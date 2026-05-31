Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 31.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 31.

Névnap

Angéla, Petronella

Deviza árfolyam

EUR: 353.87 Ft

CHF: 388.58 Ft

GBP: 408.34 Ft

USD: 303.44 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 30.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 25, 32, 73, 90

Joker: 043587

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 25 db

3-as találat: 1781 db

2-es találat: 51201 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41570 Ft

MOL: 3854 Ft

RICHTER: 12840 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.01: Az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek. A nap első felében kevesebb, majd több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 10, 19 fok valószínű. A maximum 22 és 29 fok között várható.

2026.06.02: Nyugat felől szakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Több helyen valószínű zápor, zivatar. Nyugaton kevesebb helyen lehet csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10, 17, délután 21, 27 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás terhelheti a szervezetet, ezért az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén és általános közérzetromlás jelentkezhet. A vérnyomás ingadozhat, emellett fáradtság vagy alvászavar is előfordulhat. A gyors légköri változások miatt csökkenhet a koncentráció és nőhet az ingerlékenység. Egyeseknél ízületi, reumatikus vagy légúti panaszok is gyakoribbak lehetnek. (2026.05.30)

