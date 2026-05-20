2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Duna
Utazás

Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák

Gosztola Judit, Szánthó Péter
2026. május 20. 10:01

A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat. A szállodák sorra jelentik a teltház közeli foglaltságot, a last minute roham pedig óráról órára emeli a kihasználtságot. Aki viszont otthon maradna, az sem marad élmény nélkül: a 24-28 fokos, napos, csapadékmentes idő tökéletes egy kerti grillezéshez vagy szabadtéri családi programokhoz. A Hetifókusz most a szálláshelyekkel és a boltok kínálatával is foglalkozik.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Ezen a héten a téma nem lehet más, mint hogy itt a pünkösdi hosszú hétvége, és most tényleg minden adott ahhoz, hogy a magyar családok útnak induljanak: három szabadnap, erős tavaszi turisztikai szezon, és olyan időjárás, ami ritkán ennyire kegyes május végén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szállodák készülnek a rohamra, a foglaltság sok helyen már most közelíti a teltházat, de azok sem maradnak élmény nélkül, akik otthon maradnak: a hétvége időjárása kifejezetten kedvez a kerti sütögetésnek, családi programoknak, szabadtéri pihenésnek.

A meteorológiai előrejelzések szerint napos, száraz, 24–28 fok közötti hőmérséklet várható, csapadék nélkül, stabil, anticiklonális idővel. Ez azt jelenti, hogy a belföldi kirándulásoktól a tóparti strandoláson át a grillezésig minden programnak ideálisak a feltételek. A turizmus szereplői szerint a pünkösd idén az egyik legerősebb tavaszi hétvége lehet, hiszen a jó idő és a háromnapos pihenő együtt mozgatja meg a belföldi vendégforgalmat. Ennek kapcsán a Szállás.hu-t kérdeztük, a hotelpiaci helyzetről pedig a Hunguest Hotels és a Hotel Karos Spa osztotta meg tapasztalatait.

Sokan utazás helyett otthon pihennek, a jó idő kiváló alkalmat kínálhat egy kertipartira, sütögetésre. Ezért azt is megnéztük, hogy milyen akciós kínálattal várja a vásárlókat a Lidl, az Aldi, a Tesco, az Interspar és a Penny a hosszú hétvége előtt.

Mik a legnépszerűbb úticélok?

A Szállás.hu friss foglalási adatai alapján idén pünkösdkor is a klasszikus belföldi úti célok dominálnak: a legtöbb foglalás Szegedre, Gyulára és Siófokra érkezett, de Eger, Budapest és Pécs is a legkeresettebb települések között szerepel” – mondta Kelemen Lili, a portál pr menedtsere. A cég adatai szerint a toplistán Nyíregyháza, Balatonfüred, Miskolc, Hajdúszoboszló, Hévíz, Sopron, Zalakaros, Harkány és Keszthely is helyet kapott.

  1. Szeged
  2. Gyula
  3. Siófok
  4. Eger
  5. Budapest
  6. Pécs
  7. Nyíregyháza
  8. Balatonfüred
  9. Miskolc
  10. Hajdúszoboszló
  11. Hévíz
  12. Sopron
  13. Zalakaros
  14. Harkány
  15. Keszthely

A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a foglalási listát 19,5 százalékkal, közvetlenül mögötte a Balaton térsége áll 19,1 százalékkal. A szakértő szerint a hosszú hétvégére előrejelzett napos időjárás az utolsó pillanatos foglalásoknál is a Balaton felé terelheti az utazókat. A harmadik legnépszerűbb régió a Dél-Alföld lett 15,4 százalékos részesedéssel.

A szállástípusok közül az apartmanok bizonyultak a legnépszerűbbnek: a belföldi foglalások közel harmada ilyen szálláshelyre érkezett. A hotelek valamivel több mint a foglalások negyedét adják, miközben minden negyedik utazó vendégházat választott. Panzióba nagyjából minden tizedik foglalás szólt.

A tartózkodási időket nézve a kétnapos kikapcsolódás a legjellemzőbb a pünkösdi hosszú hétvégén, a foglalások 46 százaléka két éjszakára szól. Az egyéjszakás utak aránya 28 százalék, míg három éjszakára a vendégek 22 százaléka foglalt szállást.

