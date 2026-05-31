Egy állatvédő szervezet ingyenes szállást és ellátást kínál egy görög álomszigeten.
Hiába reménykedtünk benne, elfelejthetjük a strandidőt: elképesztő, ami a következő napokban vár ránk
Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár, június első hetében többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar. A szél sokfelé lesz élénk, olykor erős, a hőmérséklet csúcsértéke pedig továbbra is jellemzően 30 Celsius-fok alatt alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. heti előrejelzéséből.
Hétfőn, a meteorológiai nyár első napján eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés valószínű. Többfelé várható zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz, míg keleten, északkeleten általában mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb az idő.
Kedden reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég, keleten azonban még sok lesz a felhő, és napközben ott még megszűnő jelleggel előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben keleten is csökken a felhőzet, így ott is egyre több helyen napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10 és 17, délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödésre lehet számítani, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik a délies szél, amelynek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordulhat. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A minimum 11 és 17, a maximum a Dunántúlon 16 és 24, keleten 23 és 30 fok között alakul.
Csütörtökön nyugat felől csökkenő felhőzetre lehet számítani a Dunántúlon sok, keleten kevesebb napsütéssel. Északkeleten, keleten még várható további eső, zápor, zivatar, de napközben ott is egyre kevesebb helyen eshet. A Dunántúlon az északnyugati, míg keleten a délnyugati szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalban 12 és 17, délután 21 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.
Pénteken változó felhőzet valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk, zivatarok környezetében erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 24 és 29 fok között valószínű.
Szombaton gomolyfelhős, napos idő valószínű elszórtan záporral, zivatarral. A délnyugati szél napközben megélénkül. A minimum 11 és 17, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
Vasárnap közepesen felhős idő valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum 12 és 18, a maximum 23 és 29 fok között valószínű.
