A BL-döntő a repülőteret is felforgatja: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre érdemes figyelni, ha utazunk a hétvégén

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt a következő napokban rendkívüli forgalomra készül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: több tízezer szurkoló érkezik majd a fővárosba, miközben a gépmozgások száma közel duplájára nőhet. A Budapest Airport ideiglenes forgalmi változásokat vezet be: többek között újranyitja az 1-es Terminált, shuttle buszokat indít a két terminál között és arra figyelmezteti az utasokat, hogy jelentős torlódásokra és hosszabb kijutásra kell készülniük a reptér fele vezető úton.

A UEFA Bajnokok Ligája döntő a szurkolók és a csapatok mellett a fogadóváros életében is kiemelt jelentőségű esemény. A hétvégére vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre, a gépmozgások száma közel duplájára nő, az utasforgalom pedig átlagosan 60%-kal emelkedik majd.

A repülőtér ezért speciális folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra-elemeket is kialakított. Az utasok biztonsága érdekében a helyszínt a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság kiemelt létszámban biztosítja majd. A Budapest Airport sajtóközleményében összeszedte a legfontosabb tudnivalókat azok számára, akik hétvégén a repülőtérről indulnak, vagy ide érkeznek.

Újranyit az 1. Terminál

Az 1. Terminálon az Arsenal dedikált szurkolói charterjáratai mellett a Wizz Air egyes Londonból érkező és oda induló járatait kezelik. Itt az utasok számára étel-és italvásárlási lehetőség biztosított, vámmentes üzlet azonban nem áll majd rendelkezésre. Autóbérlésre a 2. Terminálon van lehetőség, a terminálok közötti közlekedést ingyenes shuttle buszok segítik majd.

Az 1. Terminál kizárólag az utasforgalom kezelése céljából nyílik meg, az épület látogatására - az innen induló és ide érkező utasokat - nincs lehetőség. Kísérők számára az utasok felvételére és kiszállítására az épület előtti nagy parkoló termináltól távolabb eső felében van lehetőség. A parkoló további részeit a Budapest Airport szerződött személyszállító partnereinek tartják fenn. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy erre a területre ne hajtsanak be.

Az ide érkező utasok az alábbi módokon közelíthetik meg a városközpontot:

Az 1. Terminál közúti előteréről a 100E busszal a Deák Ferenc térre,

Ferihegy vasútállomástól a 200E busszal Kőbánya-Kispest metróállomásig, majd az M3-as metróval,

A miniBUD minibuszaival és a Főtaxi, valamint az Uber által biztosított taxikkal,

Meccsjeggyel rendelkező utasok a mérkőzésnapon a terminál elől a Champions Express

busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra utazhatnak.

A 2. Terminál a megszokott módon üzemel

A 2. Terminálra érkeznek a PSG szurkolói járatai, akik dedikált útvonalon haladnak a repülőtér légi oldalán, illetve a menetrend szerinti járattal, egyénileg közlekedő drukkerek is. Innen az utasok a megszokott módokon közelíthetik meg a belvárost. Kísérők számára az utasok felvételére és kiszállítására első sorban a City Break Parkolót, másodsorban a Terminal Parkolót javasolja a Budapest Airport.

A szurkolók mérkőzésnapon a következő módokon juthatnak el a hivatalos szurkolói zónákba:

Ingyenes shuttle busszal az 1. Terminálra, majd onnan a Champions Express busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra, vagy

A 2. Terminál elől a Champions Express busszal, az MTK Sportparkban található PSG szurkolói találkozó pontra.

A terminálok közötti közlekedés megkönnyítése érdekében a Budapest Airport május 29-31. között ingyenes shuttle buszokat indít az 1. és a 2. Terminál között, a járatok igény szerint indulnak majd. Az utasok igényüket az 1. Terminál és a 2B Terminál információs pultjainál jelezhetik.

Megnövekedett forgalom, torlódások is várhatóak

A repülőtér arra is figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt előfordulhat a menetrend szerinti járatok késése. Arra kérik ezért az utasokat, hogy ha járatuk a 2. Terminálról indul, a gép indulása előtt legalább két és fél órával, vagy ha légitársaságuk javasolja, még korábban érkezzenek a repülőtérre. Ha járatuk az 1. Terminálról indul, két órával a gép indulása előtt érkezzenek meg, de a helyszín korlátozott kapacitásai miatt csak akkor lépjenek be az épületbe, ha beszállókapujuk száma megjelenik a Budapest Airport weboldalán.

Érdemes számolni az útlezárásokkal és torlódásokkal is és a szokásosnál több időt szánni a repülőtérre történő utazásra. Az útlezárásokkal, korlátozásokkal kapcsolatos információk a rendőrség honlapján érhetőek el, míg a járatokkal kapcsolatos hírekről a Budapest Airport weboldalán vagy a légitársaságok csatornáin lehet tájékozódni. A Budapest Airport az eseményhez kapcsolódóan dedikált információs aloldalt indított, az ide vezető QR-kódok a terminálokon is elérhetőek.

Arra is figyelmeztettek, hogy az eseményhez kapcsolódó időszakban, a forgalom gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében bizonyos járatok a jelenleg érvényes éjszakai korlátozások alól mentességet kaphatnak, ezért a környező területeken átmenetileg megnövekedett zajterhelésre lehet számítani.