Kapcsolódó cikkeink:

A szállodák csurig vannak

A szállodák már most érzik a rohamot: a foglaltság sok helyen óráról órára emelkedik. „Egyértelműen azt látjuk, hogy a last minute foglalások hulláma idén még a tavalyi évhez képest is jelentősen felerősödött. Jelenleg is folyamatosan, óriási számban futnak be az utolsó pillanatos foglalások, így a foglaltság rendkívül dinamikusan emelkedik” – mondta lapunknak Labossa Lajos, a Hunguest Hotels marketing- és kommunikációs igazgatója.

A pünkösd első nagy nyertese már meg is van: „Az idei hétvége első telt házát a ceglédi szállodánk jelentette, de a hajdúszoboszlói Hunguest Béke és a Hunguest Szeged iránt is kiemelkedő az érdeklődés” – tette hozzá.

A vendégek idén nemcsak wellnessre vágynak: „Óriási az igény az élményalapú, kiegészítő programokra. Gyermekanimáció, fröccsteraszok, szervezett idegenvezetések, sőt VR‑élmények is várják a vendégeket” – mondta Labossa. A helyi nagyrendezvények pedig tovább erősítik a forgalmat: a Gyulai Pálinkafesztivál és a Szegedi Borfesztivál idén is érezhetően húzza a régiós turizmust.

A pünkösdi hétvége foglalási dinamikája más szállodáknál is hasonlóan alakult: sokan kivártak, majd az utolsó napokban indult be igazán a kereslet.

A vendégek sokáig kivártak, az érdeklődés csak az elmúlt egy hétben élénkült meg. Jelenleg már az utolsó szabad kapacitásainkat értékesítjük, így a szálloda kihasználtsága kifejezetten erősnek ígérkezik

 – mondta Galambos Péter, a Hotel Karos Spa vezérigazgató-helyettese. A zalakarosi szállodában idén is a családok adják a vendégkör gerincét: „Számos gyermekprogrammal készülünk, és még elérhetők apartman jellegű szobáink, amelyek különösen népszerűek a többgyermekes vendégek körében” – tette hozzá. A foglalási kedvet a javuló időjárás is érezhetően felerősítette: a vendégek már a nyárias pünkösdi hétvége reményében választanak belföldi wellness‑pihenést.

A hosszú hétvégén nemcsak családok és párok érkeznek, hanem sokan kifejezetten gyógyulni, regenerálódni jönnek Zalakarosra. Bár a teljes teltház nem várható, ez sok vendég számára inkább előny: „A nyugodtabb környezet, a kényelmesebb wellnessélmény és a valódi pihenés lehetősége továbbra is fontos szempont” – mondta Galambos.

A szálloda idei teljesítménye egyébként vegyes, de összességében pozitív képet mutat. „Január és február kifejezetten erős volt, március és április visszafogottabb, májusban viszont ismét élénkül a vendégforgalom. Az előfoglalási adatok alapján erős nyári kereslet körvonalazódik” – foglalta össze.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A zalakarosi és a Hunguest‑szállodák után a prémiumszegmensben is hasonló a kép: a pünkösdi hétvége gyakorlatilag teltházas. A Le Primore Hotel & Spa-ban már csak néhány szoba maradt szabadon, a vendégkör pedig kifejezetten családcentrikus. „A foglalások alapján elsősorban családok érkeznek, és egyre erősebb tendencia a többgenerációs utazás: sok család a nagyszülőkkel együtt választja a közös pihenést és kikapcsolódást. A vendégösszetétel tekintetében a foglalások mintegy 75%-a belföldi, 25%-a pedig nemzetközi piacokról érkezik. Kiemelkedő eredmény, hogy az adott hétvégére a visszatérő vendégek aránya már eléri az 50%-ot” – mondta Szántó Mónika, a Le Primore Communications & PR vezetője.

A szálloda tematikus wellbeing‑ és családi programokkal, valamint gasztronómiai kínálattal készül a vendégeknek, ami jól illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy a pünkösdi hétvégén már nem elég a klasszikus wellness: a vendégek élményeket, tartalmas programokat, közös családi időt keresnek.

A boltok erős grillkínálattal várják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégék nem mindenkinek jelentenek utazást vagy szállodai kikapcsolódást: sokan inkább otthon maradnak, és a kertben vagy a teraszon szerveznek grillezést családdal, barátokkal. Ilyenkor a hangsúly nem a költséges programokon, hanem a közös időtöltésen és a könnyen megvalósítható, de hangulatos étkezéseken van. A grillételekhez szükséges alapanyagok – húsok, zöldségek, szószok és italok – pedig jellemzően ilyenkor kerülnek a bevásárlólisták élére.

