2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
Serie A
| | | |
La Liga
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép az Aldi Sud feliratról az egyik budapesti üzletükön. Az Aldi, azaz Albrecht Diskont két diszkont szupermarketlánc márkája, amely 20 országban több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.
Vásárlás

Hiába a rengeteg vásárló, mínusszal zárta az évet a magyar Aldi: kiderült, hova tűnt a sok pénz

Pénzcentrum
2026. május 31. 18:28

Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt. Bár a pénzügyi hiány az egy évvel korábbinak a töredékére csökkent, a magas adóterhek miatt a diszkontlánc így is több mint 9 milliárd forintos mínusszal zárta az évet - közölte a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A friss beszámoló adatai alapján a vállalat visszafogott évet zárt. Nettó árbevétele 2,8 százalékos bővüléssel valamivel 533 milliárd forint felett alakult. Ez a növekedési ütem elmarad a piaci versenytársakétól. A Penny például jóval dinamikusabb, 8 százalékos forgalombővülést könyvelhetett el ugyanebben az időszakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég gazdálkodását meghatározó legnagyobb kiadási tételek lényegében stagnáltak. Az eladott áruk beszerzési értéke mindössze 0,4 százalékkal emelkedett, így 382 milliárd forintot tett ki. Ezzel párhuzamosan a bérköltségek is szinte változatlanok maradtak. Az erre fordított 40,1 milliárd forintos összeg minimális csökkenést jelent a megelőző évhez képest.

Bár a lánc továbbra is veszteséges, a számok a tavalyihoz képest jelentős javulást mutatnak. A 9,6 milliárd forintos mínusz sokkal kedvezőbb az egy évvel korábbi, 27 milliárd forintot is meghaladó hiánynál. A negatív eredményhez ugyanakkor erősen hozzájárultak a magas állami elvonások, a magyar Aldi ugyanis tavaly több mint 24,6 milliárd forint adót fizetett be.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #aldi #adó #szupermarket #kiskereskedelem #gazdaság #bevétel #cégek #áruházlánc #veszteség #cégek beszámolói

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:28
18:01
17:32
17:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 31.
Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
NAPTÁR
Tovább
2026. május 31. vasárnap
Angéla, Petronella
22. hét
Május 31.
Nemzetközi gyermeknap
Május 31.
Hősök napja
Május 31.
Szentháromság
Május 31.
Dohányzásmentes világnap (A nemdohányzók világnapja)
Május 31.
A Testvérek Napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
4 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
4 napja
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
4
4 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
5
1 hónapja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 19:04
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 18:01
Kvíz: Tudnád, mi a teendő árvíz idején? Ezeket az alapokat mindenkinek ismernie kellene!
Agrárszektor  |  2026. május 31. 18:03
Fordulat jöhet ennél a terméknél: ez a jelenség komoly drágulást hozhat