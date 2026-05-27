Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtt is lehet jegyet venni az UEFA hivatalos felületén. A másodpiacon milliós összegeket kérnek egy-egy belépőért.
Rémálom lehet a nyári utazásból: húszezer járatot törölt az egyik legnagyobb európai légitársaság
Az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak egyelőre csak korlátozottan érintik az európai légiközlekedést. A jegyárak azonban már emelkednek, egyes légitársaságok pedig járatokat törölnek.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) már áprilisban figyelmeztetett, hogy az európai repülőtereken május közepére kerozinhiány léphet fel az amerikai–izraeli–iráni háború következtében. Ennek első jelei már láthatók. A Lufthansa húszezer rövidtávú járatot törölt a nyári menetrendjéből, többek között a gdański, wrocławi, stuttgarti, rijekai és ljubljanai útvonalakon. Világszinten csak májusban mintegy 13 ezer járat esett ki, bár ez a teljes járatkínálatnak még mindig csak elenyésző hányada.- közölte a The European Correspondent.
Az európai utasok egyelőre viszonylag keveset éreznek a válságból. Ennek oka, hogy a légitársaságok jellemzően fedezeti ügyletekkel (hedging) biztosítják az üzemanyag-ellátásukat, így hónapokkal vagy akár évekkel előre, rögzített áron vásárolnak kerozint.
A Ryanair például az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát 2027 márciusáig hordónként 67 dolláros áron biztosította be, ami a jelenlegi piaci ár felénél is kevesebb.
Az Európai Bizottság szintén lépéseket tett a helyzet kezelésére. Enyhítették a kötelező üzemanyag-tartalékokra, valamint a fel- és leszállási résidőkre (slot) vonatkozó előírásokat. Ezzel próbálják megelőzni, hogy az ellátási zavarok miatti késések láncreakciószerű fennakadásokat okozzanak a hálózatban.
A repülőjegyek ára ugyanakkor már érezhetően emelkedik. Az Air France és a KLM 70-100 eurós üzemanyag-pótdíjat számít fel a tengerentúli retúrjegyekre, míg a rövidtávú járatokon jegyenként körülbelül 10 euróval nőttek az árak. Az Európai Bizottság azonban egyértelművé tette, hogy a már megvásárolt jegyekre utólag nem terhelhető rá a felár. Járattörlés esetén pedig az utasokat továbbra is megilletik a szokásos jogok, azaz a visszatérítés, az átfoglalás vagy a kártalanítás.
Míg az európai nyári utazások többsége biztosítottnak tűnik, a kontinensen kívül már komolyabb gondok mutatkoznak. Az amerikai Spirit Airlines például május elején csődöt jelentett. A Financial Times elemzése szerint a rekordmagas kerozinárak előbb-utóbb minden piaci szereplőt utolérnek, így a diszkont légitársaságok korszaka a végéhez közeledhet.
