Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák

A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat. A szállodák sorra jelentik a teltház közeli foglaltságot, a last minute roham pedig óráról órára emeli a kihasználtságot. Aki viszont otthon maradna, az sem marad élmény nélkül: a 24-28 fokos, napos, csapadékmentes idő tökéletes egy kerti grillezéshez vagy szabadtéri családi programokhoz. A Hetifókusz most a szálláshelyekkel és a boltok kínálatával is foglalkozik.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Ezen a héten a téma nem lehet más, mint hogy itt a pünkösdi hosszú hétvége, és most tényleg minden adott ahhoz, hogy a magyar családok útnak induljanak: három szabadnap, erős tavaszi turisztikai szezon, és olyan időjárás, ami ritkán ennyire kegyes május végén.

A szállodák készülnek a rohamra, a foglaltság sok helyen már most közelíti a teltházat, de azok sem maradnak élmény nélkül, akik otthon maradnak: a hétvége időjárása kifejezetten kedvez a kerti sütögetésnek, családi programoknak, szabadtéri pihenésnek.

A meteorológiai előrejelzések szerint napos, száraz, 24–28 fok közötti hőmérséklet várható, csapadék nélkül, stabil, anticiklonális idővel. Ez azt jelenti, hogy a belföldi kirándulásoktól a tóparti strandoláson át a grillezésig minden programnak ideálisak a feltételek. A turizmus szereplői szerint a pünkösd idén az egyik legerősebb tavaszi hétvége lehet, hiszen a jó idő és a háromnapos pihenő együtt mozgatja meg a belföldi vendégforgalmat. Ennek kapcsán a Szállás.hu-t kérdeztük, a hotelpiaci helyzetről pedig a Hunguest Hotels és a Hotel Karos Spa osztotta meg tapasztalatait.

Sokan utazás helyett otthon pihennek, a jó idő kiváló alkalmat kínálhat egy kertipartira, sütögetésre. Ezért azt is megnéztük, hogy milyen akciós kínálattal várja a vásárlókat a Lidl, az Aldi, a Tesco, az Interspar és a Penny a hosszú hétvége előtt.

Mik a legnépszerűbb úticélok?

„A Szállás.hu friss foglalási adatai alapján idén pünkösdkor is a klasszikus belföldi úti célok dominálnak: a legtöbb foglalás Szegedre, Gyulára és Siófokra érkezett, de Eger, Budapest és Pécs is a legkeresettebb települések között szerepel” – mondta Kelemen Lili, a portál pr menedtsere. A cég adatai szerint a toplistán Nyíregyháza, Balatonfüred, Miskolc, Hajdúszoboszló, Hévíz, Sopron, Zalakaros, Harkány és Keszthely is helyet kapott.

A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a foglalási listát 19,5 százalékkal, közvetlenül mögötte a Balaton térsége áll 19,1 százalékkal. A szakértő szerint a hosszú hétvégére előrejelzett napos időjárás az utolsó pillanatos foglalásoknál is a Balaton felé terelheti az utazókat. A harmadik legnépszerűbb régió a Dél-Alföld lett 15,4 százalékos részesedéssel.

A szállástípusok közül az apartmanok bizonyultak a legnépszerűbbnek: a belföldi foglalások közel harmada ilyen szálláshelyre érkezett. A hotelek valamivel több mint a foglalások negyedét adják, miközben minden negyedik utazó vendégházat választott. Panzióba nagyjából minden tizedik foglalás szólt.

A tartózkodási időket nézve a kétnapos kikapcsolódás a legjellemzőbb a pünkösdi hosszú hétvégén, a foglalások 46 százaléka két éjszakára szól. Az egyéjszakás utak aránya 28 százalék, míg három éjszakára a vendégek 22 százaléka foglalt szállást.

A szállodák csurig vannak

A szállodák már most érzik a rohamot: a foglaltság sok helyen óráról órára emelkedik. „Egyértelműen azt látjuk, hogy a last minute foglalások hulláma idén még a tavalyi évhez képest is jelentősen felerősödött. Jelenleg is folyamatosan, óriási számban futnak be az utolsó pillanatos foglalások, így a foglaltság rendkívül dinamikusan emelkedik” – mondta lapunknak Labossa Lajos, a Hunguest Hotels marketing- és kommunikációs igazgatója.

