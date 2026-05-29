Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet

2026. május 29. 07:01

Pénteken többfelé szakadhat meg a nyárias időjárás Magyarországon. A meteorológiai előrejelzések szerint erősen megnövekszik a felhőzet, és az ország több pontján záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként viharos széllökések is kísérhetnek. A hőmérséklet ugyan még több térségben 20 fok fölött marad, de a hét eleji nyárias meleghez képest érezhető lehűlés jön.

Az előrejelzések szerint a Dunántúlon és a középső országrészben lehet a legmozgalmasabb az időjárás. Több hullámban érkezhetnek záporok és zivatarok, miközben a déli-délnyugati szél sokfelé megerősödik. Zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

A reggel még enyhe lesz, általában 11 és 17 fok közötti minimumokkal, délután pedig 20 és 26 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Az ország keleti részén hosszabb napos időszakok is lehetnek, nyugaton és északon azonban több felhőre és csapadékra kell készülni.

Az UV-sugárzás továbbra is erős marad, különösen a naposabb időszakokban. A szakemberek szerint a zivataros idő miatt a közlekedés is nehezebbé válhat, az intenzív csapadék és a hirtelen szélerősödések miatt romolhatnak a vezetési körülmények.

A meteorológusok szerint a mostani lehűlés csak átmeneti lehet, a hétvégén ismét melegedés kezdődhet, és több helyen visszatérhet a 30 fok közeli hőmérséklet.
