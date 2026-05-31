A klímaváltozás új veszélyt hozhat a nyakunkba: elképesztő károkat okozhat ez az időjárási jelenség

A Nature folyóiratban megjelent új tanulmány szerint az éghajlatváltozás hatására az évszázad végére akár 47 százalékkal is megnőhet a nagy méretű jégesők gyakorisága világszerte. Ez jelentős károkat okozhat a járművekben, a napelemekben és az épületekben - közölte az euronews.

A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok növelik a légkör energiatartalmát. Ez erősebb feláramlásokhoz és intenzívebb zivatartevékenységhez vezet. A kutatók szerint a 30 milliméternél – nagyjából egy üveggolyó méreténél – nagyobb jégdarabok gyakorisága a szén-dioxid-kibocsátás mértékétől függően 38-47 százalékkal emelkedhet az évszázad végére. Ezzel párhuzamosan a kisebb szemcsés jégesők aránya némileg csökken, mivel a melegebb levegő elolvasztja azokat.

A jégeső már ma is évente mintegy 80 milliárd dolláros (nagyjából 68 milliárd eurós) globális kárt okoz. Ez az összeg meghaladja a tornádók pusztítását, sőt, több hurrikán együttes kárértékét is felülmúlja – hangsúlyozza John Allen, a Central Michigan Egyetem meteorológiaprofesszora és a tanulmány társszerzője. A Chaucer biztosítócsoport adatai szerint Európában a jégviharok száma az elmúlt öt évben 267 százalékkal nőtt. A 2022-es és 2023-as jégesőszezonok egyaránt rekordkárokat okoztak, mindkét évben meghaladva az 5 milliárd eurót.

A nagyobb jégszemek azért különösen veszélyesek, mert a tömegükkel arányosan gyorsabban zuhannak, így jóval nagyobb erővel csapódnak be. Andreas Prein, az ETH Zürich klímakutatója szerint az öt centiméteres szemcseméret felett már a járművekben, a tetőszerkezetekben és a napelemekben is súlyos károk keletkezhetnek. A napelemparkok esetében a védőüveg megrepedt tábláinak cseréje rendkívül költséges. Bár a panelek dönthető szerelése segíthet, ennek széles körű bevezetése komoly kihívást jelent Európa gyorsan bővülő napenergia-ágazatában.

Korábbi kutatások főként az Egyesült Államokra összpontosítottak, mivel ott fordul elő a legtöbb jégeső. A szakértők azonban figyelmeztetnek: Európa, Kanada és Argentína is az erősen érintett régiók közé tartozik. A Newcastle-i Egyetem és a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) tavalyi közös tanulmánya szerint a klímaváltozás "felturbózza" Európa legnagyobb jégszemeit. Bár összességében ritkábbá válhatnak a jégesők, az egyes viharok során keletkező szemek regionálisan jóval nagyobbak lehetnek.

A növekvő kockázatot tovább súlyosbítja, hogy egyre több épület, naperőmű és egyéb infrastruktúra létesül a jégesőnek kitett területeken. Eközben az építési szabványok szinte sehol nem veszik figyelembe ezt a veszélyforrást. Walker Ashley, a Northern Illinois Egyetem meteorológiaprofesszora arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőbeli veszteségek nemcsak az időjárási jelenség intenzitásától függnek. Azt jelentősen befolyásolja az is, hogy az emberek hová és milyen ellenálló képességű épületeket emelnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.