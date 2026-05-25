Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
Az elmúlt években az a trend rajzolódott ki az országban, hogy egyre többen választották lakhelyüknek az üdülőtelepüléseket, tóparti helyeket. Ez sem volt természetesen mindenhol egyaránt jellemző, de voltak különösen frekventált lokációk, ahová sokan költöztek. Ilyen vonzó célpont volt például a Tisza-tó körüli települések egy része is. Bár a betelepülési roham alábbhagyott 2026-ra, még mindig vannak kifejezetten népszerű települések. A Pénzcentrum most a friss adatok alapján megvizsgálta, hogy mely helydégek számítanak még továbbra is népszerűnek a tó körül.
Betelepülés szempontjából az utóbbi években kifejezetten népszerű volt a Balaton környéke, de más tóparti helyek, üdülőtelepülések vonzereje is nőtt. A Balaton vonzerején túl kiemelkedő volt a Tisza-tó térsége, ahol sokan le is telepedtek - vagy második otthonukként választották - az elmúlt években. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a trend alábbhagyott, a kiköltözési roham megállt. Az ingatlanpiaci szakértők is úgy ítélték meg, hogy ugyan a tópartokon is - ugyan kisebb mértékben, de visszaesést látni a keresletben.
A Velencei-tó és a Balaton után mára egyértelműen a Tisza-tó Magyarország meghatározó térsége az üdülőpiacon. Főként a pandémia óta erősödött a trend, hogy lakóhelyként is keresetté váltak a népszerű tavaink üdülőtelepülései. A lakossági statisztikák is évről évre azt mutatták, hogy egyes tóparti településeken jelentős lakosságszám növekedés látható. A legfrissebb számok alapján a Pénzcentrum idén is megvizsgálta, mi a helyzet a Tisza-tónál, mely települések a legvonnzóbbak.
A Tisza-tó települései 2026-ban
A Tisza-tó környékén a korábbi évekhez hasonlóan 19 települést vizsgáltunk, melynek lakosságszámára jelentős hatással lehet, hogy a tó vonzáskörzetében található. Ezek közül a települések közül vannak egyértelmű favoritok, amelyek kitüntek már a korábbi évek elemzéseiben is. A 2026-os adatok alapján is Újlőrincfalva, Tiszabura és Tiszaörs tűnik hosszú távon is népszerűnek, az utóbbi egy év lélekszám változása alapján pedig az említetteken túl Tiszabábolna és Tiszavalk mérlege pozitív.
Érdemes beszélni a kifejezetten népszerűtlen helyekről is. Például éppen a 2025-ről 2026-ra növekedés mutató Tiszabábolnát megnézve azt látjuk, hogy ötéves távlatban itt mutatkozik a legnagyobb visszaesés. Tiszaigar, Tiszaderzs lakossága is jelentősen csökkent, valamint Tiszafüred és Abádszalók is az elnéptelenedés útján halad. Egy év alatt a legnagyobb csökkenés Egerlövőn volt. Kömlőn szintén nagy a visszaesés mértéke 2025-ről 2026-ra, de korábban jelentős növekedést is láthattunk itt, tehát változó trendek jellemzők.
Egyik változás a másik után
A Tisza-tó térsége sok szempontból különleges és egyedülálló a története is. A Tiszánál 1967–1973 között épült a Kiskörei Erőmű, a tó feltöltése 1978-ban fejeződött be. A mesterségesen létrejött tó hazánk második legnagyobb tava lett a Balaton után - bár a Fertő nagyobb területű, nagy része Ausztriához tartozik -, 1988-ig a 1988-ig Kiskörei víztározó nevet viselte. A természet rendkívül gyorsan és hatékonyan vette birtokba az új állóvizet, mely változást a víztározó tervezésekor nem is láthatták előre.
Miután az élővilág birtokba vette a tavat és az egyre több funkciót kapott, turisztikailag is egyre felkapottabb lett. A Tisza-tó hazánk egyik legfiatalabb üdülő övezetének tekinthető. Mára pedig ott tart a tó népszerűsége, hogy a tó első birtokbavevőit, az élővilágot már fenyegeti a turizmus. Ezt a problémát tetézi, hogy megindult az állandó lakosság betelepülése a Tisza-tó köré is, akárcsak a Balaton és a Velencei-tó esetében láthattuk. A hibrid munkavégzés terjedése, az infrastruktúra kiépülése, a szuburbanizáció és sok kisebb tényező hatására a Tisza-tó is kedvelt célpontja lett a városból menekülők, második otthont keresők számára. Jelenleg pedig ott tartunk, hogy ez a pár éven át tartó özön megállt, viszont biztosan nem örökre. Azt viszont nem lehet megjósolni, mikor élénkülhet meg újra jelentősen az érdeklődés a tó iránt.
