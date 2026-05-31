Másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Vas és Zala vármegyékre vasárnapra.
A klímaváltozás új veszélyt hozhat a nyakunkba: elképesztő károkat okozhat ez az időjárási jelenség
A Nature folyóiratban megjelent új tanulmány szerint az éghajlatváltozás hatására az évszázad végére akár 47 százalékkal is megnőhet a nagy méretű jégesők gyakorisága világszerte. Ez jelentős károkat okozhat a járművekben, a napelemekben és az épületekben - közölte az euronews.
A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok növelik a légkör energiatartalmát. Ez erősebb feláramlásokhoz és intenzívebb zivatartevékenységhez vezet. A kutatók szerint a 30 milliméternél – nagyjából egy üveggolyó méreténél – nagyobb jégdarabok gyakorisága a szén-dioxid-kibocsátás mértékétől függően 38-47 százalékkal emelkedhet az évszázad végére. Ezzel párhuzamosan a kisebb szemcsés jégesők aránya némileg csökken, mivel a melegebb levegő elolvasztja azokat.
A jégeső már ma is évente mintegy 80 milliárd dolláros (nagyjából 68 milliárd eurós) globális kárt okoz. Ez az összeg meghaladja a tornádók pusztítását, sőt, több hurrikán együttes kárértékét is felülmúlja – hangsúlyozza John Allen, a Central Michigan Egyetem meteorológiaprofesszora és a tanulmány társszerzője. A Chaucer biztosítócsoport adatai szerint Európában a jégviharok száma az elmúlt öt évben 267 százalékkal nőtt. A 2022-es és 2023-as jégesőszezonok egyaránt rekordkárokat okoztak, mindkét évben meghaladva az 5 milliárd eurót.
A nagyobb jégszemek azért különösen veszélyesek, mert a tömegükkel arányosan gyorsabban zuhannak, így jóval nagyobb erővel csapódnak be. Andreas Prein, az ETH Zürich klímakutatója szerint az öt centiméteres szemcseméret felett már a járművekben, a tetőszerkezetekben és a napelemekben is súlyos károk keletkezhetnek. A napelemparkok esetében a védőüveg megrepedt tábláinak cseréje rendkívül költséges. Bár a panelek dönthető szerelése segíthet, ennek széles körű bevezetése komoly kihívást jelent Európa gyorsan bővülő napenergia-ágazatában.
Korábbi kutatások főként az Egyesült Államokra összpontosítottak, mivel ott fordul elő a legtöbb jégeső. A szakértők azonban figyelmeztetnek: Európa, Kanada és Argentína is az erősen érintett régiók közé tartozik. A Newcastle-i Egyetem és a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) tavalyi közös tanulmánya szerint a klímaváltozás "felturbózza" Európa legnagyobb jégszemeit. Bár összességében ritkábbá válhatnak a jégesők, az egyes viharok során keletkező szemek regionálisan jóval nagyobbak lehetnek.
A növekvő kockázatot tovább súlyosbítja, hogy egyre több épület, naperőmű és egyéb infrastruktúra létesül a jégesőnek kitett területeken. Eközben az építési szabványok szinte sehol nem veszik figyelembe ezt a veszélyforrást. Walker Ashley, a Northern Illinois Egyetem meteorológiaprofesszora arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőbeli veszteségek nemcsak az időjárási jelenség intenzitásától függnek. Azt jelentősen befolyásolja az is, hogy az emberek hová és milyen ellenálló képességű épületeket emelnek.
