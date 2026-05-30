Országos tűzgyújtási tilalom lesz péntektől, mivel a száraz időjárás miatt drasztikusan megnőtt a szabadtéri tüzek kockázata.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 30.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 30., szombat.
Névnap
Janka, Zsanett
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 353.87 Ft
CHF: 388.58 Ft
GBP: 408.34 Ft
USD: 303.44 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. május 29.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 20, 21, 42, 49
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 14 db
4-es találat: 33 db
3+2 találat: 37 db
3+1 találat: 727 db
2+2 találat: 428 db
3-as találat: 1632 db
1+2 találat: 2163 db
2+1 találat: 9955 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41570 Ft
MOL: 3854 Ft
RICHTER: 12840 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.31: A csapadékgócok reggelre lecsengenek. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 18, délután döntően 27, 30 fok várható.
2026.06.01: Erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 10, 19 fok valószínű. A maximum 22 és 29 fok között várható, a tartósabban felhős körzetekben lesz a hűvösebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2026.05.29)
Akciók
A Pénzcentrum 2026. május 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
