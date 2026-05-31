Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 31.)
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 31.)

2026. május 31. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 31.

Névnap

Angéla, Petronella

Deviza árfolyam

EUR: 353.87 Ft
CHF: 388.58 Ft
GBP: 408.34 Ft
USD: 303.44 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 30.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
18, 25, 32, 73, 90
Joker: 043587

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 25 db
3-as találat: 1781 db
2-es találat: 51201 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41570 Ft
MOL: 3854 Ft
RICHTER: 12840 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.01: Az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek. A nap első felében kevesebb, majd több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 10, 19 fok valószínű. A maximum 22 és 29 fok között várható.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.06.02: Nyugat felől szakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Több helyen valószínű zápor, zivatar. Nyugaton kevesebb helyen lehet csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10, 17, délután 21, 27 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás terhelheti a szervezetet, ezért az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén és általános közérzetromlás jelentkezhet. A vérnyomás ingadozhat, emellett fáradtság vagy alvászavar is előfordulhat. A gyors légköri változások miatt csökkenhet a koncentráció és nőhet az ingerlékenység. Egyeseknél ízületi, reumatikus vagy légúti panaszok is gyakoribbak lehetnek. (2026.05.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 31. vasárnap
Angéla, Petronella
22. hét
Május 31.
Nemzetközi gyermeknap
Május 31.
Hősök napja
Május 31.
Szentháromság
Május 31.
Dohányzásmentes világnap (A nemdohányzók világnapja)
Május 31.
A Testvérek Napja
