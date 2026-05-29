Hiába marad el egyelőre a tartós kánikula, a hétvégi napsütésben így is percek alatt veszélyesen felforrósodhatnak a parkoló autók.
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
A nyári grillezések és bográcsozások idején megszaporodnak a szabadtéri tüzek és a gázpalackos balesetek is, ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részletes figyelmeztetést adott ki a biztonságos tűzhasználatról. Az OKF szerint sokan még mindig veszélyes hibákat követnek el sütögetés közben, miközben évente több száz erkélytűz és mintegy száz gázpalack-robbanás miatt kell beavatkozniuk a tűzoltóknak.
A nyári grillezések és bográcsozások időszakában ismét a biztonságos tűzhasználatra figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az OKF szerint sokan még mindig nem veszik komolyan a tűzgyújtási szabályokat, pedig egy felügyelet nélkül hagyott parázs, egy rosszul kezelt gázpalack vagy akár egy fellobbanó zsírláng is komoly tüzet okozhat. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az erdőkben csak kijelölt tűzrakóhelyen és kizárólag akkor szabad tüzet gyújtani, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom.
Az OKF közlése szerint a tűzgyújtási tilalmakat a katasztrófavédelem honlapján térképes formában is követni lehet. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani erdőkben, facsoportokban, fasorokban, valamint ezek 200 méteres körzetében is.
A hatóság hangsúlyozta, hogy ha nincs tilalom, akkor is csak kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni. A tűz meggyújtása előtt meg kell tisztítani a környéket a száraz levelektől és ágaktól, hogy a lángok ne terjedhessenek tovább. Az OKF szerint nem szabad nagy tüzet rakni, mert a felszálló pernye és az égő zsarátnok távolabb is meggyújthatja a növényzetet.
A katasztrófavédelem arra is figyelmeztetett, hogy a tüzet és a még izzó parazsat egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az erdei sütögetéshez mindig érdemes vizet és lapátot is vinni, hogy szükség esetén azonnal el lehessen oltani a tüzet. Távozás előtt a hamut földdel kell lefedni és meg kell győződni arról, hogy teljesen kialudt.
A saját kertben a grillezés és sütögetés tűzgyújtási tilalom idején is engedélyezett, ezt nem kell bejelenteni a hatóságnak. Az OKF ugyanakkor azt tanácsolja, hogy a grill begyújtásához csak erre alkalmas begyújtóeszközöket használjanak. Benzint, gázolajat vagy hígítót tilos a tűz begyújtására használni, mert ezek veszélyesek és mérgező gázokat bocsátanak ki.
A hatóság szerint a grillt és a bográcstüzet sem szabad magára hagyni, különösen szeles időben. A grillezőt legalább egy-két méterre kell elhelyezni minden éghető anyagtól, mert a sugárzó hő és a kifröccsenő zsír is tüzet okozhat. Az OKF arra is kitért, hogy a lecsöpögő zsír miatt hirtelen fellobbanó láng könnyen meggyújthatja a napernyőt vagy a terasz fedését.
Külön figyelmet igényelnek a gázpalackos grillek és gázzsámolyok. Az OKF szerint csak legális forrásból származó, megfelelő állapotú gázpalackot szabad használni. A palack cseréjekor a tömítést is cserélni kell, a csatlakozásokat pedig szivárgásvizsgáló sprayvel vagy mosogatószeres vízzel kell ellenőrizni. Ha buborék képződik, akkor szivárog a gáz és tilos használni a készüléket.
A katasztrófavédelem kiemelte, hogy évente átlagosan száz olyan esethez riasztják a tűzoltókat, ahol felrobban egy vagy több gázpalack. A gázpalackot tilos 40 Celsius-foknál melegebb helyen tárolni, mert a megnövekedett nyomás robbanást okozhat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a konyhában vagy grillen meggyulladó zsírt és olajat nem szabad vízzel oltani, mert attól csak nagyobb lesz a tűz. Ilyenkor el kell zárni a gázpalackot és meg kell várni, amíg a lángok kialszanak. Az OKF szerint társasházi erkélyen gázpalackos vagy faszenes grill használata tilos. A legbiztonságosabb megoldás az elektromos grillező, de használat előtt érdemes megnézni a társasház házirendjét is. A hatóság közölte, évente átlagosan 100-150 erkélytűzhöz riasztják a tűzoltókat Magyarországon.
Nem csak télen veszély a szén-monoxid-mérgezés
Korábban részletesen is írtunk arról, hogy sok magyar tévesen úgy gondolja, a szén-monoxid-mérgezés kizárólag a téli fűtési szezon veszélye, miközben a probléma nyáron is komoly kockázatot jelenthet az otthonokban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság figyelmeztetése alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyílt égésterű vízmelegítők, bojlerek és más gázüzemű berendezések a meleg hónapokban is életveszélyes helyzetet okozhatnak, különösen rossz szellőzés vagy elmaradt karbantartás esetén.
