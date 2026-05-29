A budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt a következő napokban rendkívüli forgalomra készül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó
Mennyit hozhat a Bajnokok Ligája döntő megrendezése a magyar gazdaságnak? A GKI legutóbbi elemzése lerántotta a leplet a számokról - annyit előre elárulhatunk, hogy nem kis tételről van szó.
A Magyarországon első alkalommal megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája-döntő még az idei egyéb programokhoz (pl. F1 Magyar Nagydíj, Atlétikai Világdöntő) képest is kiemelkedő sportesemény, lényeges gazdasági hatással.
A nemzetközi referenciák alapján a korábbi döntők helyi gazdasági hatása jelentős tétel volt, bár a becslések módszertantól függően széles sávban mozognak: a 2024-es londoni döntő közvetlen látogatói költését 63 millió euróra becsülték, míg a 2019-es madridi mérkőzés kibővített gazdasági hatásait kétszer akkorára, 123 millió euróra.
A GKI becslése szerint egy budapesti döntő közvetlen gazdasági hatása a teljes, mintegy 10 napos eseményablakban nagyságrendileg 90–140 millió euró (32–50 milliárd forint) lehet. A többletfogyasztás zömét az 50–70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 – 1000 euró kártyaköltéssel, három éjszakás átlagos tartózkodás mellett.
Honnan jön a többletbevétel?
A közvetlen hatás motorja a beutazó szurkolók fogyasztása. A kiadások a klasszikus turisztikai csatornákon csapódnak le:
- szállás: a kétnapos csúcsterhelés a budapesti szállodai árakat jellemzően felnyomja a döntő hétvégéjén, a prémium szegmensben akár két-háromszorosára
- vendéglátás és gasztronómia: éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek fogyasztása számottevően megugrik
- közlekedés és transzfer: repülőtéri és városi mobilitás, taxi, közösségi közlekedés igénybevétele megnő
- kiskereskedelem és élmény: merchandising, idegenforgalmi szolgáltatások, kulturális helyszínek.
A Mastercard Economics Institute korábbi BL-döntős adatai alapján az átlagos kártyaköltés fejenként 850 euró nagyságrendű, ami a mi becslési sávunk középértékét adja.
Nemzetközi összevetés
A budapesti becslés a korábbi döntők tartományának középső sávjába illeszkedik, összhangban a Puskás Aréna kapacitásával és a magyar főváros szálláshely-kínálatával.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Honnan jön a többletbevétel?
A közvetlen hatáson túl
A finálé hosszabb távú reputációs és befektetésösztönző hozammal is jár. Az UEFA hivatalos adatai szerint a döntő globális kumulált elérése 380–450 millió néző, az élő átlagos nézettség 145–150 millió fő. Az esemény átpozícionálhatja Budapestet az európai prémium turisztikai célpontok között, ami mérsékelten támogathatja a szálláshely-kapacitás kihasználtságát a döntőt követő 12–18 hónap idegenforgalmi szezonjaiban.
A nettó hatás mérsékeltebb lehet
Fontos kiemelni, hogy a számított értékek tartomány-becslések, amelyek a forgatókönyv-érzékenységet tükrözik. Másrészt ez bruttó hatás, melynek egy része kiszorító jellegű: a döntő hétvégéjén a szokásos turistaforgalom egy része elmaradhat vagy később időpontra ütemeződhet át.
A rendezés közvetlen, jellemzően az államnál vagy a fővárosi önkormányzatnál jelentkező költségei (biztonság, közlekedés, infrastruktúra) szintén csökkentik a nettó egyenleget. Végül a reputációs hozam realizálása aktív, összehangolt városmarketinget feltételez.
Címlapfotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA
