés sokaknál teljes élménycsomaggá vált.

A kereslet mögött pszichológiai tényezők is állnak. Az emberek egy része belefáradt a végtelen mennyiségű digitális tartalomba. Egy instant fotó elkészítése lassabb, tudatosabb folyamat: a felhasználó jobban meggondolja, mit fotóz le, hiszen a film nem végtelen. Emiatt sokan személyesebbnek és értékesebbnek érzik ezeket a képeket.

Melyik korosztályt fogják meg legjobban az ilyen készülékek?

A MediaMarkt szerint elsősorban a fiatalok, különösen a Z generáció hajtja az eladásokat. A Fujifilm Instax termékvonal kifejezetten népszerű a tinédzserek és fiatal felnőttek körében, akik gyakran közösségi eseményeken, fesztiválokon vagy baráti találkozókon használják ezeket az eszközöket.

Ugyanakkor a prémium kategóriás Polaroid modellek és a hibrid mobilfotó-nyomtatók inkább az Y generáció körében keresettek. Ők sokszor kreatív projektekhez, dekorációhoz vagy különleges események megörökítésére vásárolnak ilyen készülékeket. Az esküvőkön például egyre gyakoribb, hogy instant fotósarok várja a vendégeket.

– tudtuk meg a kereskedőktől.

Az eMAG kínálatában különösen népszerűek a gyerekeknek szánt modellek is. A SHIJOOE fényképezőgépek például nem hagyományos instant kamerák, hanem hőpapírra nyomtatják a fekete-fehér képeket, ami a fiatalabb korosztály számára játékos élményt kínál.

A forgalmazók tapasztalatai alapján tehát a piac meglehetősen széles: a tinédzserektől a harmincas-negyvenes korosztályig sokan keresik ezeket a készülékeket, csak éppen más-más motivációval.

Néhány tízezret biztos ki kell fizetnie annak, aki ilyet akar

Az eMAG szerint a magyar vásárlók idén elsősorban a 20-25 ezer forint körüli filmes instant kamerákat keresték. Ez azt jelzi, hogy a belépő szintű modellek továbbra is nagyon népszerűek, különösen azok körében, akik első alkalommal próbálnák ki az instant fotózást.

Az Alzánál a legerősebb kereslet a 30 és 90 ezer forint közötti ársávban jelentkezik. A vállalat szerint az akciók különösen fontos szerepet játszanak: az egész évben váltakozó kedvezmények erősen motiválják a vásárlókat.

A MediaMarkt tapasztalata alapján a 30-40 ezer forintos kategória dominál, de egyre többen választanak középkategóriás vagy akár 100 ezer forint feletti készülékeket is. Ez arra utal, hogy a vásárlók hajlandók többet költeni a prémium élményre, különösen akkor, ha a készülék dizájnja, funkciói vagy márkája kiemelkedő.

A kategória ugyanakkor nem teljesen árérzéketlen. A filmek és fotópapírok folyamatos költséget jelentenek, ezért a vásárlók számára fontos szempont az utánpótlás ára és elérhetősége is.

– közölték a Pénzcentrummal a trendeket a szakértők.

Lássuk a legnépszerűbb készülékeket!

eMAG

Polaroid instant kamerák

Fujifilm Instax instant kamerák

SHIJOOE gyerekeknek készült nyomtatós fényképezőgépek

Kodak Ektar analóg filmes fényképezőgép

Fuji Quicksnap egyszer használatos fényképezőgép

Az eMAG szerint különösen érdekes trend, hogy nemcsak az instant modellek fogynak jól, hanem a hagyományos analóg filmes gépek és az egyszer használatos kamerák iránt is jelentős az érdeklődés.

Alza

Fujifilm Instax Mini EVO Black

Fujifilm Instax Mini 12 Mint Green

Kodak Fun Flash 27+12 Disposable

Az Alza tapasztalata szerint a vásárlók szeretik az olyan készülékeket, amelyek egyszerre stílusosak és könnyen használhatók. A színes Instax modellek különösen népszerűek a fiatalok körében.

MediaMarkt

Fujifilm Instax Mini 12 különböző színváltozatai

Fujifilm Instax Mini 12 csomagajánlatok

Klasszikus Polaroid modellek

Lamax instant kamerák

A MediaMarkt szerint a Lamax márka főként a fiatalabb vásárlókat célozza egyszerű kezelhetőségével, magyar nyelvű menüjével és filtereffektjeivel.

Kiegészítők és kiegészítők árai

Az instant fényképezőgépek piaca ma már messze nem csak magukról a készülékekről szól. A filmek, fotópapírok, tokok, albumok és extra akkumulátorok különösen fontos részét képezik a vásárlásoknak.

Az Alza szerint kifejezetten népszerűek azok a csomagok, amelyekben a gép mellett film, tok, album és egyéb tartozékok is megtalálhatók. A Fujifilm Instax Mini 12 Green + ACC kit + 2×10 film például az egyik keresett összeállításuk.

A MediaMarkt kiemelte, hogy a vásárlók számára kulcsfontosságú az instant filmek folyamatos elérhetősége. Az utánvásárlás nagyon jellemző a kategóriára, hiszen a felhasználók rendszeresen új filmcsomagokat vesznek. Egy 10 darabos Instax filmcsomag ára jellemzően 3-5 ezer forint között mozog, míg a nagyobb kiszerelések ennél jóval drágábbak is lehetnek.