A pünkösd első nagy nyertese már meg is van: „Az idei hétvége első telt házát a ceglédi szállodánk jelentette, de a hajdúszoboszlói Hunguest Béke és a Hunguest Szeged iránt is kiemelkedő az érdeklődés” – tette hozzá.

A vendégek idén nemcsak wellnessre vágynak: „Óriási az igény az élményalapú, kiegészítő programokra. Gyermekanimáció, fröccsteraszok, szervezett idegenvezetések, sőt VR‑élmények is várják a vendégeket” – mondta Labossa. A helyi nagyrendezvények pedig tovább erősítik a forgalmat: a Gyulai Pálinkafesztivál és a Szegedi Borfesztivál idén is érezhetően húzza a régiós turizmust.

A pünkösdi hétvége foglalási dinamikája más szállodáknál is hasonlóan alakult: sokan kivártak, majd az utolsó napokban indult be igazán a kereslet.

A vendégek sokáig kivártak, az érdeklődés csak az elmúlt egy hétben élénkült meg. Jelenleg már az utolsó szabad kapacitásainkat értékesítjük, így a szálloda kihasználtsága kifejezetten erősnek ígérkezik

– mondta Galambos Péter, a Hotel Karos Spa vezérigazgató-helyettese. A zalakarosi szállodában idén is a családok adják a vendégkör gerincét: „Számos gyermekprogrammal készülünk, és még elérhetők apartman jellegű szobáink, amelyek különösen népszerűek a többgyermekes vendégek körében” – tette hozzá. A foglalási kedvet a javuló időjárás is érezhetően felerősítette: a vendégek már a nyárias pünkösdi hétvége reményében választanak belföldi wellness‑pihenést.

A hosszú hétvégén nemcsak családok és párok érkeznek, hanem sokan kifejezetten gyógyulni, regenerálódni jönnek Zalakarosra. Bár a teljes teltház nem várható, ez sok vendég számára inkább előny: „A nyugodtabb környezet, a kényelmesebb wellnessélmény és a valódi pihenés lehetősége továbbra is fontos szempont” – mondta Galambos.

A szálloda idei teljesítménye egyébként vegyes, de összességében pozitív képet mutat. „Január és február kifejezetten erős volt, március és április visszafogottabb, májusban viszont ismét élénkül a vendégforgalom. Az előfoglalási adatok alapján erős nyári kereslet körvonalazódik” – foglalta össze.

A zalakarosi és a Hunguest‑szállodák után a prémiumszegmensben is hasonló a kép: a pünkösdi hétvége gyakorlatilag teltházas. A Le Primore Hotel & Spa-ban már csak néhány szoba maradt szabadon, a vendégkör pedig kifejezetten családcentrikus. „A foglalások alapján elsősorban családok érkeznek, és egyre erősebb tendencia a többgenerációs utazás: sok család a nagyszülőkkel együtt választja a közös pihenést és kikapcsolódást. A vendégösszetétel tekintetében a foglalások mintegy 75%-a belföldi, 25%-a pedig nemzetközi piacokról érkezik. Kiemelkedő eredmény, hogy az adott hétvégére a visszatérő vendégek aránya már eléri az 50%-ot” – mondta Szántó Mónika, a Le Primore Communications & PR vezetője.

A szálloda tematikus wellbeing‑ és családi programokkal, valamint gasztronómiai kínálattal készül a vendégeknek, ami jól illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy a pünkösdi hétvégén már nem elég a klasszikus wellness: a vendégek élményeket, tartalmas programokat, közös családi időt keresnek.

A boltok erős grillkínálattal várják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégék nem mindenkinek jelentenek utazást vagy szállodai kikapcsolódást: sokan inkább otthon maradnak, és a kertben vagy a teraszon szerveznek grillezést családdal, barátokkal. Ilyenkor a hangsúly nem a költséges programokon, hanem a közös időtöltésen és a könnyen megvalósítható, de hangulatos étkezéseken van. A grillételekhez szükséges alapanyagok – húsok, zöldségek, szószok és italok – pedig jellemzően ilyenkor kerülnek a bevásárlólisták élére.

