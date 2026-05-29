Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk

Nagy Béla Ádám
2026. május 29. 13:02

A nyári grillezések és bográcsozások idején megszaporodnak a szabadtéri tüzek és a gázpalackos balesetek is, ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részletes figyelmeztetést adott ki a biztonságos tűzhasználatról. Az OKF szerint sokan még mindig veszélyes hibákat követnek el sütögetés közben, miközben évente több száz erkélytűz és mintegy száz gázpalack-robbanás miatt kell beavatkozniuk a tűzoltóknak.

A nyári grillezések és bográcsozások időszakában ismét a biztonságos tűzhasználatra figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az OKF szerint sokan még mindig nem veszik komolyan a tűzgyújtási szabályokat, pedig egy felügyelet nélkül hagyott parázs, egy rosszul kezelt gázpalack vagy akár egy fellobbanó zsírláng is komoly tüzet okozhat. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az erdőkben csak kijelölt tűzrakóhelyen és kizárólag akkor szabad tüzet gyújtani, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom.

Az OKF közlése szerint a tűzgyújtási tilalmakat a katasztrófavédelem honlapján térképes formában is követni lehet. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani erdőkben, facsoportokban, fasorokban, valamint ezek 200 méteres körzetében is.

A hatóság hangsúlyozta, hogy ha nincs tilalom, akkor is csak kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni. A tűz meggyújtása előtt meg kell tisztítani a környéket a száraz levelektől és ágaktól, hogy a lángok ne terjedhessenek tovább. Az OKF szerint nem szabad nagy tüzet rakni, mert a felszálló pernye és az égő zsarátnok távolabb is meggyújthatja a növényzetet.

Az OKF térképe arról, hogy hol van tűzgyújtási tilalom. Jelenleg egyedül egy (vár)megyére adtak ki.

A katasztrófavédelem arra is figyelmeztetett, hogy a tüzet és a még izzó parazsat egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az erdei sütögetéshez mindig érdemes vizet és lapátot is vinni, hogy szükség esetén azonnal el lehessen oltani a tüzet. Távozás előtt a hamut földdel kell lefedni és meg kell győződni arról, hogy teljesen kialudt.

A saját kertben a grillezés és sütögetés tűzgyújtási tilalom idején is engedélyezett, ezt nem kell bejelenteni a hatóságnak. Az OKF ugyanakkor azt tanácsolja, hogy a grill begyújtásához csak erre alkalmas begyújtóeszközöket használjanak. Benzint, gázolajat vagy hígítót tilos a tűz begyújtására használni, mert ezek veszélyesek és mérgező gázokat bocsátanak ki.

Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Magyarországon minden évben több száz szén-monoxid-mérgezés történik, amelyek közül több tragédiával végződik - és nem feltétlenül a fűtési szezonban.

A hatóság szerint a grillt és a bográcstüzet sem szabad magára hagyni, különösen szeles időben. A grillezőt legalább egy-két méterre kell elhelyezni minden éghető anyagtól, mert a sugárzó hő és a kifröccsenő zsír is tüzet okozhat. Az OKF arra is kitért, hogy a lecsöpögő zsír miatt hirtelen fellobbanó láng könnyen meggyújthatja a napernyőt vagy a terasz fedését.

Külön figyelmet igényelnek a gázpalackos grillek és gázzsámolyok. Az OKF szerint csak legális forrásból származó, megfelelő állapotú gázpalackot szabad használni. A palack cseréjekor a tömítést is cserélni kell, a csatlakozásokat pedig szivárgásvizsgáló sprayvel vagy mosogatószeres vízzel kell ellenőrizni. Ha buborék képződik, akkor szivárog a gáz és tilos használni a készüléket.

A katasztrófavédelem kiemelte, hogy évente átlagosan száz olyan esethez riasztják a tűzoltókat, ahol felrobban egy vagy több gázpalack. A gázpalackot tilos 40 Celsius-foknál melegebb helyen tárolni, mert a megnövekedett nyomás robbanást okozhat.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a konyhában vagy grillen meggyulladó zsírt és olajat nem szabad vízzel oltani, mert attól csak nagyobb lesz a tűz. Ilyenkor el kell zárni a gázpalackot és meg kell várni, amíg a lángok kialszanak. Az OKF szerint társasházi erkélyen gázpalackos vagy faszenes grill használata tilos. A legbiztonságosabb megoldás az elektromos grillező, de használat előtt érdemes megnézni a társasház házirendjét is. A hatóság közölte, évente átlagosan 100-150 erkélytűzhöz riasztják a tűzoltókat Magyarországon.

Nem csak télen veszély a szén-monoxid-mérgezés

Korábban részletesen is írtunk arról, hogy sok magyar tévesen úgy gondolja, a szén-monoxid-mérgezés kizárólag a téli fűtési szezon veszélye, miközben a probléma nyáron is komoly kockázatot jelenthet az otthonokban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság figyelmeztetése alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyílt égésterű vízmelegítők, bojlerek és más gázüzemű berendezések a meleg hónapokban is életveszélyes helyzetet okozhatnak, különösen rossz szellőzés vagy elmaradt karbantartás esetén.

Az OKF kiemelte, hogy a nagy nyári melegben sokan teljesen lezárják a lakást, klímát használnak, vagy bekapcsolják a páraelszívót, ami könnyen megbonthatja a megfelelő légáramlást. Emiatt az égés során keletkező szén-monoxid nem tud távozni, hanem visszaáramolhat a lakótérbe. A hatóság szerint a szén-monoxid azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan gáz, így az emberek sokszor csak akkor veszik észre a bajt, amikor már jelentkeznek a rosszullét tünetei.

A hatóság arra is kitért, hogy évente több száz szén-monoxid-miatti műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat Magyarországon, és minden évben több halálos eset is történik. Az OKF ezért azt javasolta, hogy a háztartások rendszeresen ellenőriztessék a gázkészülékeket, biztosítsák a megfelelő szellőzést, valamint használjanak hitelesített szén-monoxid-érzékelőt az érintett helyiségekben.

