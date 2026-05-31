A Pénzcentrum 2026. május 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
Másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Vas és Zala vármegyékre vasárnapra hevesebb zivatarok miatt, amelyekhez akár 80-85 km/h-s széllökések, nagyobb szemű jégeső és felhőszakadás is társulhat. A Dunántúl többi részére és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a déli, kora délutáni óráktól megnő a zivatarok kialakulásának esélye. Főként a késő délutáni, esti óráktól lehet zivatarhullámokra számítani nyugat-északnyugat felől.
A cellákat viharos, akár 55-75 kilométer/órás széllökések, intenzív felhőszakadás és két centiméternél nagyobb átmérőjű jégeső is kísérheti. A leghevesebb időjárásra azonban a Dunántúl nyugati és délnyugati felében kell számítani, itt akár nagyobb zivatar kialakulására is van esély, óránkénti 80-85 kilométeresnél is erősebb széllel, 2 centiméternél nagyobb jéggel és felhőszakadással.
Ezért a HungaroMet vasárnapra másodfokú, narancs figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegyék területére, itt a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a Dunántúl többi részére, valamint Bács-kiskun vármegye területére, itt az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti.