A tokok és albumok ára általában néhány ezer forinttól indul, de a prémium kiegészítők akár 15-20 ezer forintba is kerülhetnek. Sokan matricákat, dekorációs kereteket és kreatív scrapbook kellékeket is vásárolnak a fotók mellé.

– hívták fel a figyelmet.

A használtpiac más képet mutat: ezt tapasztalja a Vatera

Miközben a nagy műszaki áruházak elsősorban az új instant kamerák iránti növekvő keresletről számoltak be, a használtpiacon némileg eltérő trendek rajzolódnak ki. A Vatera tapasztalatai szerint az instant filmre dolgozó fényképezőgépek iránt az elmúlt három évben folyamatos maradt az érdeklődés Magyarországon, ugyanakkor ez átlagosan heti néhány eladást jelent. Ezzel szemben a hagyományos analóg filmes gépek, valamint azok kiegészítői, például objektívek és szűrők nagyságrendekkel nagyobb forgalmat generálnak a platformon. A keresések alapján is inkább a klasszikus, előhívandó filmet használó kamerák dominálnak, az instant kategórián belül viszont egyértelműen a Polaroid név a legerősebb hívószó.

A Vatera szerint a vásárlók jellemzően 10-20 ezer forintos ársávban keresnek ilyen készülékeket, legyen szó a Polaroid nyolcvanas-kilencvenes évekbeli klasszikus modelljeiről vagy a Fujifilm Instax gépeiről. A használtpiac sajátossága azonban, hogy itt nem tömegtermékek és slágermodellek dominálnak, hanem egyedi, gyakran különleges múltú vagy ritkább készülékek találnak új gazdára. Emiatt a platform nem darabszám alapján emeli ki a népszerű modelleket, hanem az érdekesebb eladásokon keresztül mutatja meg a trendeket.

Idén márciusban például mindössze 27 ezer forintért cserélt gazdát egy professzionális Polaroid Spectra System fényképezőgép. A modell különlegessége, hogy a klasszikus négyzetes Polaroid-fotók helyett szélesvásznú, téglalap alakú képeket készít, miközben olyan extrákat kínál, mint az ultrahangos autofókusz, a fejlettebb optikai rendszer, az összecsukható kialakítás és az összetettebb vezérlés. Bár ehhez a típushoz ma már nehezebb instant filmet beszerezni, a gyűjtők és rajongók számára továbbra is különleges darabnak számít.

– árulták el érdeklődésünkre a Vateránál.

Hasonló összegért talált új tulajdonosra a Polaroid Supercolor 670AF is, amely a ma is széles körben elérhető Polaroid 600-as instant filmet használja. A készülék érdekessége, hogy nincs benne külön akkumulátor: a működéshez szükséges energiát maga a filmkazetta biztosítja. A modell ultrahangos autofókusszal működik, kialakítása pedig a klasszikus Polaroid-gépeket idézi.

A legikonikusabb darabok között említhető a Polaroid SX-70 Land Camera is, amelyből egy példány 20 ezer forintért kelt el a Vaterán. A hetvenes évek elejétől gyártott modell a világ első összecsukható tükörreflexes instant kamerájaként írta be magát a fotótörténetbe. Valódi bőrborítása, elegáns, lapos kialakítása és futurisztikus formája miatt ma is keresett gyűjtői darabnak számít. A Vatera példái jól mutatják: a régi fényképezőgépek világa nemcsak a nosztalgiáról, hanem a technikatörténeti különlegességek iránti rajongásról is szól.

Konklúzió

Miközben a digitális fotózás minden korábbinál gyorsabb, olcsóbb és kényelmesebb, egyre többek figyelme fordul vissza a lassú, drága és komolyabb kihívást jelentő analóg technikához. Amikor a tömegkultúra túlságosan egyneművé válik, és egyesek elkezdenek alternatív utakat keresni. Az analóg fotózás új hulláma is ebbe a mintázatba illeszkedik: a digitális képek végtelen áramlásával szemben egy tudatosan lassabb, kézzelfoghatóbb folyamat, ahol a kép máshogy és más miatt születik.

A duzzadó létszámú analóg közösségek köré pár éve megérkeztek a rájuk építő, új szolgáltatók is, mert a digitalizáció ellen lázadó, ébredező szubkultúra másra vágyott, mint ami elérhető volt. A piac folyamatosan növekszik, főleg a Covid óta, igaz már lassabban

– ezt Bedynski Krisztián, az f8 Vintage Camera Shop vezetője nyilatkozta a Pénzcentrumnak néhány héttel ezelőtt. A fényképész szakértő emellett arról is beszélt, hogy, bár az analóg fotózás reneszánsza látványos, nem szabad elfelejteni, hogy egyre drágább a technológia.

A papír ára biztosan emelkedik, és előbb-utóbb a háborúk hatásai, a szállítási útvonalak módosulásai vagy a kőolajárak is begyűrűznek majd. A vegyszerek ára egyelőre stabilabb, mert a gyártás a Covid után visszakerült Európába: a Fuji és a kisebb spin-off cégek ma már főként német és holland üzemekben termelnek. Ez azonban nem változtat azon, hogy a piac kicsi, és nem bír el több szereplőt.

Ha a mostani után elolvasnád cikkünket az analóg fotózásról, amely nemcsak a szigorúan vett piaci trendeket mutatja be, hanem a téma kulturális aspektusai is körbejárja, kattints lentebb a képes ajánlóra!:

