2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Exhausted businesswoman having a headache in modern office. Mature creative woman working at office desk with spectacles on head feeling tired. Stressed casual business woman feeling eye pain while overworking on desktop computer.
HRCENTRUM

Fájdalmas igazságot közölt a munkaügyi szakértő: ezért rokkannak bele a dolgozók a mindennapokba

Pénzcentrum
2026. május 1. 18:32

Megváltozott a munkavégzés helye és formája, a hatékonyság és a kreativitás azonban nem nőtt, sőt, sokak szerint inkább csökkent. Markus Albers munkaszervezési szakértő, szerző és tanácsadó szerint a tudásmunkások azért merülnek ki, mert egész nap elfoglaltak, mégsem jutnak el az érdemi munkáig. A szakember a megoldást nem az újabb termelékenységi trükkökben, hanem a munkaszervezés alapvető átalakításában látja - írja a Deutsche Standard.

Egy német munkaügyi szakértő úgy véli, hogy a "new work" mozgalom félig-meddig kudarcot vallott. A rugalmasság és a távmunka ugyan megvalósult, de az íróasztalhoz kötöttséget csupán a képernyőhöz láncolás váltotta fel. Ennek következtében a munkaidő sosem ér véget igazán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A "workation", vagyis a nyaralással egybekötött munkavégzés sem oldja meg a határok elmosódásának problémáját. Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.

Az igazi gondot az jelenti, amit a szakértő "metamunkának", vagyis a munkáról szóló munkának nevez. A nap nagy részét megbeszélések, üzenetváltások és adminisztratív feladatok töltik ki, miközben az érdemi, alkotó tevékenységre alig marad idő. Ennek következtében az emberek a nap végén kimerülten állnak fel a géptől anélkül, hogy bármit is ténylegesen befejeztek volna. Hiányzik a befejezettség élménye, és az az érzés, hogy valami kézzelfoghatót hoztak létre.

A kreativitás szempontjából ez a jelenség különösen káros. Albers a kreativitáskutatásokra hivatkozva kifejti, hogy az alkotó folyamat egyik kulcsfázisa az inkubáció, vagyis a gondolatok érlelődése és szabad áramlása. Ez a szakasz a folyamatos túlterheltség miatt egyszerűen kiszorul a mindennapokból. A stresszes tudásmunkásnak nincs ideje hagyni, hogy a gondolatai elkalandozzanak, márpedig e nélkül ritkán születnek valódi, innovatív ötletek.

A szakember egy érdekes pszichológiai jelenségre is felhívja a figyelmet: az emberek ösztönösen hajlamosak újabb elemeket hozzáadni a rendszerekhez ahelyett, hogy elvennének belőlük. Kísérletek igazolják, hogy a legtöbben akkor is túlbonyolítják a feladatokat, ha a kézenfekvő megoldás az egyszerűsítés lenne. A munkahelyeken ez úgy mutatkozik meg, hogy a naptárak egyre jobban telítődnek. Ez különösen a hibrid munkavégzés elterjedése óta jellemző, hiszen a felszabaduló időablakokat azonnal újabb megbeszélésekkel töltik be.

A mesterséges intelligenciában (MI) Albers alapvetően lehetőséget lát. Úgy véli, a technológia kiválóan alkalmas az adminisztratív feladatok automatizálására, az információk rendszerezésére és a jobb döntéshozatal támogatására. Ugyanakkor figyelmeztet az úgynevezett "AI slop", vagyis a középszerű, gépiesen generált tartalomzaj elburjánzásának veszélyére. Hangsúlyozza, hogy az emberi tapasztalat és szakértelem fontossága a jövőben sem csökken, hiszen az MI által nyújtott eredményeket is folyamatosan értékelni és irányítani kell.

Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
A mesterséges intelligencia forradalmával újra megjelentek azok a hangok, amelyek a hagyományos „kilenctől ötig” tartó munkanap eltűnését vizionálják.

A jövő munkavilágáról szólva Albers a projektalapú, rugalmasabb munkaszervezés mellett érvel. Egy ilyen rendszerben a szakemberek csak egy-egy adott feladatra állnak össze, majd a munka elvégzése után továbblépnek.

Ez a modell leginkább a filmforgatások vagy a sportcsapatok működéséhez hasonlítható. A feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésével kapcsolatban azonban szkeptikus. A kutatások ugyanis rávilágítanak, hogy az emberek többsége abból meríti a személyes elégedettségét, hogy egy közösség hasznos részeként alkot és dolgozik.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #távmunka #stressz #munka #munkavállalók #technológia #hibrid #kiégés #mesterséges intelligencia #ai #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:32
18:10
17:58
17:05
HR BLOGGER
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
2026. május 1.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 19:00
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 18:10
Bejelentette a leendő egészségügyminiszter, Hegedűs Zsolt: hatalmas változás jön az egészségügyben
Agrárszektor  |  2026. május 1. 18:32
Drasztikus döntés született: ez minden gazdát érinteni fog
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!