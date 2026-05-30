Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 30.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 30.)

Pénzcentrum
2026. május 30. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 30., szombat.

Névnap

Janka, Zsanett

Deviza árfolyam

EUR: 353.87 Ft
CHF: 388.58 Ft
GBP: 408.34 Ft
USD: 303.44 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. május 29.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 20, 21, 42, 49

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 14 db
4-es találat: 33 db
3+2 találat: 37 db
3+1 találat: 727 db
2+2 találat: 428 db
3-as találat: 1632 db
1+2 találat: 2163 db
2+1 találat: 9955 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41570 Ft
MOL: 3854 Ft
RICHTER: 12840 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.31: A csapadékgócok reggelre lecsengenek. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 18, délután döntően 27, 30 fok várható.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.06.01: Erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 10, 19 fok valószínű. A maximum 22 és 29 fok között várható, a tartósabban felhős körzetekben lesz a hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2026.05.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
