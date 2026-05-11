Kíméletlen ultimátumot adtak a legfiatalabb munkavállalók: ha ezt meglépi a cég, azonnal felállnak az asztaltól

A legfiatalabb munkavállalói generáció tudatosabb a munkahelyi jóllét kereteit illetően: ők reagálnak legerősebben a túlzott munkaterhelésre, emellett a megbecsültség hiánya és a kiszámíthatatlan munkahelyi működés is gyakran okoz problémát nekik. Munkahelyet pedig csak egy nagyobb fizetésemelésért váltanának. Az Y generáció szintén érintett a túlterheltségben, ami összefügghet azzal is, hogy a megbecsültség hiányát körükben érzik a legtöbben.

Egy friss kutatásban az egyes, munkaerőpiacon aktív generációk munkavégzéshez kapcsolódó viszonyulásait vizsgálta. A felmérés rámutatott, hogy a korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy-egy állás megítélésénél a legfontosabb szempontnak a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend számít.

Jelentős különbség a prioritásokban, hogy a Z generáció esetében a home office, az Y-nál a vezető személye, az X-nél a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége sorolódik előre a listán – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív generációs kutatásából.

Melyik generáció a legelégedettebb?

A legfiatalabb, Z generációs munkavállalók körébe a jelenleg 29 évesek és az ennél fiatalabbak tartoznak. Átlagosan nekik a legalacsonyabb a bérük, mégis 54%-uk tartja méltányosnak a fizetését – ezzel a legidősebbek (62%) után ők a leginkább elégedettek. A fizetéscsökkentésre ugyanakkor kimondottan érzékenyek, ilyen esetben a legnagyobb arányban ők mondanának fel (53%). Leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja őket, erre panaszkodtak a leggyakrabban (45%). Ezt követi sorrendben a megbecsülés hiánya (41%) és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság problémaköre (31%).

A kutatás eredményei jól árnyalják a fiatalabb generációkkal kapcsolatos munkaerőpiaci sztereotípiákat. Látható például, hogy a Z generációt sem kizárólag a fizetés ösztönzi, és sokkal összetettebben gondolkodnak a munkahelyi jóllétről, a biztonságról vagy a hosszú távú működésről. Elsősorban a fiatalabb munkavállalók részéről egyre erősebben érzékelhető az igény az olyan munkakörnyezet iránt, ami akár hosszabb távon is egészséges közeg maradhat számukra, ez az irány pedig a vállalati oldalon is stabilabb működést hozhat. Azok a cégek tudnak hosszú távon is vonzó munkahellyé válni, amelyek figyelmet fordítanak a munkavállalóik mentális egészségére, figyelnek a munkaterhelés mértékére, a vezetői működésre, a kiszámíthatóságra és arra, hogy a dolgozóik megfelelően megélhessék azt is, hogy meg vannak becsülve

– fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértője.

Minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél: 41%-uk 100-200 ezer forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 ezer forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Ezzel szemben az X és Y generációsok harmada váltana, ha 50 ezer forinttal nőne a bércsomagja, és közel ennyien nyilatkozták a két korcsoportban azt is, hogy 100-200 ezer forint közötti növekményért lennének hajlandóak másik helyen dolgozni. A legidősebbek 13%-a dolgozna szívesen másik munkáltatónál 50 ezres és 32%-uk 100-200 ezres nettó emelésért.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 61 éves vagy ennél idősebb dolgozók, azaz a baby boomer generáció a leginkább elégedett a bérezésével: 62%-uk nyilatkozott így. Emellett a visszajelzéseik alapján ők küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással: 35%-uknál egyáltalán nincs olyan tényező, ami nyugtalanságot okozna, nem csoda, hogy ők a legelégedettebbek a jelenlegi állásukkal (86%).

Az Y és X korcsoport kevéssé érzi magát megbecsülve

Az Y generációs – azaz a jelenleg 30-45 éves – munkavállalók legnagyobb problémája, hogy nem ismerik el kellőképpen az érdemeiket a munkahelyükön (42%). A túlzott munkaterhelés és annak hosszabb távú következményei szintén jelentős tényező (41%), viszont ők érzik a legbiztosabbnak a pozíciójukat, ugyanis ez a korcsoport tart a legkisebb arányban attól, hogy egy esetleges leépítés miatt elvesztheti az állását (26%). Utóbbiak aránya a Z-nél 31%, az X-nél 33% és a legidősebbeknél 30%. A megbecsültség hiányával küzd a Z generáció is (41%), az X (34%) és a baby boomer (20%) korosztály viszont náluk kevésbé tapasztal hasonlót.

Az X generációs, azaz a jelenleg 46 és 60 év közötti dolgozók az Y korcsoporthoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés (42%) és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön (34%). A fizetésükkel is kevésbé elégedettek, mint a legidősebbek és legfiatalabbak: az X-be és Y-ba tartozó munkavállalók kevesebb, mint fele gondolja, hogy méltányos bérezést kap.

A fizetéscsökkentést mindenki nehezen viseli

A kutatás kitért arra is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek miatt az egyes generációkba tartozók felmondanának. A fizetés csökkentése a legfiatalabbak 53%-ánál, az Y generációsok 54%-ánál, az X generációsok 43%-ánál és a legidősebbek 38%-ánál a munkaviszony végét jelentené. A kutatás alapján tehát a bér továbbra is a legerősebb megtartó és mozgósító tényező minden generáció esetében, de a fiatalabbaknál már önmagában nem ellensúlyozza a kiégés kockázatát.