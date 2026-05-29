2026. május 29. péntek Magdolna
24 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barátság a termálmedencében
Utazás

Ketyeg az óra, hatalmas roham indult a belföldi szállásokért: megmozdultak a magyarok

Pénzcentrum
2026. május 29. 15:14

Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással: míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Ezzel párhuzamosan a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak is fogytán az ideje, ugyanis a május végi határidő miatt az utolsó napokban komoly hajrá várható a szállásfoglalások terén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tavaszi időszakban a belföldi utazók első számú kedvence a főváros volt, amelyet Eger és Pécs követett a népszerűségi listán. A top tízbe emellett Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred tudott bekerülni. A tavaszi utazások során a magyarok harmada hotelt választott, míg az apartmanok 27, a vendégházak 22, a panziók pedig 13 százalékos részesedést értek el. Erre a szezonra a rövid, 1-2 éjszakás villámlátogatások voltak a jellemzőek, amelyek a foglalások nyolcvan százalékát tették ki. A tavaszi utak pénztárcabarát jellegét mutatja, hogy a kosárértékek közel kétharmada nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A turisztikai piac motorja továbbra is a SZÉP-kártya: a Szallas.hu eddigi idei online fizetései összértékének több mint 26 százalékát annak felhasználásával egyenlítették ki.

Ez az arány még a hó végéig tovább nőhet, hiszen május 31-éig tudják felhasználni levonás nélkül a 2024-ben utalt összegeket a kártyatulajdonosok

– mutatott rá Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, utalva a közelgő határidő élénkítő hatására.

A nyári szünet közeledtével – amely a szokásosnál egy héttel később, június 22-én indul – a Balaton és a fürdővárosok alaposan átírják a rangsort. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A végleges sorrend azonban még változhat. „Az elmúlt évek mintájára idén is erős trend az utolsó pillanatos foglalás. Ez azt jelenti, hogy a vendégek kivárnak, és az utazás előtti napokban vagy az utazást megelőző héten foglalják le a szállásukat” – magyarázta Kelemen Lili.

A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik: a foglalások közel negyede (22%) már öt, hat vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbb etapnak a három éjszaka számít (25%), míg a kétgyermekes vagy rövidebb turnusokat tervezők közül 22 százalék a két-, 19 százalék pedig a négyéjszakás pihenést választotta. Az egyéjszakás, átutazó jellegű üdülés nyári előfoglalások során kevésbé jellemző, mindössze 12 százalékot tesz ki. Kelemen Lili ugyanakkor hozzátette:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szezonhoz érve és abban előrehaladva a tartózkodási idő aránya még módosulhat, a last minute foglalások felfutásával várhatóan nőni fog a rövidebb tartózkodások súlya.

A szállástípusok terén a nyári hónapokra az apartmanok iránt a legnagyobb a kereslet (36%), amelyet a vendégházak (25%) és a hotelek (24%) követnek. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik: a nyári foglalások negyede (25%) legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség (40%) a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti, magasabb kosárértékek aránya pedig eléri a 34 százalékot.

A szakértő szerint a hotelek és a magánszálláshelyek közötti olló a főszezonhoz közeledve zárulni fog. Ennek egyrészt a non-hotel kínálat fogyása az oka, másrészt a foglalási dinamika sajátosságai. „Előre inkább a családosok, esetleg nagyobb létszámú társaságok foglalnak jellemzően, akik inkább egy konkrét szálláshelyhez kötik a nyaralást, viszont a párok általában rugalmasabbak, nagyobb a hajlandóság náluk, hogy hotelt foglaljanak” – tette hozzá a Szallas.hu sajtószóvivője. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Balaton #Budapest #turizmus #szép kártya #szállás #siófok #belföldi turizmus #szálláshelyek #belföldi utazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:04
15:33
15:22
15:14
14:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
2026. május 29.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
2026. május 29.
Rangos szakmai díjat nyert kollégánk, Gosztola Judit
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
2 hete
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
3
3 napja
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
4
1 hete
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
5
5 napja
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 16:04
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 15:33
Brutális összeget kaszált Köllő Babett cége: elképesztő, mennyi pénzt vitt haza idén a műsorvezető
Agrárszektor  |  2026. május 29. 15:31
Hiába az egyezmény, ez a piac zárva maradt az európai tejtermékek előtt