Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Árvízről sokszor csak akkor beszélünk, amikor már baj van, pedig az árvízvédelem alapjaival épp a nyugodt helyzetekben érdemes foglalkozni. Az 1970-es nagy tiszai árvíz évfordulója alkalmából most egy olyan kvízzel készültünk, amely segít felkészülni és átismételni a legfontosabb árvízvédelmi tudnivalókat. Vajon mit nevezünk árvíznek, mire való a gát, és miért fontos az előrejelzés? Teszteld a tudásod az árvízvédelmi kvíz kérdéseivel!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudnád, mi a teendő árvíz idején? Ezeket az alapokat mindenkinek ismernie kellene! 1/10 kérdés Kezdjük az alapokkal! Mit nevezünk árvíznek? A folyók, tavak vagy csatornák vízszintjének mesterséges duzzasztását. A talaj felszínén vagy felső rétegeiben tartósan megjelenő pangó vizet, amely nem tud megfelelően elszivárogni. Amikor a tartósan kevés csapadék miatt a vízfolyások vízszintje csökken. Amikor a folyó vízszintje annyira megemelkedik, hogy kiléphet a medréből, és elöntheti a környező területeket. Következő kérdés 2/10 kérdés Mire való a gát? Arra, hogy megállítsa a szelet. Arra, hogy gyorsítsa a folyó kiszáradását. Arra, hogy segítsen a folyó vizét a mederben vagy kijelölt területen tartani. Arra, hogy eltüntesse a mellékfolyókat. Következő kérdés 3/10 kérdés Miért fontos az árvízi előrejelzés? Mert pontosan megmutatja, hogy az elöntött utcákban meddig fog érni a víz. Mert garantálja, hogy sosem lesz árvíz. Mert kiváltja a helyszíni vízszintméréseket és a gátak ellenőrzését. Mert időt ad a felkészülésre és a védekezés megszervezésére. Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül mi számíthat árvíz idején hasznos védekezési eszköznek? Homokzsák Hólapát Vízzáró ponyva Esővízgyűjtő hordó Következő kérdés 5/10 kérdés Mit érdemes tenni, ha hivatalos árvízi figyelmeztetést adnak ki? Figyelni a hatósági tájékoztatást és követni az utasításokat. Megnézni a megáradt folyót. Körbejárni a környéket és eldönteni, szükséges-e bármilyen előkészület. Megvárni, amíg a helyzet közvetlenül érinti az otthonunkat, és csak akkor intézkedni. Következő kérdés 6/10 kérdés Miért veszélyes az elöntött útszakaszokon autózni? Mert a víz lehűti a gumiabroncsokat, ami átmenetileg megváltoztatja a tapadást. Mert zárlatos lesz tőle az autó. Mert a vízben haladó autó lassabb, és így kevésbé irányítható. Mert nem látszik, milyen mély a víz és sérült-e az útburkolat. Következő kérdés 7/10 kérdés Mit nevezünk ártérnek? A töltésekkel védett települési területet, amelyet árvíz idején elsődlegesen védenek. A folyó szabályozott szakaszát, ahol a vízszintet mesterséges eszközökkel állandó magasságon tartják. A folyó medrének azt a részét, ahol alacsony vízállásnál is folyamatosan áramlik a víz. A folyó melletti területez, amelyet magas vízálláskor elönthet a víz. Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik szerv vesz részt Magyarországon árvízi védekezésben? Elsősorban a közútkezelők, mert az árvízvédelem fő feladata az utak járhatóságának biztosítása. Csak a katasztrófavédelem, mert a vízügyi szervezetek főként tervezési feladatokat látnak el. A vízügyi igazgatóságok, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok és szükség esetén más együttműködő szervek Kizárólag az önkormányzatok, mert az árvízi védekezés minden esetben helyi hatáskör. Következő kérdés 9/10 kérdés Miért lehet veszélyes a hirtelen lezúduló nagy eső? Mert a nagy mennyiségű eső rengeteg szemetet mos bele a folyóba. Mert a nagy eső azonnal megszünteti a talaj vízfelvevő képességét. Mert rövid idő alatt sok víz kerülhet a vízfolyásokba és csatornákba. Mert a sok eső miatt gyorsabban elpárolog a folyók vize. Következő kérdés 10/10 kérdés Mit nevezünk tetőzésnek árvíz idején? Amikor teljesen megszűnik az árvízveszély. Amikor a víz elől a háztetőkre menekülnek az emberek. Amikor a folyó vízszintje először meghaladja az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét Amikor a vízállás eléri az adott helyen mért legmagasabb szintet. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK