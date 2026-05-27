2026. május 27. szerda Hella
33 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy szolgálatban lévő rendfenntartó tiszt, aki keményen dolgozik az igazságszolgáltatáson, a béke fenntartásán és az ország biztonságosabbá tételén. Itt egy olyan személy jogosítványát vizsgálja, akit gyorshajtás miatt állított meg, é
Autó

Rengeteg magyar autóst érint a drasztikus újítás: hamarosan végleg búcsút inthetünk a hagyományos jogsinak

Pénzcentrum
2026. május 27. 09:39

Az Európai Unió új irányelve alapjaiban formálja át a B-kategóriás vezetői engedélyek szabályait. Ezeket a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a hazai jogrendjükbe. A legfontosabb újítások közé tartozik az alternatív hajtású járművek súlyhatárának megemelése és az egységes digitális vezetői engedély bevezetése. Emellett változik az idősebb sofőrök orvosi vizsgálata, valamint a járművezetéstől való eltiltás határokon átnyúló érvényesítése is - számolt be a vezess.hu.

Az egyik legjelentősebb módosítás a súlyhatárokat érinti. A B-kategóriás vezetői engedéllyel a jelenlegi 3,5 tonna helyett akár 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű áruszállító járműveket is lehet majd vezetni. Ez a kiterjesztés kizárólag az alternatív meghajtású – például elektromos, hálózatról tölthető hibrid, gázüzemű vagy hidrogéncellás – járművekre vonatkozik. A cél ezzel az, hogy kompenzálják a hajtáslánc miatti többletsúlyt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tagállamok saját hatáskörben is hozhatnak döntéseket. Határozhatnak úgy, hogy egy kiegészítő képzés vagy gyakorlati vizsga után megengedik a B-kategóriás sofőröknek a 4,25 tonnát meg nem haladó lakóautók vezetését. Dönthetnek a legfeljebb 5 tonna össztömegű járműszerelvények vezetésének engedélyezéséről is. Ez a lehetőség nem lesz automatikus az Európai Unióban, a bevezetése a nemzeti kormányokon múlik.

Kapcsolódó cikkeink:

A mindennapokat is érinti a digitális vezetői engedély megjelenése. Ez nem csupán egy lefotózott okmányt jelent, hanem egy okostelefonos digitális tárcában tárolt, biztonságos és hitelesített igazolványt. Ezt az egész Európai Unióban egységesen le tudják majd olvasni, például egy közúti ellenőrzésnél vagy autókölcsönzésnél. Bár a hagyományos műanyag kártya továbbra is igényelhető marad, az alapértelmezett formátummá a digitális változat válik.

Az egészségi alkalmasságra vonatkozó előírások szintén módosulhatnak. Az új szabályozás megengedi a tagállamoknak, hogy 65 éves kor felett lerövidítsék a vezetői engedélyek érvényességi idejét. A hosszabbítást emellett sűrűbb orvosi vizsgálathoz is köthetik. A tagállamok ugyanakkor dönthetnek a jelenlegi rendszerük fenntartása mellett is, feltéve, hogy az megfelel az uniós minimumkövetelményeknek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A közlekedésbiztonság növelése érdekében az Európai Unió bevezeti a járművezetéstől való eltiltás határokon átnyúló, kölcsönös elismerését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy sofőr vezetői engedélyét bármelyik tagállamban bevonják a hatóságok, akkor a büntetés és az eltiltás az unió teljes területén érvénybe lép.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #digitális #európai unió #elektromos autó #szabályozás #jog #idősek #vezetés #közlekedésbiztonság #hibridautó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:39
09:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
2 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
4
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
5
1 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 10:02
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 07:10
Kiadták a másodfokú riasztást, kemény zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezek a megyék nem ússzák meg
Agrárszektor  |  2026. május 27. 09:01
Friss hírek jöttek a szamócáról: itt van okuk aggódni a termelőknek