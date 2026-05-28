Alkalmi érett férfi okostelefonnal várakozik a reptéri terminál ülőhelyén
Utazás

Megkongatták a vészharangot: durván elszálltak a költségek, komoly veszély fenyegeti a repülni vágyókat

Pénzcentrum
2026. május 28. 17:13

A közel-keleti háború és az elszálló üzemanyagárak megtörték a légi közlekedés lendületét: a globális utasforgalom 2026 áprilisában csökkent, elsősorban a térség légitársaságainak drámai visszaesése miatt. A világ többi részén ugyanakkor továbbra is növekedés látszik, különösen Európa és Ázsia között élénkült meg a forgalom.

 A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, az International Air Transport Association friss adatai szerint 2026 áprilisában visszaesett a globális légiutas-forgalom, elsősorban a közel-keleti háborús helyzet miatt. A világ teljes utasforgalma 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, de ha a Közel-Keletet nem számítják bele, akkor valójában 1,2 százalékos növekedés látható.

A legnagyobb problémát a közel-keleti légitársaságok drámai visszaesése okozta: az ottani utasforgalom 46,6 százalékkal zuhant az iráni háború és a térség instabilitása miatt. Ez annyira erős negatív hatás volt, hogy lefelé húzta a teljes globális statisztikát is. Willie Walsh, az IATA vezetője szerint a légi közlekedés helyzete továbbra is rendkívül bizonytalan, ráadásul az üzemanyagárak is több mint duplájára emelkedtek áprilisban, ami drágítja a repülőjegyeket és visszafoghatja a keresletet.

A nemzetközi járatok forgalma összességében 5,3 százalékkal csökkent, de a Közel-Kelet nélkül itt is növekedés látszik. Ázsiában, Európában, Latin-Amerikában és Afrikában emelkedett az utasszám. Európában például 0,9 százalékos növekedést mértek, miközben az Európa és Ázsia közötti közvetlen járatok forgalma több mint 15 százalékkal nőtt, részben azért, mert sok utas és légitársaság elkerüli a közel-keleti átszállásokat. Az észak-amerikai piac stagnált, míg Latin-Amerika mutatta a legerősebb növekedést közel 9 százalékos bővüléssel.

A belföldi légi közlekedés globálisan stagnált. Brazíliában, Kínában és Japánban nőtt a kereslet, ugyanakkor Indiában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban visszaesés történt. Japánban különösen érdekes, hogy az utasforgalom nőtt annak ellenére, hogy a légitársaságok hónapok óta csökkentik a kapacitást.

A globális légi közlekedést jelenleg elsősorban a közel-keleti konfliktus és az emelkedő üzemanyagárak terhelik, miközben a világ többi részén továbbra is mérsékelt növekedés figyelhető meg az utazási piacon.
Felix DeSouza
29 perce
A bolygó klímája örömtáncot jár erre a hírre.
