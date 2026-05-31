ebola vírus járvány
Egészség

A történelem harmadik legsúlyosabb ebolajárványa: már több mint ezer gyanús esetet vizsgálnak

2026. május 31. 21:03

Május 30-ig összesen 263 megerősített ebolás megbetegedést regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ legfrissebb közlése szerint a járvány terjedési üteme már meghaladja a nemzetközi válaszlépésekét - közölte a Reuters.

Jean Kaseya, a szervezet főigazgatója a Financial Timesban megjelent véleménycikkében közölte, hogy jelenleg több mint 1100 gyanús esetet vizsgálnak. Ezenfelül 43-an bizonyítottan az ebola ritka, úgynevezett Bundibugyo-törzse következtében vesztették életüket.

A mostani eset a Kongói Demokratikus Köztársaság tizenhetedik ebolajárványa, egyben a harmadik legnagyobb a kór fél évszázaddal ezelőtti felfedezése óta. A vírus hetekig észrevétlenül terjedt, mielőtt azonosították volna.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a két országot érintő járványt. Az egészségügyi dolgozók és a segélyszervezetek munkatársainak jelzései alapján komoly hiány mutatkozik még az olyan alapvető védőfelszerelésekből is, mint az orvosi maszk.

Kaseya hangsúlyozta, hogy a nemzeti vészhelyzet-kezelési rendszereket gyorsan kell aktiválni, a járványügyi készültségre fordított beruházásoknak pedig folyamatossá kell válniuk. A főigazgató szerint a nemzetközi partnerek szerepe nélkülözhetetlen. Támogatásuk azonban akkor a leghatékonyabb, ha az afrikai intézmények és kormányok által kidolgozott stratégiákhoz igazodik.

A WHO időközben azt is közölte, hogy öten már felépültek a Bundibugyo variáns fertőzéséből: "Négy embert ma engednek ki (a kórházból), egy ötödiket pedig már tegnap elbocsátották" - ismertette a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz egy ebolával fertőzött betegeket kezelő új központ megnyitóján, az egyik járványgócnak számító Ituri tartomány székhelyén, Bunia városában.

"Természetesen még mindig dolgozunk az oltóanyagokon és kezelésen, de ez nem azt jelenti, hogy az emberek ne tudnának felépülni az ebolából" - hangsúlyozta a főigazgató. A kórházat elhagyók az első dokumentált túlélők, aki a Bundibogyo vírustörzzsel fertőződtek meg a jelenlegi járvány során.

A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola felbukkanását a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén május 15-én jelentették be, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. 

