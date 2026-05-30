grill szabadtér tűzgyújtási tilalom
Robban a nyári bírságbomba: durván fizethetnek azok a magyarok, akik ezt csinálják a kertjükben

2026. május 30. 07:03

A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendel el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (BM OKF) egyetértésével.

Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassza, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet.

A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűzkockázaton – indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút- és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon.

Az OKF térképe arról, hol van jelenleg Tűzgyújtási tilalom. Éppen péntek délután rendelt el egész országra kiterjedő tiltalmat a hatóság. Fotó: OKFAz OKF térképe a jelenlegi Tűzgyújtási tilalomról. Május 29-től az egész országra kiterjed a tiltalom. Fotó: OKF

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat.

Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat tüzet - tették hozzá. Erről nemrég külön cikkben is beszámoltunk, ebben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részletes figyelmeztetései olvashatóak a biztonságos tűzhasználatról:

#otthon #bírság #nébih #időjárás #veszély #tűz #katasztrófavédelem #erdő #tilalom #szárazság #aszály

