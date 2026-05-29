Lengyelország rohamtempóban köti a szerződéseket a hazai hadiiparral, hogy a határidő lejárta előtt biztosítsa az uniós SAFE védelmi hitelprogramból rá eső forrásokat.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
A Covid-járvány teljesen átalakította a munka világát. Az otthoni munkavégzés korábban inkább kivétel volt, a pandémia alatt azonban tömegek számára vált egyik napról a másikra mindennapossá. Azóta pedig a vállalatok jelentős része már nem teljes visszarendeződésben gondolkodik, hanem egy új modellben: a hibrid munkavégzésben. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan változtak meg a munkavállalói elvárások és a hazai gyakorlat az elmúlt években.
A hibrid modell lényege, hogy az irodai jelenlét és az otthoni munkavégzés valamilyen formában keveredik. Ez sok dolgozó számára nagyobb szabadságot és jobb munka-magánélet egyensúlyt jelent, ugyanakkor nem minden szakmában és nem minden vállalatnál működik ugyanúgy. A CHART by Pénzcentrum nemzetközi adatai alapján egyértelműen látszik, hogy bizonyos iparágakban különösen erős az igény a rugalmasságra. A hibrid munkavégzést leginkább a HR-területen dolgozók támogatják, közvetlenül mögöttük a jogi szektor áll, de nem marad le az informatika sem.
És mi a helyzet Magyarországon? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a hazai munkaerőpiac sokáig kifejezetten alacsony home office arányokkal működött, a járvány azonban itt is látványos változást hozott. A legfrissebb adataink szerint ma a dolgozók legnagyobb része úgynevezett kötött rendszerben dolgozik otthonról: a munkavállalók több mint harmada számára adott a home office lehetősége, de meghatározott szabályok mentén, például heti egy-két napban. A valóban rugalmas home office a dolgozók már kisebb aránya számára érhető el. A másik oldalon viszont még mindig jelentős azok aránya, akik egyáltalán nem tudnak otthonról dolgozni: ez a dolgozók több mint ötödét érinti.
CHART by Pénzcentrum: elképesztő számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Ez az intézkedés komoly bérfeszültséget okozhat, különösen az ötezer lakos alatti kistelepüléseken.
Itt a tervezet, majdnem felére vágják a parlamenti képviselők fizetését: rengeteg kedvezménytől esnek el a politikusok
Az új törvény alapján egy országgyűlési képviselő havi bruttó alaptiszteletdíja 1,269 millió forintra esne vissza.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
A nehézgépkezelő szakma iránti érdeklődés egyre nő, ami nem véletlen.
Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel.
Előkerültek a mesterséges intelligencia legújabb vesztesei: óriás bajban vannak azok, akik ilyen munkakörben dolgoznak
A mesterséges intelligencia leginkább azért jelent fenyegetést a nagy tanácsadó cégekre, mert éppen a legfőbb versenyelőnyüket, a méretgazdaságosságot kezdi ki.
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
2026 nyaráig kellene a tagállamoknak átültetniük saját jogrendjükbe az Európai Unió bértranszparencia-irányelvét.
Hiába a kiemelkedő fizetés, teljesen kiürült ez a régió: lassan nem marad, aki elvégezze a munkát ezeknél a cégeknél
Győr-Moson-Sopron vármegyében szinte teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőkínálat pedig rohamosan szűkül, emiatt a hagyományos toborzási módszerek mára elégtelenné váltak.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
A legfrissebb OECD‑adatok alapján továbbra is kettős kép rajzolódik ki a fejlett országok munkaerőpiacáról:
650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta
A tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartjára keres szakácsot egy hazai vendéglátócég, elég jó a fizetés.
A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik - ez derült ki egy friss kutatásból. Ám ez nem mindenhol alapvetés.
Magyarországon legalább 150-250 ezer álláshely maradt részben vagy teljesen betöltetlen tavaly, ebből tartósan üres maradhat 65 ezer munkakör.
Hidegzuhany a külföldön dolgozó magyarok számára: aggasztó adatok érkeztek a kedvenc célországból, egyre többen kerülnek bajba
A téli szezon lecsengésével a várakozásoknak megfelelően több mint hatezerrel csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma áprilisban.
Áll a bál a budapesti taxisok körül: akkora tarifaemelést akarnak, mint a ház - melyik utas fogja ezt még kifizetni?
Jelentős, 27 százalékos taxitarifa-emelésről tárgyal a főváros, amely június 30-tól léphetne életbe Budapesten.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.