Most az áruházláncok akciós újságait néztük át, hogy kiderüljön, hol és milyen kedvezmények érhetők el a hosszú hétvégére készülők számára. A kínálatban több helyen is megjelennek grillcsomagok, akciós húsok, friss zöldségek és italok, amelyekkel a házi sütögetés jóval kedvezőbb áron kihozható. Az alábbiakban ezeket az ajánlatokat gyűjtöttük össze, hogy könnyebb legyen megtervezni a bevásárlást.

A Lidl akciós újságának ezen az oldalán főként grillezéshez ajánlott húsok és készítmények szerepelnek. A Grillmeister pácolt csirkemellfilé tom yum és hoisin ízesítésben kilogrammonként 3199 forintért kapható, míg a pácolt csirkefelsőcomb-filé paradicsomos-salsás vagy zöldfűszeres-fokhagymás változatban Lidl Plus kedvezménnyel 2099 forintba kerül. A pácolt kacsamell mézes-BBQ vagy édes-chilis páccal 1999 forintért vásárolható meg, a pácolt sertésszűz pedig mézes-mustáros vagy édes-chilis ízesítésben 3199 forintos kilogrammonkénti áron szerepel. Emellett marinírozott sertéskaraj is található az ajánlatban zöldfűszeres, magyaros vagy currys változatban 1499 forintért, a friss disznótoros kolbász pedig Lidl Plus akcióban 899 forintba kerül.

A Grill&Fun friss csevapcsica 1399 forintért érhető el, a fokhagymás vagy édes-chilis garnélanyárs pedig 1999 forintba kerül. A Master Good grillkolbászok akciósan 1499 forintért vásárolhatók meg, ahogy a Master Good Champion csirke nuggets is. A grillezéshez szükséges eszközök közül kiemelték a Grillmeister faszenes gömbgrillt 11 999 forintos áron, valamint a két darabos Grillmeister grillrács-szettet 2499 forintért.

Az Aldiban a nürnbergi grillkolbász 1799 forintba kerül, 500 gramm karaj pedig akciósan 1219-be, de van az újságban oldalas is, kilója 1799 forint, a csirkecombfiléből ugyanennyi pedig 1449 forintért kapható. Akciós a bárány pörkölthús is, 100 gramm 679 forintba kerül az Aldiban. A kerti grillezéshez innivalókat is vehetünk leárazva: a Xixo limonádé 159 forintba kerül, és az újságban vannak Coca-Cola termékek is 699 forintért, a Mucci pálcikás jégkrém pedig 199 forintért kapható.

A Tesco újságjában címlapon szerepel a sertéslapocka, aminek kilója 1189 forint, illetve a grill szénbrikett is, amiből egy csomag 1599 forintért kapható (klubkártyával). A boltlánc aktuális grillkínálatában többféle húsféle és grillsajtok szerepelnek akciós áron. A Grill Master mini baconbe tekert virsli klubkártyás kedvezménnyel 1699 forintért vásárolható meg 250 grammos kiszerelésben. A Grill Master bőrös csirke felsőcombfilé BBQ fűszerezéssel 2499 forintos kilogrammonkénti áron kapható, míg a sertéstarja szelet pácolt változatban 3490 forintba kerül kilogrammonként. A Grill Master natúr grillsajt Clubcarddal 799 forintért érhető el, normál ára 1099 forint, a friss vákuumcsomagolt csirke belső mellfilé pedig 1939 forintos kilogrammonkénti áron szerepel az akcióban.

