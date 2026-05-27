Rengeteg magyar autóst érint a drasztikus újítás: hamarosan végleg búcsút inthetünk a hagyományos jogsinak

Az Európai Unió új irányelve alapjaiban formálja át a B-kategóriás vezetői engedélyek szabályait. Ezeket a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a hazai jogrendjükbe. A legfontosabb újítások közé tartozik az alternatív hajtású járművek súlyhatárának megemelése és az egységes digitális vezetői engedély bevezetése. Emellett változik az idősebb sofőrök orvosi vizsgálata, valamint a járművezetéstől való eltiltás határokon átnyúló érvényesítése is - számolt be a vezess.hu.

Az egyik legjelentősebb módosítás a súlyhatárokat érinti. A B-kategóriás vezetői engedéllyel a jelenlegi 3,5 tonna helyett akár 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű áruszállító járműveket is lehet majd vezetni. Ez a kiterjesztés kizárólag az alternatív meghajtású – például elektromos, hálózatról tölthető hibrid, gázüzemű vagy hidrogéncellás – járművekre vonatkozik. A cél ezzel az, hogy kompenzálják a hajtáslánc miatti többletsúlyt.

A tagállamok saját hatáskörben is hozhatnak döntéseket. Határozhatnak úgy, hogy egy kiegészítő képzés vagy gyakorlati vizsga után megengedik a B-kategóriás sofőröknek a 4,25 tonnát meg nem haladó lakóautók vezetését. Dönthetnek a legfeljebb 5 tonna össztömegű járműszerelvények vezetésének engedélyezéséről is. Ez a lehetőség nem lesz automatikus az Európai Unióban, a bevezetése a nemzeti kormányokon múlik.

A mindennapokat is érinti a digitális vezetői engedély megjelenése. Ez nem csupán egy lefotózott okmányt jelent, hanem egy okostelefonos digitális tárcában tárolt, biztonságos és hitelesített igazolványt. Ezt az egész Európai Unióban egységesen le tudják majd olvasni, például egy közúti ellenőrzésnél vagy autókölcsönzésnél. Bár a hagyományos műanyag kártya továbbra is igényelhető marad, az alapértelmezett formátummá a digitális változat válik.

Az egészségi alkalmasságra vonatkozó előírások szintén módosulhatnak. Az új szabályozás megengedi a tagállamoknak, hogy 65 éves kor felett lerövidítsék a vezetői engedélyek érvényességi idejét. A hosszabbítást emellett sűrűbb orvosi vizsgálathoz is köthetik. A tagállamok ugyanakkor dönthetnek a jelenlegi rendszerük fenntartása mellett is, feltéve, hogy az megfelel az uniós minimumkövetelményeknek.

A közlekedésbiztonság növelése érdekében az Európai Unió bevezeti a járművezetéstől való eltiltás határokon átnyúló, kölcsönös elismerését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy sofőr vezetői engedélyét bármelyik tagállamban bevonják a hatóságok, akkor a büntetés és az eltiltás az unió teljes területén érvénybe lép.