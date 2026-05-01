A szabad orvosválasztást a jelenlegi kormány 2021-ben, a hálapénz kivezetésével párhuzamosan szüntette meg.
Fájdalmas igazságot közölt a munkaügyi szakértő: ezért rokkannak bele a dolgozók a mindennapokba
Megváltozott a munkavégzés helye és formája, a hatékonyság és a kreativitás azonban nem nőtt, sőt, sokak szerint inkább csökkent. Markus Albers munkaszervezési szakértő, szerző és tanácsadó szerint a tudásmunkások azért merülnek ki, mert egész nap elfoglaltak, mégsem jutnak el az érdemi munkáig. A szakember a megoldást nem az újabb termelékenységi trükkökben, hanem a munkaszervezés alapvető átalakításában látja - írja a Deutsche Standard.
Egy német munkaügyi szakértő úgy véli, hogy a "new work" mozgalom félig-meddig kudarcot vallott. A rugalmasság és a távmunka ugyan megvalósult, de az íróasztalhoz kötöttséget csupán a képernyőhöz láncolás váltotta fel. Ennek következtében a munkaidő sosem ér véget igazán.
A "workation", vagyis a nyaralással egybekötött munkavégzés sem oldja meg a határok elmosódásának problémáját. Hiába ül valaki a medence partján, ha a gondolatai folyamatosan a naptár, a hívások és a céges üzenetek körül forognak.
Az igazi gondot az jelenti, amit a szakértő "metamunkának", vagyis a munkáról szóló munkának nevez. A nap nagy részét megbeszélések, üzenetváltások és adminisztratív feladatok töltik ki, miközben az érdemi, alkotó tevékenységre alig marad idő. Ennek következtében az emberek a nap végén kimerülten állnak fel a géptől anélkül, hogy bármit is ténylegesen befejeztek volna. Hiányzik a befejezettség élménye, és az az érzés, hogy valami kézzelfoghatót hoztak létre.
A kreativitás szempontjából ez a jelenség különösen káros. Albers a kreativitáskutatásokra hivatkozva kifejti, hogy az alkotó folyamat egyik kulcsfázisa az inkubáció, vagyis a gondolatok érlelődése és szabad áramlása. Ez a szakasz a folyamatos túlterheltség miatt egyszerűen kiszorul a mindennapokból. A stresszes tudásmunkásnak nincs ideje hagyni, hogy a gondolatai elkalandozzanak, márpedig e nélkül ritkán születnek valódi, innovatív ötletek.
A szakember egy érdekes pszichológiai jelenségre is felhívja a figyelmet: az emberek ösztönösen hajlamosak újabb elemeket hozzáadni a rendszerekhez ahelyett, hogy elvennének belőlük. Kísérletek igazolják, hogy a legtöbben akkor is túlbonyolítják a feladatokat, ha a kézenfekvő megoldás az egyszerűsítés lenne. A munkahelyeken ez úgy mutatkozik meg, hogy a naptárak egyre jobban telítődnek. Ez különösen a hibrid munkavégzés elterjedése óta jellemző, hiszen a felszabaduló időablakokat azonnal újabb megbeszélésekkel töltik be.
A mesterséges intelligenciában (MI) Albers alapvetően lehetőséget lát. Úgy véli, a technológia kiválóan alkalmas az adminisztratív feladatok automatizálására, az információk rendszerezésére és a jobb döntéshozatal támogatására. Ugyanakkor figyelmeztet az úgynevezett "AI slop", vagyis a középszerű, gépiesen generált tartalomzaj elburjánzásának veszélyére. Hangsúlyozza, hogy az emberi tapasztalat és szakértelem fontossága a jövőben sem csökken, hiszen az MI által nyújtott eredményeket is folyamatosan értékelni és irányítani kell.
A jövő munkavilágáról szólva Albers a projektalapú, rugalmasabb munkaszervezés mellett érvel. Egy ilyen rendszerben a szakemberek csak egy-egy adott feladatra állnak össze, majd a munka elvégzése után továbblépnek.
Ez a modell leginkább a filmforgatások vagy a sportcsapatok működéséhez hasonlítható. A feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésével kapcsolatban azonban szkeptikus. A kutatások ugyanis rávilágítanak, hogy az emberek többsége abból meríti a személyes elégedettségét, hogy egy közösség hasznos részeként alkot és dolgozik.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
A mesterséges intelligencia forradalmával újra megjelentek azok a hangok, amelyek a hagyományos „kilenctől ötig” tartó munkanap eltűnését vizionálják.
Megelégelték a megalázó fizetéseket a magyar tudósok: ezen a radikális lépésen múlhatnak az uniós milliárdok
Éles kritikát fogalmazott meg a jelenlegi kutatóhálózati rendszerrel szemben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF).
Itt a hatalmas lehetőség, ha ingyen vennél részt a budapesti BL-döntőn: nem átverés, még pénzt is fizetnek érte
Akár napi 18 órás műszakban is dolgozhatnak a diákok a BL-döntőn, nem mindennapi tapasztalatot ígér a munka.
Magyarországon a gyermektelen munkavállalók esetében a munkát terhelő elvonások továbbra is meghaladják az OECD-átlagot.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Miközben Budapest tovább növeli előnyét a hazai bértérképen, a fizikai dolgozók keresetei még élesebben rajzolják ki az ország kettészakadását.
Drasztikus tilalomra készül az új kormány a külföldi melósoknál: a magyarok sem örülhetnek, a következmények brutálisak
A vendégmunkások hirtelen korlátozása azonnali kapacitásvesztést és működési zavarokat okozna a feldolgozóiparban, a logisztikában, az építőiparban és az élelmiszeriparban egyaránt.
Miből fog élni Orbán Viktor a parlamenti munkája után? Busás végkielégítésre jogosult a leköszönő miniszterelnök
Május 9-től állás nélkül maradhat Orbán Viktor, de több mint 38 millió forintnyi végkielégítésre számíthat a parlamenti munkája után.
A 30 év alatti anyák szja-kedvezménye nemcsak a családi kasszát erősítheti, hanem a munkaerőpiacon is éreztetheti a hatását.
Kiderült a teljes igazság a magyar fizikai munkások béréről: hiába az emelés, tömegek elégedetlenek a borítékkal
Az idei első negyedévben 2390 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére
A makói üzemben gyártástechnológus, ipari villanyszerelő, valamint gépészeti és villamosipari felügyelő munkakörökbe várják a jelentkezőket.
A vállalat azzal indokolja a németországi leépítést, hogy költségcsökkentést kell véghezvinni, de a termékkínálat is szűkebb lesz.
Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni
A munkanélküliek száma 219 ezer fő volt, ami mérsékelt, de továbbra is érdemi jelenlétet jelez a munkaerőpiacon.
Kegyetlenül ráfáztak a magyar cégek a külföldi vendégmunkásokra: mostantól kíméletlen módszerrel szűrik ki az alkalmatlanokat
Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor, jönnek a külföldi sofőrök Magyarországra.
