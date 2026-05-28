Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
Utazás

Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban

Pénzcentrum
2026. május 28. 16:03

A nemzetközi kutatások szerint egy nagy, ikonikus vidámpark önmagában képes újrarajzolni egy teljes térség turisztikai térképét: horgonyattrakcióként növeli a látogatottságot, meghosszabbítja a tartózkodási időt, és látványosan megdobja a helyi gazdaság bevételeit. Európában pedig bőven akadnak olyan parkok – a koppenhágai Tivolitól a holland Eftelingen át a német Europa‑Parkig –, amelyek már önálló úti célként vonzzák a látogatókat, és 2026-ban is tömegeket mozgatnak meg.

A nemzetközi kutatások alapján egy nagy, különleges turisztikai attrakció, például egy vidámpark vagy tematikus park  úgynevezett „horgonyattrakcióként” működik, amely képes jelentősen megnövelni egy térség látogatottságát és gazdasági teljesítményét. A szakirodalom szerint az ilyen fejlesztések nem csupán önmagukban vonzanak turistákat, hanem átrendezik a teljes turisztikai áramlást: több látogatót irányítanak az adott régióba, meghosszabbítják az ott-tartózkodás idejét, és növelik az egy főre jutó költést is.

Ez a hatás nem áll meg az attrakció kapuinál. A növekvő turistaforgalom közvetlenül erősíti a szálláshelyeket, az éttermeket és a helyi szolgáltatókat, miközben a gazdaságban egy úgynevezett multiplikátorhatást indít el, vagyis a turisták költései több szektorban is továbbgyűrűznek. Több tanulmány arra jut, hogy a vidámparkokhoz hasonló attrakciók a turisztikai beruházások között kifejezetten magas gazdasági megtérülést és erős regionális hatást mutatnak, akár már egyetlen új létesítmény megjelenése is mérhető

Egy ilyen típusú attrakció nem pusztán új turistákat vonz, hanem hosszabb távon képes átalakítani egy térség turisztikai és gazdasági szerkezetét, és tartós növekedési pályára állítani a helyi gazdaságot.

Európában pedig nem csak a Disneyland létezik: Európa legjobb vidámparkjai között olyan helyek is vannak, amelyek önmagukban megérnek egy utazást. Van köztük 180 éves történelmi park Koppenhága közepén, mesebeli holland élménypark és olyan német komplexum is, ahol egy egész Európát lehet „bejárni” egy nap alatt. Egy amerikai utazó, aki több mint 30 vidámparkot látogatott végig világszerte, összegyűjtötte a kontinens kedvenceit, megnéztük azt is, mennyibe kerülnek a belépők 2026-ban.

A szakértők szerint az európai vidámparkok egyik legnagyobb előnye, hogy nem pusztán attrakciókat kínálnak, hanem erősen kapcsolódnak az adott ország kultúrájához és történeteihez is. Emiatt sok utazó számára már önálló úti céllá váltak, nem csak gyerekprogramként tekintenek rájuk.

Tivoli Gardens – Koppenhága, Dánia

A világ egyik legismertebb történelmi vidámparkja 1843 óta működik Koppenhága belvárosában, közvetlenül a főpályaudvar mellett. A Tivoli Gardens nemcsak hullámvasutakról szól: inkább egy romantikus park, botanikus kert és klasszikus vidámpark keveréke, esti fényekkel, koncertekkel és történelmi attrakciókkal. A legismertebb játék a Rutschebanen nevű fa hullámvasút, amely 1914 óta működik.

Belépőárak:

  • Belépőjegy: 150 dán koronától (kb. 8 500 Ft)
  • Gyerekjegy (3–7 év): 75 dán koronától (kb. 4 200 Ft)
  • Ride Pass (korlátlan játék): 299 dán koronától (kb. 17 000 Ft)
  • Kombinált belépő + Ride Pass: 389 dán koronától (kb. 22 000 Ft)
  • Gyerek kombinált jegy (3–7 év): 194 dán koronától (kb. 11 000 Ft)
  • 3 év alatt ingyenes belépés

Parc Astérix – Plailly, Franciaország

Párizstól északra található a franciák legendás Astérix-parkja, amely az ismert képregénysorozat világára épül. A park különlegessége, hogy nem amerikai mintára készült, hanem kifejezetten francia humorral, történelmi utalásokkal és látványvilággal dolgozik. Görög, római és viking tematikájú zónák várják a látogatókat, több mint 40 attrakcióval.

Belépőárak:

  • Crazy Ticket akciós napijegy: 42 eurótól (kb. 16 800 Ft)
  • Szezonbérlet felnőtteknek (12 év felett): 174 euró (kb. 69 500 Ft)
  • Szezonbérlet gyerekeknek (3–11 év): 159 euró (kb. 63 500 Ft)
  • Szállás + parkbelépő csomag: 70 eurótól/fő (kb. 28 000 Ft)

Efteling – Kaatsheuvel, Hollandia

A hollandok nemzeti kincseként emlegetett Efteling Európa egyik legmesésebb vidámparkja. Amszterdamtól nagyjából 100 kilométerre található, és inkább emlékeztet egy varázserdőre, mint klasszikus vidámparkra. A park holland népmesékre és fantasy-világokra épül, rengeteg erdei ösvénnyel, látványos sötétvasutakkal és különleges esti show-kkal.

Belépőárak:

  • 4 éves kor alat ingyenes
  • 47 és 54 euró között személyenként, ami 16 ezer forint - 19 ezer forint (dinamikus árazás van érvényben)

Europa-Park – Rust, Németország

Az Europa-Park Németország legnagyobb vidámparkja, és sokak szerint Európa legjobbja. A park 18 európai ország tematikáját jeleníti meg külön zónákban, több mint 100 attrakcióval. A komplexum különösen híres a látványos hullámvasutairól és technológiai újításairól, például a virtuális valóságot használó játékokról.

Belépőárak:

  • Felnőtt (12+): 67 euró, 26 000 Ft
  • Gyermek (4–11): 56,5 euró, 22 000 Ft
  • Nyugdíjas (60+): 56,5 euró 22 000 Ft

Erlebnispark Tripsdrill – Cleebronn, Németország

A Stuttgart közelében található Tripsdrill Németország legrégebbi vidámparkja, de hangulatában teljesen más, mint a nagy nemzetközi parkok. A park a sváb hagyományokra, helyi történetekre és humorra épít, sokszor kifejezetten bizarr és vicces elemekkel. Hullámvasútból itt sincs hiány, de a hangsúly inkább az élményen és az egyedi atmoszférán van.

Belépőárak:

  • Felnőttjegy: kb. 43–47 euró (kb. 17 000–19 000 Ft)
  • Gyerekjegy: kb. 35–39 euró (kb. 14 000–15 500 Ft)
  • 4 év alatt ingyenes
2026. május 28. csütörtök
