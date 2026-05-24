Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés

A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de a szakértők szerint ez nem jelent valódi árcsökkenést: legfeljebb fékezi a drágulást. A horvát nyaralás például egy év alatt gyakorlatilag nem lett drágább a magyar turistáknak, de a repülős utak árát továbbra is a kerozin és a globális piaci feszültségek határozzák meg. Nagy Károly turisztikai szakértő szerint az erős forint inkább csak „kozmetikázza” a költségeket — olcsóbb utazásra most leginkább az európai autós utaknál van esély.

A forint az év eleje óta látványosan erősödött az euróval szemben, ami sokakban felveti a kérdést: érezhetően olcsóbb lehet‑e idén a külföldi nyaralás. A helyzet összetettebb annál, mint hogy az árfolyam alapján automatikusan csökkenjenek a költségek, de az biztos, hogy az erősödő forint több területen is tompítja a drágulást.

A magyar gazdaság az elmúlt években gyenge növekedést mutatott, a beruházások visszaestek, a külső kereslet pedig a német ipar gyengélkedése miatt nem húzta a gazdaságot. A költségvetési helyzet is feszes, miközben a globális olajpiacot az iráni válság tartja bizonytalanságban.

Ebben a környezetben hozott fordulatot a kormányváltás: a piacok gyorsan árazni kezdték az EU‑pénzek beérkezését és az euró bevezetésének ígéretét, ami erős forintot és csökkenő kötvényhozamokat eredményezett.

A jelenlegi árfolyamot több tényező is támogatja, így a következő hónapokban is stabilan erős szint maradhat.

Mit jelent az erős forint a nyári utazóknak?

Nagy Károly turisztikai szakértő szerint azonban az árfolyamhatásnak vannak korlátai:

A forint erősödése szerintem arra elegendő, hogy valamelyest tompítsa az emelkedő kerozinárak hatását. Az utazási irodák emiatt valószínűleg kevésbé, vagy kisebb összegben kérnek majd a nyári csúcsszezonban kerozinpótdíjat. Az utak ettől sajnos, még nem lesznek olcsóbbak. A sajátszervezésű utak esetében olcsóbb lehet valamivel a tankolás, illetve önellátás esetén az élelmiszer beszerzése. A szállásköltségeket ez érdemben valószínűleg nem tompítja. Érdemes inkább az időben megtörtént előfoglalással próbálkozni. Ott többet lehet spórolni. Ha valaki sajátmaga veszi meg a repülőjegyet, vélhetően akkor jár a legjobban, ha ezt minél hamarabb megteszi, mert az így már nem lesz drágább, mire eljön az utazás ideje. Mivel a készpénzes átváltásnak idehaza és külföldön is vannak, árfolyam és tranzakció illeték költségei is, 500 eurós helyszíni költésig valószínűleg bőven megéri a bankkártyás fizetés külföldön, még forintalapú számla esetében is. 500 euró fölött már érdemes lehet készpénzt váltani, 360 forint alatti euróárfolyam esetében mindenképpen.

Legalább nem drágul Horvátország A G7 számításai szerint a horvátországi nyaralás ára egy év alatt gyakorlatilag nem emelkedett a magyar turisták számára, mert a horvát szálláshelyek 6,8 százalékos drágulását teljes egészében ellensúlyozta a forint erősödése.

Arra a kérdésre, hogy a mediterrán országok inflációja mennyire írja felül a forint erősödésének előnyeit, azt válaszolta, hogy a helyi infláció a dél-európai országok esetében, mivel mindenhol euróban lehet fizetni, a forinterősödés maximum kozmetikázza a nyaralási költségeket.

A szállásárakat és főleg a repülőjegyárakat természetesen a Hormuzi-szoros válsága határozza meg. Bár a légitársaságok égre-földre esküdöznek, hogy nyáron nem lesz probléma és nem fenyeget kerozinhiány, extrém esetben azzal is számolniuk kell a nyaralóknak, hogy valós kockázat lehet egy út elmaradása, vagy a hazajövetel. Most 'csak' 100–110 dollár közötti a kőolajár, de egy újabb támadási hullám ezt valószínűleg 150 dollárig lökné fel.”

A szakértő szerint az erős forinttal leginkább most úgy kell kalkulálnia a magyar utazóknak, mint amely

fékezi az utak költségeit, de olcsóbbá semmiképpen sem teszi őket.

Az olcsóbb utazásra jelenleg inkább az európai autós utazások esetében van esély, például a szomszédos országokba, előre megtankolt autóval, hogy legalább az odaút üzemanyagköltségei alacsonyabbak legyenek.

Összességében tehát fontos látni, hogy az erős forint önmagában nem garancia a tartósan alacsonyabb utazási költségekre. A magyar árfolyam ugyanis jelenleg elsősorban a piaci várakozásokra épül: az EU‑pénzek gyors beérkezésére, az euró bevezetésének ígéretére és a magas kamatszint fenntartására. Ezek mind olyan tényezők, amelyek kedvezőek a forintnak, de könnyen változhatnak, ha a geopolitikai helyzet romlik, ha az olajárak tartósan elszállnak, vagy ha a jegybank kénytelen lazítani a monetáris politikán.

A nyaralást tervezőknek ezért érdemes úgy kalkulálniuk, hogy az erős forint inkább átmeneti könnyebbséget jelent, nem pedig tartós árcsökkenést: a repülés és a szállásárak továbbra is elsősorban a globális energiaáraktól és a nemzetközi turisztikai kereslettől függnek, nem pedig a forint aktuális szintjétől.