Most az áruházláncok akciós újságait néztük át, hogy kiderüljön, hol és milyen kedvezmények érhetők el a hosszú hétvégére készülők számára. A kínálatban több helyen is megjelennek grillcsomagok, akciós húsok, friss zöldségek és italok, amelyekkel a házi sütögetés jóval kedvezőbb áron kihozható. Az alábbiakban ezeket az ajánlatokat gyűjtöttük össze, hogy könnyebb legyen megtervezni a bevásárlást.

A Lidl akciós újságának ezen az oldalán főként grillezéshez ajánlott húsok és készítmények szerepelnek. A Grillmeister pácolt csirkemellfilé tom yum és hoisin ízesítésben kilogrammonként 3199 forintért kapható, míg a pácolt csirkefelsőcomb-filé paradicsomos-salsás vagy zöldfűszeres-fokhagymás változatban Lidl Plus kedvezménnyel 2099 forintba kerül. A pácolt kacsamell mézes-BBQ vagy édes-chilis páccal 1999 forintért vásárolható meg, a pácolt sertésszűz pedig mézes-mustáros vagy édes-chilis ízesítésben 3199 forintos kilogrammonkénti áron szerepel. Emellett marinírozott sertéskaraj is található az ajánlatban zöldfűszeres, magyaros vagy currys változatban 1499 forintért, a friss disznótoros kolbász pedig Lidl Plus akcióban 899 forintba kerül.

A Grill&Fun friss csevapcsica 1399 forintért érhető el, a fokhagymás vagy édes-chilis garnélanyárs pedig 1999 forintba kerül. A Master Good grillkolbászok akciósan 1499 forintért vásárolhatók meg, ahogy a Master Good Champion csirke nuggets is. A grillezéshez szükséges eszközök közül kiemelték a Grillmeister faszenes gömbgrillt 11 999 forintos áron, valamint a két darabos Grillmeister grillrács-szettet 2499 forintért.

Az Aldiban a nürnbergi grillkolbász 1799 forintba kerül, 500 gramm karaj pedig akciósan 1219-be, de van az újságban oldalas is, kilója 1799 forint, a csirkecombfiléből ugyanennyi pedig 1449 forintért kapható. Akciós a bárány pörkölthús is, 100 gramm 679 forintba kerül az Aldiban. A kerti grillezéshez innivalókat is vehetünk leárazva: a Xixo limonádé 159 forintba kerül, és az újságban vannak Coca-Cola termékek is 699 forintért, a Mucci pálcikás jégkrém pedig 199 forintért kapható.

A Tesco újságjában címlapon szerepel a sertéslapocka, aminek kilója 1189 forint, illetve a grill szénbrikett is, amiből egy csomag 1599 forintért kapható (klubkártyával). A boltlánc aktuális grillkínálatában többféle húsféle és grillsajtok szerepelnek akciós áron. A Grill Master mini baconbe tekert virsli klubkártyás kedvezménnyel 1699 forintért vásárolható meg 250 grammos kiszerelésben. A Grill Master bőrös csirke felsőcombfilé BBQ fűszerezéssel 2499 forintos kilogrammonkénti áron kapható, míg a sertéstarja szelet pácolt változatban 3490 forintba kerül kilogrammonként. A Grill Master natúr grillsajt Clubcarddal 799 forintért érhető el, normál ára 1099 forint, a friss vákuumcsomagolt csirke belső mellfilé pedig 1939 forintos kilogrammonkénti áron szerepel az akcióban.

A bográcsozáshoz összeállított kínálatban többféle hús és alapanyag szerepel kedvezményes áron. A friss magyar körömpörköltcsomag 799 forintos kilogrammonkénti áron érhető el, míg a csont nélküli friss magyar sertéscsülök 25 százalékos akcióval 1499 forintba kerül kilogrammonként. A füstölt-főtt császárszalonna 239 forintért vásárolható meg 10 dekagrammos egységáron, a Kometa Somogyi pincepörkölt alap pedig 1999 forintba kerül 1,5 kilogrammos kiszerelésben. A kínálatban megtalálható még a csont nélküli friss marhalábszár 3899 forintos kilogrammonkénti áron, valamint a csíkozott friss magyar marhapacal 2199 forintért 900 grammos csomagban. A bográcsételek elkészítéséhez Maggi pörkölt-szaftkocka is kapható 615 forintos akciós áron. A bográcsozáshoz szükséges kellékek közül a 1,2 méteres bográcsállvány klubkártyás kedvezménnyel 3599 forintba kerül, míg a 13 literes zománcozott bogrács ára Clubcarddal 6499 forint. De van még az újságban gömbgrill is 12 490 forintért.