Az OKF kiemelte, hogy a nagy nyári melegben sokan teljesen lezárják a lakást, klímát használnak, vagy bekapcsolják a páraelszívót, ami könnyen megbonthatja a megfelelő légáramlást. Emiatt az égés során keletkező szén-monoxid nem tud távozni, hanem visszaáramolhat a lakótérbe. A hatóság szerint a szén-monoxid azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan gáz, így az emberek sokszor csak akkor veszik észre a bajt, amikor már jelentkeznek a rosszullét tünetei.
A hatóság arra is kitért, hogy évente több száz szén-monoxid-miatti műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat Magyarországon, és minden évben több halálos eset is történik. Az OKF ezért azt javasolta, hogy a háztartások rendszeresen ellenőriztessék a gázkészülékeket, biztosítsák a megfelelő szellőzést, valamint használjanak hitelesített szén-monoxid-érzékelőt az érintett helyiségekben.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Látványosan csökkent az árkülönbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok között Budapesten.
Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte
Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.
Kipukkadt a lufi a legdrágább hazai lakóházakban? Szabályosan felszívódtak a vevők, óriási a patthelyzet
Szinte teljesen befagyott a budai ingatlanpiac amiatt, hogy a vevők kivárnak: ennek több tényezője is van, amelyek között csak az egyik a kemény áremelkedés.
Most látszik igazán, mennyire átrajzolta a hazai lakáspiacot az Otthon Start: tömegével vonulnak ki a befektetők
A piacon elérhető új lakások száma éves szinten nagyjából 60 százalékkal nőtt.
Kiderült a hazai gyermekvédelem kegyetlen valósága: drámai számok láttak napvilágot, a szakadék szélén a rendszer
Az ellátórendszer a kritikus szakemberhiány és a túlterheltség miatt egyre kevésbé tudja ellátni gyermekvédelmi feladatát.
Évtizedekig titkolták, mennyi azbeszt zúdul Magyarországra: Budapestre is jutott a szennyezett osztrák útanyagból
Ausztriában évtizedek óta ismert volt, hogy négy ottani kőbánya azbeszttel szennyezett anyagot termel.
Mivel hatalmas szurkolói tömegekre lehet számítani a BL-döntőn, a szervezők csaknem négy évtized után a gyereknap elköltöztetése mellett döntöttek.
Kiadták a másodfokú riasztást, kemény zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezek a megyék nem ússzák meg
A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.
Magyarországon büntetnek érte, máshol fillérekért árulja a Lidl a rezsicsökkentő csodafegyvert: mikor lesz itthon legális?
Az erkélynapelemek 2026-ra Európa egyik leggyorsabban terjedő lakossági energia-megoldásává váltak, Magyarországon mégis tilos őket használni.
Indul a szúnyoginvázió Magyarországon: óriási területeken zajlik a rajzás, itt irtanak most tömegesen
Az elmúlt hét csapadékos időjárása ideális tenyészőhelyeket teremtett a csípőszúnyog-lárváknak szerte az országban, úgyhogy beindult a szúnyoggyérítés.
Budapesten a kiadó 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41 százalékát teszi ki.
Komoly csomagot tesznek a Tisza-kormány asztalára: ez a lépés a hazai lakhatási helyzetet is gyökeresen megváltoztathatja
Székely Ádámot választották az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) új elnökévé a szervezet legutóbbi tisztújító küldöttgyűlésén.
A Balaton vonzerején túl kiemelkedő volt a Tisza-tó térsége, ahol sokan le is telepedtek - vagy második otthonukként választották - az elmúlt években.
Egy év alatt a leginkább Máriapócs, Fehérgyarmat, Kazincbarcika és Tapolca településeken csökkent a lakosságszám, nagyjából 2 százalékkal.
Tényleg ennyire megdrágult az albérlet az elmúlt években? És mennyivel kell ma többet fizetni egy lakásért, mint korábban? Mutatjuk!
Itt a nagy lakástrükk: így lehet játszva tágas családi házhoz jutni - erről még mindig sok magyar nem tud
A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt.
Itt a hatalmas fordulat az ingatlanpiacon: tömegesen kezdik csökkenteni a lakások árait - most éri meg lépni a vevőknek?
A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Magyarországon minden évben több száz szén-monoxid-mérgezés történik, amelyek közül több tragédiával végződik - és nem feltétlenül a fűtési szezonban.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.