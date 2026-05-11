HRCENTRUM

Kíméletlen ultimátumot adtak a legfiatalabb munkavállalók: ha ezt meglépi a cég, azonnal felállnak az asztaltól

Pénzcentrum
2026. május 11. 15:01

A legfiatalabb munkavállalói generáció tudatosabb a munkahelyi jóllét kereteit illetően: ők reagálnak legerősebben a túlzott munkaterhelésre, emellett a megbecsültség hiánya és a kiszámíthatatlan munkahelyi működés is gyakran okoz problémát nekik. Munkahelyet pedig csak egy nagyobb fizetésemelésért váltanának. Az Y generáció szintén érintett a túlterheltségben, ami összefügghet azzal is, hogy a megbecsültség hiányát körükben érzik a legtöbben.

Egy friss kutatásban az egyes, munkaerőpiacon aktív generációk munkavégzéshez kapcsolódó viszonyulásait vizsgálta. A felmérés rámutatott, hogy a korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy-egy állás megítélésénél a legfontosabb szempontnak a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend számít.

Jelentős különbség a prioritásokban, hogy a Z generáció esetében a home office, az Y-nál a vezető személye, az X-nél a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége sorolódik előre a listán  – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív generációs kutatásából.

Melyik generáció a legelégedettebb?

A legfiatalabb, Z generációs munkavállalók körébe a jelenleg 29 évesek és az ennél fiatalabbak tartoznak. Átlagosan nekik a legalacsonyabb a bérük, mégis 54%-uk tartja méltányosnak a fizetését – ezzel a legidősebbek (62%) után ők a leginkább elégedettek. A fizetéscsökkentésre ugyanakkor kimondottan érzékenyek, ilyen esetben a legnagyobb arányban ők mondanának fel (53%). Leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja őket, erre panaszkodtak a leggyakrabban (45%). Ezt követi sorrendben a megbecsülés hiánya (41%) és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság problémaköre (31%).

A kutatás eredményei jól árnyalják a fiatalabb generációkkal kapcsolatos munkaerőpiaci sztereotípiákat. Látható például, hogy a Z generációt sem kizárólag a fizetés ösztönzi, és sokkal összetettebben gondolkodnak a munkahelyi jóllétről, a biztonságról vagy a hosszú távú működésről. Elsősorban a fiatalabb munkavállalók részéről egyre erősebben érzékelhető az igény az olyan munkakörnyezet iránt, ami akár hosszabb távon is egészséges közeg maradhat számukra, ez az irány pedig a vállalati oldalon is stabilabb működést hozhat. Azok a cégek tudnak hosszú távon is vonzó munkahellyé válni, amelyek figyelmet fordítanak a munkavállalóik mentális egészségére, figyelnek a munkaterhelés mértékére, a vezetői működésre, a kiszámíthatóságra és arra, hogy a dolgozóik megfelelően megélhessék azt is, hogy meg vannak becsülve

 – fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértője.

Minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél: 41%-uk 100-200 ezer forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 ezer forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Ezzel szemben az X és Y generációsok harmada váltana, ha 50 ezer forinttal nőne a bércsomagja, és közel ennyien nyilatkozták a két korcsoportban azt is, hogy 100-200 ezer forint közötti növekményért lennének hajlandóak másik helyen dolgozni. A legidősebbek 13%-a dolgozna szívesen másik munkáltatónál 50 ezres és 32%-uk 100-200 ezres nettó emelésért.

A 61 éves vagy ennél idősebb dolgozók, azaz a baby boomer generáció a leginkább elégedett a bérezésével: 62%-uk nyilatkozott így. Emellett a visszajelzéseik alapján ők küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással: 35%-uknál egyáltalán nincs olyan tényező, ami nyugtalanságot okozna, nem csoda, hogy ők a legelégedettebbek a jelenlegi állásukkal (86%).

Az Y és X korcsoport kevéssé érzi magát megbecsülve

Az Y generációs – azaz a jelenleg 30-45 éves – munkavállalók legnagyobb problémája, hogy nem ismerik el kellőképpen az érdemeiket a munkahelyükön (42%). A túlzott munkaterhelés és annak hosszabb távú következményei szintén jelentős tényező (41%), viszont ők érzik a legbiztosabbnak a pozíciójukat, ugyanis ez a korcsoport tart a legkisebb arányban attól, hogy egy esetleges leépítés miatt elvesztheti az állását (26%). Utóbbiak aránya a Z-nél 31%, az X-nél 33% és a legidősebbeknél 30%. A megbecsültség hiányával küzd a Z generáció is (41%), az X (34%) és a baby boomer (20%) korosztály viszont náluk kevésbé tapasztal hasonlót.

Az X generációs, azaz a jelenleg 46 és 60 év közötti dolgozók az Y korcsoporthoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés (42%) és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön (34%). A fizetésükkel is kevésbé elégedettek, mint a legidősebbek és legfiatalabbak: az X-be és Y-ba tartozó munkavállalók kevesebb, mint fele gondolja, hogy méltányos bérezést kap.

A fizetéscsökkentést mindenki nehezen viseli

A kutatás kitért arra is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek miatt az egyes generációkba tartozók felmondanának. A fizetés csökkentése a legfiatalabbak 53%-ánál, az Y generációsok 54%-ánál, az X generációsok 43%-ánál és a legidősebbek 38%-ánál a munkaviszony végét jelentené. A kutatás alapján tehát a bér továbbra is a legerősebb megtartó és mozgósító tényező minden generáció esetében, de a fiatalabbaknál már önmagában nem ellensúlyozza a kiégés kockázatát.
#hrcentrum #generáció #fizetés #munka #kutatás #munkavállalók #elégedettség #kiégés #szorongás #mentális egészség #gen z

