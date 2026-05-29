Ketyeg az óra, hatalmas roham indult a belföldi szállásokért: megmozdultak a magyarok

Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással: míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Ezzel párhuzamosan a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak is fogytán az ideje, ugyanis a május végi határidő miatt az utolsó napokban komoly hajrá várható a szállásfoglalások terén.

A tavaszi időszakban a belföldi utazók első számú kedvence a főváros volt, amelyet Eger és Pécs követett a népszerűségi listán. A top tízbe emellett Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred tudott bekerülni. A tavaszi utazások során a magyarok harmada hotelt választott, míg az apartmanok 27, a vendégházak 22, a panziók pedig 13 százalékos részesedést értek el. Erre a szezonra a rövid, 1-2 éjszakás villámlátogatások voltak a jellemzőek, amelyek a foglalások nyolcvan százalékát tették ki. A tavaszi utak pénztárcabarát jellegét mutatja, hogy a kosárértékek közel kétharmada nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.

A turisztikai piac motorja továbbra is a SZÉP-kártya: a Szallas.hu eddigi idei online fizetései összértékének több mint 26 százalékát annak felhasználásával egyenlítették ki.

Ez az arány még a hó végéig tovább nőhet, hiszen május 31-éig tudják felhasználni levonás nélkül a 2024-ben utalt összegeket a kártyatulajdonosok

– mutatott rá Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, utalva a közelgő határidő élénkítő hatására.

A nyári szünet közeledtével – amely a szokásosnál egy héttel később, június 22-én indul – a Balaton és a fürdővárosok alaposan átírják a rangsort. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A végleges sorrend azonban még változhat. „Az elmúlt évek mintájára idén is erős trend az utolsó pillanatos foglalás. Ez azt jelenti, hogy a vendégek kivárnak, és az utazás előtti napokban vagy az utazást megelőző héten foglalják le a szállásukat” – magyarázta Kelemen Lili.

A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik: a foglalások közel negyede (22%) már öt, hat vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbb etapnak a három éjszaka számít (25%), míg a kétgyermekes vagy rövidebb turnusokat tervezők közül 22 százalék a két-, 19 százalék pedig a négyéjszakás pihenést választotta. Az egyéjszakás, átutazó jellegű üdülés nyári előfoglalások során kevésbé jellemző, mindössze 12 százalékot tesz ki. Kelemen Lili ugyanakkor hozzátette:

A szezonhoz érve és abban előrehaladva a tartózkodási idő aránya még módosulhat, a last minute foglalások felfutásával várhatóan nőni fog a rövidebb tartózkodások súlya.

A szállástípusok terén a nyári hónapokra az apartmanok iránt a legnagyobb a kereslet (36%), amelyet a vendégházak (25%) és a hotelek (24%) követnek. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik: a nyári foglalások negyede (25%) legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség (40%) a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti, magasabb kosárértékek aránya pedig eléri a 34 százalékot.

A szakértő szerint a hotelek és a magánszálláshelyek közötti olló a főszezonhoz közeledve zárulni fog. Ennek egyrészt a non-hotel kínálat fogyása az oka, másrészt a foglalási dinamika sajátosságai. „Előre inkább a családosok, esetleg nagyobb létszámú társaságok foglalnak jellemzően, akik inkább egy konkrét szálláshelyhez kötik a nyaralást, viszont a párok általában rugalmasabbak, nagyobb a hajlandóság náluk, hogy hotelt foglaljanak” – tette hozzá a Szallas.hu sajtószóvivője.