Hétszeresére nőtt a számuk egyetlen év alatt: erre az új trükkre esküsznek a nyaralni induló magyarok

2026. május 29. 14:01

A magyarok utazási szokásait egyre inkább a mesterséges intelligencia, a tudatos pénzügyi tervezés és a digitális fizetési megoldások formálják. A legfrissebb felmérések szerint az utazók döntő többsége idén is belföldi nyaralást tervez. Ezt főként megtakarításokból finanszírozzák, miközben a szervezéshez már kiugró arányban vesznek igénybe MI-alapú segítséget - számolt be a Portfolio.

A mesterséges intelligencia gyors ütemben válik az utazástervezés alapvető eszközévé. Egyetlen év alatt több mint hétszeresére nőtt azoknak a magyaroknak a száma, akik valamilyen formában MI-t használnak a nyaralásuk előkészítéséhez. A technológiát leginkább helyi programok és a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint közlekedési útvonalak megtervezésére veszik igénybe. Ennek oka, hogy az MI időt takarít meg, használata egyszerű és folyamatosan rendelkezésre áll.

A megkérdezettek több mint fele már arra is nyitott lenne, hogy egy intelligens asszisztensre bízza a teljes szervezést és a fizetés előkészítését. A végső jóváhagyás persze továbbra is az embernél maradna. A technológiai fejlődés következő lépcsőfoka éppen az lesz, amikor az MI már nemcsak javasol, hanem bizonyos feladatokat és foglalásokat önállóan el is végez a felhasználó helyett.

Ami az úti célokat illeti, az utazók 65 százaléka belföldön, míg 47 százaléka külföldön pihenne. A határon túlra indulók legszívesebben Horvátországot, Olaszországot vagy Ausztriát választják. A nyaralások időpontja nagyrészt továbbra is a nyári főszezonra esik.

A hazai utazókra kifejezetten erős pénzügyi tudatosság jellemző. Kétharmaduk előre meghatározza a nyaralás költségkeretét, a kiadásokat pedig elsősorban megtakarításokból fedezik. A béren kívüli juttatások továbbra is fontos szerepet játszanak. A válaszadók közel negyede a SZÉP-kártyáján lévő összeget is felhasználja, elsősorban a szállás- és éttermi költségek kiegyenlítésére.

Az utazások során a digitális fizetési megoldások egyértelműen dominálnak. A mobiltelefonos vagy okosórás fizetés a többség számára ma már mindennapi rutinnak számít. A külföldre utazók több mint fele kint tartózkodása alatt is a megszokott, itthon is használt bankkártyájával fizet. Ezt a gyakorlatot nagyban megkönnyítik az olyan népszerű banki szolgáltatások, mint a kedvezményes devizaváltás, a kártyához kapcsolódó utasbiztosítás, valamint a devizaszámlák nyújtotta rugalmasság.

#utazás #digitális #tech #bankkártya #turizmus #szép kártya #külföld #lakossági pénzügyek #mesterséges intelligencia #megtakarítások #belföldi nyaralás

