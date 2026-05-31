Hiába a rengeteg vásárló, mínusszal zárta az évet a magyar Aldi: kiderült, hova tűnt a sok pénz

Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt. Bár a pénzügyi hiány az egy évvel korábbinak a töredékére csökkent, a magas adóterhek miatt a diszkontlánc így is több mint 9 milliárd forintos mínusszal zárta az évet - közölte a HVG.

A friss beszámoló adatai alapján a vállalat visszafogott évet zárt. Nettó árbevétele 2,8 százalékos bővüléssel valamivel 533 milliárd forint felett alakult. Ez a növekedési ütem elmarad a piaci versenytársakétól. A Penny például jóval dinamikusabb, 8 százalékos forgalombővülést könyvelhetett el ugyanebben az időszakban.

A cég gazdálkodását meghatározó legnagyobb kiadási tételek lényegében stagnáltak. Az eladott áruk beszerzési értéke mindössze 0,4 százalékkal emelkedett, így 382 milliárd forintot tett ki. Ezzel párhuzamosan a bérköltségek is szinte változatlanok maradtak. Az erre fordított 40,1 milliárd forintos összeg minimális csökkenést jelent a megelőző évhez képest.

Bár a lánc továbbra is veszteséges, a számok a tavalyihoz képest jelentős javulást mutatnak. A 9,6 milliárd forintos mínusz sokkal kedvezőbb az egy évvel korábbi, 27 milliárd forintot is meghaladó hiánynál. A negatív eredményhez ugyanakkor erősen hozzájárultak a magas állami elvonások, a magyar Aldi ugyanis tavaly több mint 24,6 milliárd forint adót fizetett be.