A bográcsozáshoz összeállított kínálatban többféle hús és alapanyag szerepel kedvezményes áron. A friss magyar körömpörköltcsomag 799 forintos kilogrammonkénti áron érhető el, míg a csont nélküli friss magyar sertéscsülök 25 százalékos akcióval 1499 forintba kerül kilogrammonként. A füstölt-főtt császárszalonna 239 forintért vásárolható meg 10 dekagrammos egységáron, a Kometa Somogyi pincepörkölt alap pedig 1999 forintba kerül 1,5 kilogrammos kiszerelésben. A kínálatban megtalálható még a csont nélküli friss marhalábszár 3899 forintos kilogrammonkénti áron, valamint a csíkozott friss magyar marhapacal 2199 forintért 900 grammos csomagban. A bográcsételek elkészítéséhez Maggi pörkölt-szaftkocka is kapható 615 forintos akciós áron. A bográcsozáshoz szükséges kellékek közül a 1,2 méteres bográcsállvány klubkártyás kedvezménnyel 3599 forintba kerül, míg a 13 literes zománcozott bogrács ára Clubcarddal 6499 forint. De van még az újságban gömbgrill is 12 490 forintért.

Az Interspar friss akciós kínálatában a sertéshúsok dominálnak, több alap- és prémium termékkel. A Regnum bőrös sertéscsászár 1549 Ft/kg, a csont nélküli csülök 1499 Ft/kg, míg a sertésszűzpecsenye 2990 Ft/kg áron érhető el a kiszolgálópultban. A darált sertéshús 1449 Ft-os tálcás kiszerelésben szerepel, a sertéskaraj 1533 Ft/kg, a marhalábszár pedig 3990 Ft/kg. A baromfiaknál az S-BUDGET csirkemellfilé 1799 Ft/kg, a csirkemáj 999 Ft/kg, míg a pulykacombhús kuponnal akár 999 Ft-ra is levihető. A készételek és halas termékek közül a TANN pulled pork és pulled chicken 2799 Ft-ért, a lazacfilé kuponnal 1999 Ft-ért, a Pick virsli pedig 675 Ft-os akciós áron szerepel.

A grillhez kapcsolódó termékkör különösen erős választékot mutat: pácolt csirkemellfilék 1199–1499 Ft között, BBQ grillkolbászok 999–1599 Ft-ért, valamint csevapcsicsi és pácolt tarják 1249–3290 Ft-os ársávban érhetők el. A köretek és zöldségek között spárga, paprika és padlizsán is szerepel 999–1499 Ft-os kilónkénti árakon, míg az Aviko Tex Mex burgonyagerezd 32%-os kedvezménnyel 899 Ft. A grillszezonhoz szükséges kiegészítők is akciósak: faszén 2399 Ft/3 kg, begyújtó folyadék 1699 Ft, sőt egy kontaktgrill is elérhető jelentős, 38%-os árengedménnyel 7999 Ft-ért, így a teljes grillkínálat a húsoktól az eszközökig lefedi a szezon minden alapvető igényét.

A Penny hús- és alapélelmiszer-kínálatában a sertés- és baromfihúsok adják a gerincet, több versenyképes kilónkénti árral. A sertéscomb 1339 Ft/kg, a csirkecombfilé 1449 Ft/kg, míg a csirkemellfilé 500 grammos kiszerelésben 1049 Ft-ért érhető el. A kacsa- és marhahúsok magasabb árszinten mozognak: a pecsenyekacsa comb 2990 Ft/kg akciósan, a marha lábszár pedig 2299 Ft 600 grammos csomagban. A kínálatot készételek és kényelmi termékek egészítik ki, például a helyben sütött pikáns kolbászos párna 199 Ft/db áron, valamint az afrikai harcsafilé 1999 Ft-os csomagáron.

A grillkategória erősen akcióvezérelt, több kolbász és előkészített hús kedvezményes áron szerepel. A grillkolbászok 599 Ft/db-tól indulnak (akár -33% kedvezménnyel), a Kometa csevapcsicsa 1049 Ft, míg az XXL óriás sertésszelet 2499 Ft/kg áron érhető el. A köretek és szószok között Hellmann’s és Globus termékek is szerepelnek 899 Ft körüli áron, a Czifra fokhagymakrém pedig 389 Ft-tól (2 db vásárlása esetén) jelentős kedvezménnyel vihető. A grillélményt a Roberto burger- és hot-dogzsemle (599 Ft/csomag) és a Mini mozzarella (399 Ft) teszi teljessé, így a teljes kínálat a húsoktól a kiegészítőkig egy komplett grillmenüt fed le.