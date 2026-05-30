Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 30.)

Névnap

Janka, Zsanett

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.87 Ft

CHF: 388.58 Ft

GBP: 408.34 Ft

USD: 303.44 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. május 29.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 20, 21, 42, 49



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 14 db

4-es találat: 33 db

3+2 találat: 37 db

3+1 találat: 727 db

2+2 találat: 428 db

3-as találat: 1632 db

1+2 találat: 2163 db

2+1 találat: 9955 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41570 Ft

MOL: 3854 Ft

RICHTER: 12840 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.31: A csapadékgócok reggelre lecsengenek. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 18, délután döntően 27, 30 fok várható.

2026.06.01: Erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 10, 19 fok valószínű. A maximum 22 és 29 fok között várható, a tartósabban felhős körzetekben lesz a hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2026.05.29)

Akciók

