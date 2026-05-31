Elárasztott utca n Budapesten közlekedési táblával árvízzel
Kvíz

Kvíz: Tudnád, mi a teendő árvíz idején? Ezeket az alapokat mindenkinek ismernie kellene!

Pénzcentrum
2026. május 31. 18:01

Árvízről sokszor csak akkor beszélünk, amikor már baj van, pedig az árvízvédelem alapjaival épp a nyugodt helyzetekben érdemes foglalkozni. Az 1970-es nagy tiszai árvíz évfordulója alkalmából most egy olyan kvízzel készültünk, amely segít felkészülni és átismételni a legfontosabb árvízvédelmi tudnivalókat. Vajon mit nevezünk árvíznek, mire való a gát, és miért fontos az előrejelzés? Teszteld a tudásod az árvízvédelmi kvíz kérdéseivel!

1/10 kérdés
Kezdjük az alapokkal! Mit nevezünk árvíznek?
A folyók, tavak vagy csatornák vízszintjének mesterséges duzzasztását.
A talaj felszínén vagy felső rétegeiben tartósan megjelenő pangó vizet, amely nem tud megfelelően elszivárogni.
Amikor a tartósan kevés csapadék miatt a vízfolyások vízszintje csökken.
Amikor a folyó vízszintje annyira megemelkedik, hogy kiléphet a medréből, és elöntheti a környező területeket.
2/10 kérdés
Mire való a gát?
Arra, hogy megállítsa a szelet.
Arra, hogy gyorsítsa a folyó kiszáradását.
Arra, hogy segítsen a folyó vizét a mederben vagy kijelölt területen tartani.
Arra, hogy eltüntesse a mellékfolyókat.
3/10 kérdés
Miért fontos az árvízi előrejelzés?
Mert pontosan megmutatja, hogy az elöntött utcákban meddig fog érni a víz.
Mert garantálja, hogy sosem lesz árvíz.
Mert kiváltja a helyszíni vízszintméréseket és a gátak ellenőrzését.
Mert időt ad a felkészülésre és a védekezés megszervezésére.
4/10 kérdés
Az alábbiak közül mi számíthat árvíz idején hasznos védekezési eszköznek?
Homokzsák
Hólapát
Vízzáró ponyva
Esővízgyűjtő hordó
5/10 kérdés
Mit érdemes tenni, ha hivatalos árvízi figyelmeztetést adnak ki?
Figyelni a hatósági tájékoztatást és követni az utasításokat.
Megnézni a megáradt folyót.
Körbejárni a környéket és eldönteni, szükséges-e bármilyen előkészület.
Megvárni, amíg a helyzet közvetlenül érinti az otthonunkat, és csak akkor intézkedni.
6/10 kérdés
Miért veszélyes az elöntött útszakaszokon autózni?
Mert a víz lehűti a gumiabroncsokat, ami átmenetileg megváltoztatja a tapadást.
Mert zárlatos lesz tőle az autó.
Mert a vízben haladó autó lassabb, és így kevésbé irányítható.
Mert nem látszik, milyen mély a víz és sérült-e az útburkolat.
7/10 kérdés
Mit nevezünk ártérnek?
A töltésekkel védett települési területet, amelyet árvíz idején elsődlegesen védenek.
A folyó szabályozott szakaszát, ahol a vízszintet mesterséges eszközökkel állandó magasságon tartják.
A folyó medrének azt a részét, ahol alacsony vízállásnál is folyamatosan áramlik a víz.
A folyó melletti területez, amelyet magas vízálláskor elönthet a víz.
8/10 kérdés
Melyik szerv vesz részt Magyarországon árvízi védekezésben?
Elsősorban a közútkezelők, mert az árvízvédelem fő feladata az utak járhatóságának biztosítása.
Csak a katasztrófavédelem, mert a vízügyi szervezetek főként tervezési feladatokat látnak el.
A vízügyi igazgatóságok, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok és szükség esetén más együttműködő szervek
Kizárólag az önkormányzatok, mert az árvízi védekezés minden esetben helyi hatáskör.
9/10 kérdés
Miért lehet veszélyes a hirtelen lezúduló nagy eső?
Mert a nagy mennyiségű eső rengeteg szemetet mos bele a folyóba.
Mert a nagy eső azonnal megszünteti a talaj vízfelvevő képességét.
Mert rövid idő alatt sok víz kerülhet a vízfolyásokba és csatornákba.
Mert a sok eső miatt gyorsabban elpárolog a folyók vize.
10/10 kérdés
Mit nevezünk tetőzésnek árvíz idején?
Amikor teljesen megszűnik az árvízveszély.
Amikor a víz elől a háztetőkre menekülnek az emberek.
Amikor a folyó vízszintje először meghaladja az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét
Amikor a vízállás eléri az adott helyen mért legmagasabb szintet.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #katasztrófa #időjárás #árvíz #katasztrófavédelem #védekezés #természeti katasztrófa #árvízvédelem #kvíz #általános műveltségi kvíz

