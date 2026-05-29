Sötét, baljós viharfelhők. Drámai égbolt.
Utazás

Komoly viharok tehetik tönkre a szombati programokat: csak ez a két vármegye maradt ki a veszélyjelzésből

2026. május 29. 11:32

Zivatarok miatt az ország döntő részére elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki szombatra a HungaroMet. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint mindössze két vármegye, Békés és Csongrád-Csanád marad ki a riasztással érintett területek közül. A hétvége első napján többfelé villámlás, intenzív csapadék és átmenetileg megerősödő szél is kialakulhat.

Szinte az egész országot érinti a HungaroMet szombatra kiadott elsőfokú figyelmeztetése. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése alapján zivatarok kialakulására kell számítani Magyarország jelentős részén, ezért 17 vármegye sárga figyelmeztetést kapott. A riasztás alól csupán Békés és Csongrád-Csanád vármegye jelent kivételt.

Délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet, ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső, majd délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében.

Két megye kivételével, mindenhol elsőfokú riasztás van érvényben.

Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21, 25 fok valószínű.
