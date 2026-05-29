Fiatal nő otthon dolgozik távolról laptopot használva a kanapén ülve. Házimacskája mellette ül
HRCENTRUM

Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság

Jeki Gabriella
2026. május 29. 19:01

A Covid-járvány teljesen átalakította a munka világát. Az otthoni munkavégzés korábban inkább kivétel volt, a pandémia alatt azonban tömegek számára vált egyik napról a másikra mindennapossá. Azóta pedig a vállalatok jelentős része már nem teljes visszarendeződésben gondolkodik, hanem egy új modellben: a hibrid munkavégzésben. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan változtak meg a munkavállalói elvárások és a hazai gyakorlat az elmúlt években.

A hibrid modell lényege, hogy az irodai jelenlét és az otthoni munkavégzés valamilyen formában keveredik. Ez sok dolgozó számára nagyobb szabadságot és jobb munka-magánélet egyensúlyt jelent, ugyanakkor nem minden szakmában és nem minden vállalatnál működik ugyanúgy. A CHART by Pénzcentrum nemzetközi adatai alapján egyértelműen látszik, hogy bizonyos iparágakban különösen erős az igény a rugalmasságra. A hibrid munkavégzést leginkább a HR-területen dolgozók támogatják, közvetlenül mögöttük a jogi szektor áll, de nem marad le az informatika sem.

És mi a helyzet Magyarországon? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a hazai munkaerőpiac sokáig kifejezetten alacsony home office arányokkal működött, a járvány azonban itt is látványos változást hozott. A legfrissebb adataink szerint ma a dolgozók legnagyobb része úgynevezett kötött rendszerben dolgozik otthonról: a munkavállalók több mint harmada számára adott a home office lehetősége, de meghatározott szabályok mentén, például heti egy-két napban. A valóban rugalmas home office a dolgozók már kisebb aránya számára érhető el. A másik oldalon viszont még mindig jelentős azok aránya, akik egyáltalán nem tudnak otthonról dolgozni: ez a dolgozók több mint ötödét érinti.

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #home office #távmunka #magyarország #munka #munkavállaló #munkaerőpiac #statisztika #dolgozók #CHART by Pénzcentrum

