Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén

2026-ra a magyarországi elektromobilitás mérföldkőhöz érkezett: a tisztán elektromos személyautók száma átlépte a százezres határt, miközben a teljes zöld rendszámos állomány továbbra is gyors ütemben bővül. A növekedés földrajzilag kiegyensúlyozott, a vidéki régiók pedig továbbra is legalább olyan dinamikusan járulnak hozzá a terjedéshez, mint a főváros. Ezzel párhuzamosan a piac alsó szegmense is stabilizálódott: a legolcsóbb új elektromos autók ára 8-12 millió forint között mozog, érdemi strukturális áresés nélkül.

2026-ban átlépte a százezres határt a tisztán elektromos személygépkocsik magyarországi állománya: a Belügyminisztérium adatai szerint az év elejére már közel 104 ezer ilyen jármű volt forgalomban, ami egyértelmű mérföldkő a hazai elektromobilitás történetében. A növekedés dinamikája továbbra is erős maradt, és a teljes zöld rendszámos járműállomány is gyors ütemben bővült az év során.

2025-ben a bővülés már előkészítette ezt a szintlépést: az év elején még kb. 96 ezer tisztán elektromos személyautót tartottak nyilván, míg decemberre ez a szám 106 ezer fölé emelkedett. Ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt mintegy tízezres nagyságrendű növekedés történt, miközben a havi új forgalomba helyezések jellemzően 2-4 ezer darab körül alakultak.

A 2026-os év eleji adatok alapján a piac továbbra is lendületben maradt: januárban már több mint 103 ezer, március környékén pedig megközelítőleg 111 ezer tisztán elektromos jármű szerepelt a nyilvántartásban. A trend egyértelműen azt mutatja, hogy a növekedés nem lassul, hanem folyamatosan magas szinten stabilizálódik, így a hazai elektromos autóállomány tartósan a gyorsan bővülő kategóriába tartozik.

A zöld rendszámok - amelyek tisztán elektromos vagy plug-in hibrid járművekhez kapcsolódnak - száma 2025 januárjától 2026 áprilisáig folyamatosan, megszakítás nélkül nőtt mind Budapesten, mind a vidéki régiókban. A fővárosban a vizsgált időszak elején 45 147 ilyen jármű volt nyilvántartva, ez 16 hónap alatt 58 987-re emelkedett, ami mintegy 31%-os bővülést jelent. A vidéki állomány ennél is erőteljesebben növekedett: 72 140-ről 101 310-re nőtt, ami körülbelül 40%-os emelkedésnek felel meg.

Lényeges, hogy a vidéki zöld rendszámos járművek száma végig nagyjából 1,7-szerese volt a budapestinek, és ez az arány az időszak során stabil maradt. Ez arra utal, hogy az elektromos mobilitás terjedése nem kizárólag fővárosi jelenség; sőt, a vidéki térségekben legalább olyan, ha nem valamivel gyorsabb ütemben zajlik. Ebben szerepet játszhat a háztartási napelemes rendszerek és az otthoni töltési infrastruktúra szélesebb vidéki elérhetősége, valamint az is, hogy a kedvezőbb üzemeltetési költségek különösen vonzóak a hosszabb napi ingázással jellemezhető élethelyzetekben.

Az adatok alapján 2026 elejére a növekedési dinamika mérsékelten erősödött, különösen a vidéki területeken, ahol februárban és márciusban a korábbi havi 1 500-2 000 körüli bővülés helyett már 2 000 fölötti növekmények is megjelentek. Ez arra utalhat, hogy az elektromos járművek iránti kereslet újabb felfutási szakaszba lépett, amelyet a 2026-ban bevezetett vagy meghosszabbított állami ösztönzők, valamint a folyamatosan bővülő töltőhálózat is támogathatnak.

Ezek most a legolcsóbb elektromos autók

A korábbi, augusztusi és novemberi összesítésekhez képest a magyarországi legolcsóbb elektromos autók mezőnye 2026 tavaszára alapvetően stabil maradt az élmezőnyben, de a középmezőnyben több konkrét modellnél is ármozgás és pozícióváltás történt. A legfontosabb változás, hogy az első két hely továbbra is változatlan, miközben több korábban „drágább” modell most lejjebb került az ársávokban.

A piac továbbra is a Leapmotor TO3-cal kezdődik, amely 7 490 000 forintos árával mindhárom korábbi összesítésben (augusztus, november és most) stabilan a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon. A 95 lóerős városi kisautó 37,3 kWh-s akkumulátorral és 265 kilométeres WLTP-hatótávval továbbra is a belépő EV-k referenciapontja, és érdemi árváltozás nem történt körülötte.

A második helyen a BYD Dolphin Surf áll 7 999 000 forintos árral, amely az augusztusi és novemberi listákhoz hasonlóan most is közvetlenül a Leapmotor mögött szerepel. A modell korábban 7,99–8,09 millió forintos sávban mozgott, így inkább finom korrekcióról beszélhetünk, mint trendváltásról. A 30 kWh-s akkumulátor és a 220 km körüli hatótáv továbbra is városi használatra pozicionálja.

A harmadik helyen a Dacia Spring 8 499 000 forintos áron került vissza a személyautós mezőny élére. Ez különösen fontos visszautalás az augusztusi helyzethez képest, amikor a modell csak teherszállító kivitelben volt elérhető, így kiesett a rangsorból. Most újra klasszikus belépő EV-ként jelenik meg, bár technikailag továbbra is a legegyszerűbb konstrukciók egyike.

A Dongfeng Box E1 8 699 000 forintos árral stabil szereplő maradt mindhárom korábbi listához képest, érdemi elmozdulás nélkül. Ezzel szemben a Citroën e-C3 8 990 000 forintos ára egyértelmű lefelé történő korrekció: a novemberi és augusztusi adatokhoz képest ez nagyjából 1 millió forintos csökkenést jelent, így a modell az egyik legnagyobb „árnyertes” lett a Stellantis kínálatában.

A 9–10 millió forintos sávban a Fiat Grande Panda 9 590 000 forinton szerepel, ami enyhe drágulást mutat a korábbi, 9,99 millió forintos indulóárhoz képest, de továbbra is ezen a kulcsszinten maradt. A Hyundai Inster 9 999 000 forintos ára ezzel szemben gyakorlatilag teljesen stabil volt mind az augusztusi, mind a novemberi listán, ami ritka következetességet mutat egy frissen bevezetett modellnél. A Hyundai 42 kWh-s akkumulátorral és 327 km körüli hatótávval továbbra is az egyik legjobban kiegyensúlyozott belépő EV.

A 10 millió forint feletti alsó kategóriában az Opel Frontera Electric 10 140 000 forintos ára enyhe csökkenést mutat a korábbi 10,5-10,6 milliós szintekhez képest, ami javította a pozícióját a belépő családi SUV kategóriában. A BYD Atto 2 11 490 000 forintos ára szintén jelentős korrekció a novemberi, még 11,99 milliós szinthez képest, tehát egyértelműen akciós időszak hatását tükrözi.

A Renault 5 E-Tech Electric 10 999 000 forintos ára mindhárom listán gyakorlatilag változatlan maradt, így stabilan a retró-kisautó szegmens egyik fix pontja. A Ford Puma Gen-E 11 090 000 forinttal és a Renault 4 E-Tech Electric 11 599 000 forinttal szintén nem mutat érdemi ármozgást a korábbi összesítésekhez képest, így a 11-12 milliós sáv továbbra is a kompakt elektromos crossoverek stabil zónája.

