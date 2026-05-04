A szerencsejátékokat szervező állami vállalat egész májusban felvilágosító kampányt tart annak érdekében, hogy a játékosok maguk is tisztában legyen saját szokásaikkal.
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló egy friss interjújában elárulta: hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, és nemrég komoly nyereménnyel lett gazdagabb. Történt ugyanis, hogy néhány hete, amikor 6 milliárd forint körül járt az Ötöslottó főnyereménye, Ambrusnak 2 darab 4 találatosa is lett ugyanazon a sorsoláson, ami több mint 3 millió forintot fizetett.
Ambrus Attila, a legendás viszkis rabló a Neshama TV-nek adott interjút a pénzhez való viszonyáról. A beszélgetés egy pontján előkerült a szerencsejáték is, ami egyáltalán nem ismeretlen terep Ambrus Attila számára. Saját bevallása szerint anno több tízmilliót is eljátszott, ám a börtönben megfogadta, hogy kaszinó közelébe nem megy többé.
Ugyanakkor a lottózás rendszeres maradt az életében, olyannyira hogy hetente van egy fix kerete, ami jellemzően 10-15 ezer forint hetente. Ez hogyha felszorozzuk, havonta akár 60 ezer forint kiadás is lehet, ami azért már nem kevés pénz. Ugyanakkor Ambrus külön kitért rá, hogy eléggé szerencsés a lottózásban, sokszor nyer vissza pénzt.
Ez pedig nemrég újra megtörént vele, de nem is akárhogy. Minden bizonnyal a 13. heti Ötöslottó sorsolásán az egykori viszkis rablónak 2 darab 4 találatosa is lett ugyanazon a sorsoláson, ami nem kevesebb mint kétszer 1 633 935 forintot fizetett neki. Szóval néhány perc leforgása alatt több mint 3 millió forinttal lett gazdagabb.
Ambrus Attila arról is beszélt, hogy korábban is voltak nagyobb nyereményei, volt hogy nyert 300 ezer forintot, de volt hogy Joker találata is volt, ami szintén szépen fizetett. Sőt, anno még az édesapja is nyert egy autót, úgyhogy úgy gondolja, családi vonás lehet nekik a szerencse.