Az Interspar friss akciós kínálatában a sertéshúsok dominálnak, több alap- és prémium termékkel. A Regnum bőrös sertéscsászár 1549 Ft/kg, a csont nélküli csülök 1499 Ft/kg, míg a sertésszűzpecsenye 2990 Ft/kg áron érhető el a kiszolgálópultban. A darált sertéshús 1449 Ft-os tálcás kiszerelésben szerepel, a sertéskaraj 1533 Ft/kg, a marhalábszár pedig 3990 Ft/kg. A baromfiaknál az S-BUDGET csirkemellfilé 1799 Ft/kg, a csirkemáj 999 Ft/kg, míg a pulykacombhús kuponnal akár 999 Ft-ra is levihető. A készételek és halas termékek közül a TANN pulled pork és pulled chicken 2799 Ft-ért, a lazacfilé kuponnal 1999 Ft-ért, a Pick virsli pedig 675 Ft-os akciós áron szerepel.

A grillhez kapcsolódó termékkör különösen erős választékot mutat: pácolt csirkemellfilék 1199–1499 Ft között, BBQ grillkolbászok 999–1599 Ft-ért, valamint csevapcsicsi és pácolt tarják 1249–3290 Ft-os ársávban érhetők el. A köretek és zöldségek között spárga, paprika és padlizsán is szerepel 999–1499 Ft-os kilónkénti árakon, míg az Aviko Tex Mex burgonyagerezd 32%-os kedvezménnyel 899 Ft. A grillszezonhoz szükséges kiegészítők is akciósak: faszén 2399 Ft/3 kg, begyújtó folyadék 1699 Ft, sőt egy kontaktgrill is elérhető jelentős, 38%-os árengedménnyel 7999 Ft-ért, így a teljes grillkínálat a húsoktól az eszközökig lefedi a szezon minden alapvető igényét.

A Penny hús- és alapélelmiszer-kínálatában a sertés- és baromfihúsok adják a gerincet, több versenyképes kilónkénti árral. A sertéscomb 1339 Ft/kg, a csirkecombfilé 1449 Ft/kg, míg a csirkemellfilé 500 grammos kiszerelésben 1049 Ft-ért érhető el. A kacsa- és marhahúsok magasabb árszinten mozognak: a pecsenyekacsa comb 2990 Ft/kg akciósan, a marha lábszár pedig 2299 Ft 600 grammos csomagban. A kínálatot készételek és kényelmi termékek egészítik ki, például a helyben sütött pikáns kolbászos párna 199 Ft/db áron, valamint az afrikai harcsafilé 1999 Ft-os csomagáron.

A grillkategória erősen akcióvezérelt, több kolbász és előkészített hús kedvezményes áron szerepel. A grillkolbászok 599 Ft/db-tól indulnak (akár -33% kedvezménnyel), a Kometa csevapcsicsa 1049 Ft, míg az XXL óriás sertésszelet 2499 Ft/kg áron érhető el. A köretek és szószok között Hellmann’s és Globus termékek is szerepelnek 899 Ft körüli áron, a Czifra fokhagymakrém pedig 389 Ft-tól (2 db vásárlása esetén) jelentős kedvezménnyel vihető. A grillélményt a Roberto burger- és hot-dogzsemle (599 Ft/csomag) és a Mini mozzarella (399 Ft) teszi teljessé, így a teljes kínálat a húsoktól a kiegészítőkig egy komplett grillmenüt fed le.
Címlapkép: Getty Images
#család #utazás #wellness #hosszú hétvége #turizmus #időjárás #strand #szállás #pünkösd #szállodaipar #belföldi utazás #hetifókusz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:52
09:44
09:30
09:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 19.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
2 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
2 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
5
1 hete
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 07:05
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 06:31
Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni
Agrárszektor  |  2026. május 20. 09:01
Váratlan lehetőség a 40 év alattiaknak: ezzel a munkával csábítják őket a gazdaságokba
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm